จ่อแล้ว! "ผังเมืองรวมนครสวรรค์" ฉบับใหม่ "มหาดไทย-ยธ." รับลูก ยกร่างสนองโปรเจกรัฐ "Bio Hub" บนที่ดินชุมชน/ชนบท/เกษตรกรรม

จ่อแล้ว! "ร่างผังเมืองรวม จ.นครสวรรค์" ฉบับใหม่ หลังปิดประกาศ พบไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็น ย้ำ! ผังเมืองใหม่ สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ภาครัฐ นําร่องการส่งเสริมและพัฒนา Bio Hub "ฝ่ายกม.มหาดไทย" แนะ ยธ. ยกเหตุผล กําหนด "โรงงานบางประเภท ชนิด และจําพวก" สามารถดําเนินการได้บน "ที่ดินชุมชน-ที่ดินชนบทและเกษตรกรรม" สอดคล้องเศรษฐกิจชีวภาพ อย่างไร
วันนี้ (29 ม.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้า การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2558) ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยธ.) ได้ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย
โดย ยธ.ได้ นําเรื่องดังกล่าวไปปิดประกาศเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย แสดงข้อคิดเห็น รอบที่สอง ระหว่างวันที่ 9 เม.ย. - 2 พ.ค.2568 (ครั้งแรก 30 เม.ย.-14 พ.ค.2567) และเมื่อครบกําหนด ปิดประกาศ ปรากฏว่าไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็น
ยธ. ระบุว่า การยกร่างดังกล่าว ภายหลังมีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงฯ ตั้งแต่ปี 2558 สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครสวรรค์ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาลในด้านยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนา
รวมถึงโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่กําหนดให้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพื้นที่นําร่องการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจรอย่างยั่งยืน (Bio Hub)
เช่น โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ และโครงการตามมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งข้อกําหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินของกฎกระทรวงฯ ไม่สามารถรองรับการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวได้
ล่าสุด ยธ.ได้ยกร่างประกาศฯ การให้ ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2558) เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดฯ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้นําร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยตรวจพิจารณา
เห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ตามที่ ยธ.เสนอ โดยมีความเห็นและข้อสังเกต ให้ ยธ. แสดงเหตุผลในการแก้ไขผังเมืองรวมให้ชัดเจนว่า
"การกําหนดให้โรงงานบางประเภท ชนิด และจําพวก สามารถดําเนินการได้ในที่ดินประเภทชุมชน และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีความสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) อย่างไร"
ทั้งนี้ จ.นครรสวรรค์ ปี 2565 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) มูลค่า 118,867 ล้านบาท มากเป็นอันดับที่ 3 ของภาคเหนือ และเป็นลำดับที่ 28 ของประเทศไทย โดยเฉพาะอำเภอเมือง มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ มาตั้ง
ภาคเอกชนเล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัด ต้องการขยับขยายทางด้านพาณิชยกรรม เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง และคาดหวังว่าจะได้เห็นการจัดทำผังเมืองที่จะเสริมสร้างการพัฒนาของเมืองระดับภูมิภาค
แต่มีข้อจำกัดของพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ ทางเหนือเป็นพื้นที่ของกรมราชทัณฑ์ ประมาณ 2,000-3,000 ไร่ ด้านใต้เป็นที่ดินของทหารหลายหมื่นไร่
ส่วนทางด้านตะวันออกของเมืองติดคุ้งน้ำเจ้าพระยา ถ้าข้ามจากคุ้งน้ำเจ้าพระยาเป็นบึงบอระเพ็ด
ดังนั้น นครสวรรค์ขยายตัวได้ด้านทิศตะวันตก ทิศทางเดียวเท่านั้น
มีรายงานว่า ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ในปี 2567 ภาคประชาสังคม จ.นครสวรรค์ แสดงความกังวล การขยายเมืองในพื้นที่เมืองเก่า
เช่น การกำหนดพื้นที่สีแดง (พื้นที่พาณิชยกรรม) และสีส้ม (พื้นที่หนาแน่นมาก) เฉพาะบริเวณเขตเมืองเก่า ตั้งแต่ข้ามสะพานเดชาติวงศ์ มาทางขวาเป็นเขตเมืองเก่า ทางซ้ายเป็นเขตที่ตั้งสถานที่ราชการ
"แต่พื้นที่เมืองเก่าปัจจุบันเป็นพื้นที่หนาแน่นปานกลาง ถึงหนาแน่นมาก ราคาที่ดินแพง ซึ่งนักลงทุนท้องถิ่นไม่มีความสามารถในการซื้อไปพัฒนา นอกจากทุนส่วนกลางขนาดใหญ่"
ขณะที่ ในพื้นที่สีแดง และสีส้ม ผังเมืองกำหนดให้สร้างอาคารขนาดใหญ่ โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นได้เพียงไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร
ส่วนพื้นที่สีเหลืองตรงชานเมือง และทางเลี่ยงเมือง ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 2,000 ตารางเมตรไม่ได้ เป็นต้น.