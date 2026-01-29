ทบ.สั่งงดฝึก รด.8 กุมภาฯ เปิดโอกาสเยาวชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งเต็มที่ หลังประเมินมี นศท.หลายหมื่นคน

ทบ.ยืนยัน รด.ไม่ต้องเข้ารับการฝึกในวันเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ หลังประเมินแล้วพบว่ามีนักศึกษาหลายหมื่นคน จึงเลือกงดฝึกทั้งวัน พร้อมปรับหลักสูตรและจัดกิจกรรมทดแทน
วันที่ 29 ม.ค.พลตรี วินธัย สุวารี เลขานุการกองทัพบกและโฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงกรณีการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารในช่วงวันเลือกตั้งว่า กองทัพบกได้ข้อสรุปชัดเจนแล้วว่า ในวันที่ 8 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้ง จะไม่มีการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในทุกกรณี เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิ์ในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของนักศึกษา
พลตรี วินธัย ระบุว่า ข้อสรุปดังกล่าวเป็นผลจากการหารือล่าสุดของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ นรด. โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การเลื่อนวันฝึกออกไปไม่เหมาะสม เนื่องจากมีนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกเป็นจำนวนหลายหมื่นคน หากเลื่อนจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการในภาพรวม
แนวทางแก้ไขจึงใช้วิธี ปรับลดจำนวนวันฝึกตามหลักสูตร เช่น ผู้ที่ต้องฝึก 5 วัน จะลดเหลือ 4 วัน และผู้ที่ฝึก 4 วัน หากตรงกับวันเลือกตั้ง จะลดเหลือ 3 วัน พร้อมจัดกิจกรรมอื่นมาทดแทน อาทิ การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติอยู่แล้ว ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก
โฆษกกองทัพบกกล่าวเพิ่มเติมว่า การกำหนดวันเลือกตั้งเกิดขึ้นภายหลังจากที่ตารางการฝึกนักศึกษาวิชาทหารถูกวางไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่สถานศึกษาส่วนใหญ่สามารถจัดการเรียนการฝึกได้สะดวก ก่อนเข้าสู่ช่วงสอบและปิดภาคเรียน ทำให้การบริหารจัดการต้องดำเนินควบคู่กับสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด
ในช่วงแรก เคยมีแนวคิดให้นักศึกษาวิชาทหารใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า หรือจัดการเดินทางเป็นกลุ่ม แต่จากการประเมินพบว่าด้วยจำนวนผู้เข้ารับการฝึกที่มาก อาจก่อให้เกิดภาระด้านการเดินทางและงานธุรการสูง จึงสรุปให้ งดการฝึกในวันเลือกตั้งทั้งหมด และจัดกิจกรรมอื่นมาทดแทน โดยไม่มีการเลื่อนวันฝึกไปวันอื่น