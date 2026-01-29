"ธรรมนัส" ควง "ไชยา" เปิดศึกหนองบัวลำภู ประกาศทวงศักดิ์ศรีนักสู้การเมืองโวปักธง 3 เขต ย้ำกธ.ไม่ขายฝัน

“ธรรมนัส” เปิดศึกหนองบัวลำภู ควง “ไชยา” ขึ้นเวทีเดือด ประกาศทวงศักดิ์ศรีนักสู้การเมือง ดันคืนสภาฯ มั่นใจปักธง 3 เขต เหมือน จ.พะเยา ลั่น “กล้าธรรม“ไม่ขายฝัน เดินหน้าแก้ที่ดิน เกษตร และปากท้องประชาชนยกจังหวัด
เมื่อวันที่ (29 มกราคม 2569) เวลา 18.00 น.ที่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อําเภอศรีบุญเรือง และตลาด บขส. อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พรรคกล้าธรรม จัด 2 เวทีปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง ท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ขึ้นเวทีนำทีมช่วยผู้สมัคร สส.ของพรรคในพื้นที่ ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลข 9 นายชยานันท์ เคตุเมฆ, เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลข 7 นายไชยา พรหมา และเขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลข 2 นายพรรณรงค์ นิลนะมะ
โดยนายไชยา กล่าวว่า การเปิดเวทีในวันนี้ ไม่ใช่เพียงการหาเสียง แต่เป็นการเปิดใจให้พี่น้องได้รับรู้ว่า พรรคกล้าธรรมและตนเอง พร้อมทำงานรับใช้ประชาชนอีกครั้ง ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ตนเองทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร ได้ยึดมั่นในความจริงใจ ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อประชาชนเสมอ สิ่งใดที่ทำได้ ก็ทำอย่างเต็มที่ สิ่งใดที่ทำไม่ได้ ตนเองได้อธิบายเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นหลักการที่ยึดถือมาตลอด
นอกจากนี้ บางช่วงบางตอนของการปราศรัย นายไชยาได้กล่าวถึง เหตุใดที่ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางทางการเมือง หรือการย้ายมาร่วมกับพรรคกล้าธรรม ว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา ตนเองได้ต่อสู้และผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มกำลัง แต่บริบททางการเมือง ทำให้การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างที่ตั้งใจ
นายไชยา กล่าวว่า ตนเองเคยได้รับโอกาสทำหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 7 เดือน แต่ได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ ลงพื้นที่แก้ปัญหาให้เกษตรกรแทบทุกวัน อย่างไรก็ตาม กลับถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนถึงเหตุผล จนถึงวันนี้ ตนเองยังคงถามตัวเองอยู่เสมอว่า ตนเองทำผิดอะไร พร้อมยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่า เหตุการณ์นั้นสร้างความเจ็บปวดและผิดหวังอย่างมาก แต่ผมไม่เคยหมดศรัทธาในการทำงานเพื่อประชาชน วันนี้จึงอยากขอโอกาสประชาชนชาวหนองบัวลำภูอีกครั้ง
ทางด้าน ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า นโยบายของพรรคกล้าธรรม นั้น มุ่งเน้นทั้งการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน การเปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร รวมถึงการแก้ปัญหาอ้อย การลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร การจัดโซนรับซื้ออ้อย และการบริหารจัดการน้ำ พร้อมเน้นย้ำว่า พรรคกล้าธรรมไม่เหมือนพรรคอื่น ไม่ชอบพูด แต่ทำมากกว่าพูด
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า นายไชยาเปรียบเสมือนพี่ชายของตน ซึ่งเคยทำงานร่วมกันในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นผลงานชัดเจน ทั้งการปราบปรามหมูเถื่อน การลักลอบนำเข้าสินค้าเถื่อนหลายประเภท เป็นผลงานที่ประจักษ์ชัด สร้างผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม อีกทั้ง ขณะที่นายไชยาเข้าสู่ตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. ต่างยอมรับ และดำรงตำแหน่งอย่างสง่างาม ควบคุมการประชุมได้ราบรื่นทุกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นายไชยาเป็นคนที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้ บางช่วงบางตอนของการปราศรัย ร.อ.ธรรมนัส ได้กล่าวว่า ชีวิตการเมืองของตนเองนั้น เริ่มจากพรรคไทยรักไทย ต่อมาพลังประชาชน และเพื่อไทย ผมไม่เคยบอกว่าบ้านเดิมไม่ดี แต่ปัญหาคือมีก๊ก มีเหล่า ใครอยู่ก๊กดี มีหัวหน้าดี ก็เติบโตโดยไม่ดูฝีมือ ตนเองจึงจำเป็นต้องออกมาสร้างบ้านหลังใหม่ เพื่อบ้านเมือง และสาเหตุที่ชวนนายไชยามาร่วมพรรค เพราะเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานชัดเจน
“วันนี้พี่น้องหลายคนมาอยู่บ้านหลังนี้ ไม่ใช่งูเห่า แต่เป็นคนที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนกัน วันนี้จึงมาขอพี่น้องชาวหนองบัวลำภู เขต 2 อนุญาตให้พี่ไชยาเข้าสู่สภาอีกครั้ง ในนามพรรคกล้าธรรม และผมยืนยันว่า พี่ไชยาคือรัฐมนตรีในอนาคต เพื่อทำงานให้บ้านให้เมือง” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส ให้สัมภาษณ์ว่า บรรยากาศการเมืองหนองบัวลำภูคล้ายบ้านเกิดที่จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นทางการเมืองของตน โดยใช้แนวทางสร้างฐานจากการเมืองท้องถิ่นเป็นหลัก พร้อมระบุว่า ในการเลือกตั้งนายก อบจ. ปีที่ผ่านมา ตนและนายไชยาได้ร่วมสนับสนุนนางศรัณยา สุวรรณพรหม ที่ชนะอย่างท่วมท้น
โดยมั่นใจว่า ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง พรรคกล้าธรรม จะสามารถ ปักธง ได้เช่นเดียวกับพะเยา พร้อมย้ำแนวทางพรรคว่าเป็นพรรคที่ลงมือทำจริง นโยบายหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาราคาพืชผล การแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ปรับโครงสร้างหนี้ครูและเกษตรกร รวมถึงจัดการที่ดินเถื่อนและสินค้าเถื่อน
“ประชาชนหนองบัวลำภูกว่า 99% เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร นโยบายหลักของพรรคจึงมุ่งด้านเกษตรเป็นสำคัญ และยืนยันด้วยความมั่นใจว่า ผมไม่กังวลในพื้นที่นี้ มั่นใจพอ ๆ กับจังหวัดพะเยา บ้านของผมเอง”
สำหรับการหาเสียงในกรุงเทพฯ ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า สัปดาห์หน้าจะเริ่มลงพื้นที่ร่วมกับนางปวีณา หงสกุล ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรมฝ่ายสังคม โดยตนคุ้นเคยกับหลายชุมชนในกรุงเทพฯ เช่น คลองเตย ลาดพร้าว และดินแดง ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของตนด้วย