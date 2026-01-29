“ปวีณา” นำผู้สมัคร สส.กธ. เยี่ยมมูลนิธิบ้านนกขมิ้น-ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบึ่งกุ่ม ดันศูนย์เด็กเล็กชุมชน-หน่วยราชการ

แกนนำ กธ. ลุยเดินสายหาเสียงช่วยผู้สมัคร สส.กทม.พรรคกล้าธรรม ต่อเนื่อง พร้อมเยี่ยมพบปะมูลนิธิบ้านนกขมิ้น และชุมชนบ้านเอื้ออาทรบึ่งกุ่ม ชู ผลักดันตั้งศูนย์เด็กเล็กในชุมชน หน่วยราชการ แบ่งเบาภาระทุกครัวเรือน เพื่อเด็กมีความปลอดภัยและเติบโตอย่างมีคุณภาพ
วันนี้ (29 ม.ค.) นางปวีณา หงสกุล ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสังคม พรรคกล้าธรรม (กธ.) ในฐานะผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคกล้าธรรม นำทีมผู้สมัคร สส.กทม. เขต 15 เขต 25 เขต 27 และเขต 28 พรรคกล้าธรรม เดินสายหาเสียงอย่างต่อเนื่องในช่วงโค้งสุดท้าย
เวลา 10.30 น. นางปวีณา นำทีมผู้สมัคร สส.กทม.พรรคกล้าธรรม และ นางสาวปวริศา คุณาวรนนท์ (เอ๋ย) ผู้สมัคร สส.กทม.เบอร์ 7 “เขต 15 คันนายาว-บึงกุ่ม” เดินทางไปเยี่ยมพบปะ “มูลนิธิบ้านนกขมิ้น” แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ทำงานด้านการช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน และเด็กด้อยโอกาส รวมถึงทำหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กที่รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อให้พ่อแม่ที่มีรายได้น้อยสามารถไปทำมาหากินโดยไม่ต้องห่วงลูกหลานและกลับมารับลูกช่วงเย็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยมี ครูอ๊อด ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น คุณครู พี่เลี้ยง และเด็กๆ กว่า 40 คน ให้การต้อนรับ
นางปวีณา กล่าวว่า วันนี้ดีใจอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาดูงานมูลนิธิบ้านนกขมิ้น และรับทราบถึงปัญหา ต่าง ๆ จากครูอ๊อด ในการดูแลเด็กของมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ ซึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้นต่อไป ซึ่งนโยบายพรรคกล้าธรรมในด้านสังคมที่ต้องการผลักดันให้มีศูนย์เด็กเล็กในชุมชน บริษัท หน่วยงานราชการ เอกชน โรงงาน เพื่อให้พ่อแม่ได้อยู่ใกล้ลูกและยังสามารถทำมาหากินไปพร้อมๆ กันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากพรรคกล้าธรรม ได้เป็นรัฐบาลจะผลักดันการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กให้เป็นรูปธรรมเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับทุกครัวเรือนเพื่อให้เด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติมีความปลอดภัยและเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ
ทั้งนี้ นางปวีณา ยังได้ร่วมถ่ายภาพกับคณะครูพี่เลี้ยงและบรรดาลูกหลานเด็กเล็กในมูลนิธิ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นประทับใจ
จากนั้น นางปวีณา พร้อมด้วย คณะผู้สมัคร สส.กทม.ไปขึ้นรถแห่หาเสียงช่วยนางสาวปวริศา คุณาวรนนท์ (เอ๋ย) ผู้สมัคร สส.กทม.เบอร์ 7 “เขต 15 คันนายาว-บึงกุ่ม” โดยบอกกล่าวถึงนโยบายพรรคกล้าธรรม “ทำมากกว่าพูด” ชู 5 นโยบายด้านสังคม สู้ศึกเลือกตั้ง “ตัดวงจรยาเสพติดสิ้นซาก ส่งบำบัดจริง 1 ปี ฝึกอาชีพ มีงานทำ, ตั้งศูนย์เด็กเล็กในชุมชน บริษัท หน่วยงานราชการ เอกชน โรงงาน เพื่อให้พ่อแม่ได้อยู่ใกล้ลูกและยังสามารถทำมาหากินไปพร้อมๆ กันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย, โรงเรียนผู้สูงอายุฝึกอาชีพให้มีงานทำ, แก้หนี้นอกระบบ และจัดตั้งธนาคารประชาชน" และเชิญชวนประชาชนเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ.นี้ เลือก “พรรคกล้าธรรม” ทั้ง สส.เขต และปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 42
สำหรับช่วงบ่าย จนถึงค่ำวันนี้ นางปวีณา ยังเดินทางไปหาเสียงช่วยผู้สมัคร สส.กล้าธรรม เขต 25 เขต 27 และเขต 28 ตั้งแต่พื้นที่หนองแขม บางมด ทุ่งครุ และตลาดพิบูลย์ 4 ย่านบางขุนเทียน ตามลำดับ