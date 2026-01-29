“ธนาธร” หาเสียงเขตสายไหม เลือกตั้งรอบนี้ไม่ใช่แค่ชนะ เป็นพรรคอันดับหนึ่ง แต่ต้องตั้งรัฐบาลให้ได้

“ธนาธร”ปราศรัย ช่วย“ทนายแจม”ตอกตะปูให้สนิท ป้องกันแชมป์เขตสายไหม ลั่น ผู้หญิงตัวเล็กๆ น่าทึ่ง ย้ำ 10 วันสุดท้ายชี้ชะตา ตั้งรัฐบาลประชาชน
วันที่ (29 ม.ค.69) ที่ สายไหม ซอย3 กทม. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน เดินทางไปขึ้นรถปราศรัย ช่วย น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ อดีตสส.และผู้สมัครสส.กทม.พรรคประชาชนเขตสายไหม หาเสียง
โดยนายธนาธร ปราศรัย ว่า วันนี้มาช่วยทนายแจม ตอกตะปูให้สนิท ว่า ป้องกันแชมป์ได้แน่คนนี้ ผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่น่าทึ่ง ซึ่งเธออยากผลักดัน ขับเคลื่อนทั้งเรื่องแม่ และเด็ก เรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงเรื่องความถูกต้อง ความเป็นธรรมต่างๆในสังคม ตนเฝ้ามองการทำงาน เกิดความชื่นชม และอยากจะสนับสนุนให้เป็นสส.ต่อไป เมื่อวาน(28 ม.ค.) ที่ จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นเขตที่ติดกันกับสายไหม ตนได้เจอกับทนายแจม ที่ลานปราศรัย ทนายแจมบอก ว่า ยัง 50 : 50 ไม่รู้จะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่า ขอให้ตนมาช่วยปราศรัยอีกรอบ มาตอกตะปู วันนี้ตนก็เลยมาช่วย พี่น้องสนับสนุนเธอให้กลับมาทำงานได้หรือไม่
นายธนาธร กล่าวว่า พวกเรามุ่งมั่นตั้งใจอย่างมาก เลือกตั้งรอบนี้ไม่ใช่แค่ชนะ เป็นพรรคอันดับหนึ่ง แต่ต้องตั้งรัฐบาลให้ได้ วันนี้พวกเรา ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบ เวลาทุกท่านมาจับไม้ จับมือ เอาอาหาร เอาน้ำมาให้ เข้ามาโอบกอดพวกเรา เราตระหนักดีว่า ท่านมีศรัทธาต่อพวกเรา เรากำลังแบกความฝันของท่านอยู่ ดังนั้นเลือกตั้งรอบนี้ พวกเราตั้งใจมาก ท่านน่าจะได้เห็นแล้วกับการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ในเรื่องทีมบริหารประเทศของ พรรค ปชน. ซึ่งมีความเหมาะ มีความกล้าหาญที่จะเข้าไปผลักดันการเปลี่ยนแปลง ที่ยากๆ แต่จำเป็น ซึ่งล้วนเป็นบุคคล ผู้ได้รับการยอมรับในสายงานนั้น ๆ เรารู้ดีเลือกตั้งรอบนี้มีโอกาสชนะ และถ้าชนะได้เป็นรัฐบาล เราทำให้ประชาชนผิดหวังไม่ได้
นายธนาธร ปราศรัยทิ้งท้าย ว่า เหลืออีก10 วันสุดท้ายนี้ ชี้ชะตาอนาคตประเทศจริงๆ ไม่มีสว.มาขัดขวางแล้ว ถ้าชนะเป็นที่1 มีเสียงห่างที่ 2 มากพอ ไม่ต้องขอใบอนุญาตจากใครอีกแล้ว ตั้งรัฐบาลประชาชนเลย ดังนั้น ตนขอแรงทุกท่านจริงๆ ช่วยเป็นปากเสียงให้กับความเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้า ช่วยเป็นปากเสียงให้กับทนายแจม และพรรคปชน.ด้วย 10 วันที่เหลือนี้ เราจะเต็มที่ทุกวัน แล้วมาตั้งรัฐบาลประชาชนร่วมกัน มาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทย สร้างสังคมใหม่ที่ดีกว่านี้ ร่วมกัน