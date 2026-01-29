"ซาบีดา" หาเสียงสงขลา-สตูล อ้อนเทคะแนนทั้งคน-พรรค ได้ "นายกฯหนู" พร้อม "เอกนิติ-ศุภจี-สีหศักดิ์"

"ซาบีดา" ลุยหาเสียง สงขลา-สตูล อ้อนเทคะแนนทั้งคนทั้งพรรค ได้ "อนุทิน" นั่งนายกฯ "เอกนิติ-ศุภจี-สีหศักดิ์" กลับมาทำงาน ใช้หนี้คนละครึ่งพลัส เร่งเครื่องหาเสียงโค้งสุดท้าย ชูนโยบายการศึกษา–ฮาลาล–ลดค่าฮัจญ์
วันนี้ (29ม.ค.) นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย เดินทางลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสส.ของพรรคหาเสียงในพื้นที่ จังหวัดสงขลา และสตูล
โดยได้ลงพื้นที่ตลาดสถานีรถไฟ อ.จะนะ จ.สงขลา ช่วย นายฆอซาลี ดุสะเหม๊าะ ผู้สมัคร สส.สงขลา เขต 8 พรรคภูมิใจไทย ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนต่างเข้ามาทักทาย ขอถ่ายภาพ และส่งเสียงเชียร์ผู้สมัครอย่างต่อเนื่อง สะท้อนกระแสตอบรับของพื้นที่อย่างชัดเจน
และยังลงพื้นที่ตลาดปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ช่วยนายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ ผู้สมัครสส. สงขลา เขต 6 พรรคภูมิใจไทย ก่อนจะไป ที่ศูนย์เด็กเล็กมัสยิดบ้านหัวสะพานท่าไทร อำเภอบางกล่ำ ช่วย พ.ต.อ.พิทักษ์ พุทธวิโร ผู้สมัคร สส.สงขลา เขต 9 ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ พร้อมมอบช่อดอกไม้และร่วมถ่ายภาพอย่างเป็นกันเอง
สำหรับการลงพื้นที่พบปะประชาชนทั้ง 3 เขต นางสาวซาบีดา กล่าวตอกย้ำถึงนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทย โดยย้ำประเด็นการศึกษาแบบแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการเรียนรู้ได้ฟรี ทุกที่ ทุกเวลา ลดภาระค่าใช้จ่ายแฝงของผู้ปกครอง พร้อมเชื่อมโยงการเรียนกับตลาดแรงงาน เพื่อแก้ปัญหาเรียนจบแล้วตกงานอย่างเป็นรูปธรรม
ขณะเดียวกัน ยังกล่าวถึงการกลับมาของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรูปแบบการลงทะเบียนใหม่ เพื่อให้การเข้าถึงสิทธิ์เป็นธรรมและทั่วถึงมากขึ้น รวมถึงการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางตลาดฮาลาลระดับโลก ทั้งด้านอาหารและการแพทย์ฮาลาล ซึ่งถือเป็นนโยบายที่มุ่งตอบโจทย์พื้นที่ชายแดนใต้โดยตรง
อีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องชาวมุสลิม คือความสำเร็จในการผลักดันให้ราคาฮัจญ์ลดลงไม่เกิน 200,000 บาท พร้อมยกระดับคุณภาพการเดินทางและการดูแลผู้แสวงบุญ ซึ่งนางสาวซาบีดาระบุว่า พรรคภูมิใจไทยพิสูจน์แล้วว่าสามารถ “พูดแล้วทำ” ได้จริง
นอกจากนี้ นางสาวซาบีดา ยังกล่าวถึงการลงพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ซึ่งประสบปัญหาพื้นที่คับแคบและเพิ่งผ่านเหตุภัยพิบัติ ยืนยันว่าหากพรรคได้รับโอกาสเข้ามาทำงาน พร้อมผลักดันการขยายพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต
นางสาวซาบีดา ได้ขอคะแนน ในการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ให้ผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย แบบแน่นๆนิ่งๆให้ผู้สมัครของพรรคนอนมาเลย พร้อมสอบถามชาวบ้านที่มารับฟังการปราศรัยว่าใครเป็นลูกหนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จากโครงการคนละครึ่งบ้าง ซึ่งชาวบ้านตอบว่าใช่ นางสาวซาบีดา จึงถามต่อว่าอยากให้นายอนุทินมาใช้หนี้หรือไม่ชาวบ้านตอบว่าอยาก นางสาวซาบีดา จึงระบุว่าต้องเลือกภูมิใจไทยทั้งคนและพรรค เพื่อให้คนละครึ่งกลับมา ถ้าเลือกภูมิใจไทยนอกจากได้นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แล้วจะได้นายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรีอีกด้วย