นายกฯ เปิดประชุมใหญ่สมาคมแม่บ้าน มท.ชมเป็นหลังบ้านที่เข้มแข็ง หวังได้พบกันอีก

นายกฯ เปิดประชุมใหญ่สามัญสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ชื่นชมเป็นหลังบ้านที่เข้มแข็ง สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวมหาดไทย หวังได้พบกันอีก ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทสถานะใด
เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 29 ม.ค. ที่โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2569 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายกฯ กล่าวเปิดงานว่า ขอพูดคำว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับนายกสมาคมก่อน ขอให้มีความสุขสมปรารถนามีความเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่ง เป็นที่เคารพของคนใกล้ชิด ส่วนท่านอื่นๆตนเรียนว่ารู้สึกยินดีที่ได้มาพบกันอีกครั้ง ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สองที่ตนได้มีโอกาสมาพบกับท่านอย่างเป็นทางการ ในความเป็นสมาคมแม่บ้านมหาดไทยนั้นตนมีความชื่นชมในบทบาทของท่านที่เป็นหลังบ้านที่เข้มแข็งและอบอุ่น ช่วยเสริมสร้างความมีชีวิตชีวาและความสามัคคี ความมั่นคง ให้กับครอบครัวคนมหาดไทย ภาพของแม่บ้านมหาดไทยที่แต่งกายสวยงามด้วยผ้าไทยพร้อมด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความจริงใจนับเป็นกำลังใจสำคัญให้กับชาวมหาดไทย ตลอดจนเพื่อนข้าราชการและประชาชนในการทำหน้าที่เป็นกองหลัง เป็นลมใต้ปีก และเป็นผู้ที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการบริการที่ดีจากบุคคลที่ใกล้ชิดของพวกท่าน
นายกฯ กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจบำบัดทุกข์ด้วยความเข้าใจบำรุงสุขด้วยหัวใจ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยังมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการต่างๆเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในทุกด้าน การดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยอาศัยพลังของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญที่เข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดและแท้จริง สมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นองค์กรสำคัญที่สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เป็นพลังสนับสนุนที่ช่วยเติมเต็มการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้เกิดผลอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสามารถดำเนินนโยบายและกิจกรรมต่างๆควบคู่กับภารกิจของจังหวัดได้อย่างเหมาะสม เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
นายกฯ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ซึ่งเกิดขึ้นทุกปี ตนได้รับทราบแล้วว่าได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากประธานกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเห็นความสำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เนื่องจากในภาคธุรกิจนั้นกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสังคม พี่น้องประชาชน พี่น้องเกษตรกรชาวบ้านในการที่จะยกระดับการเสริมสร้างผลผลิตทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การสนับสนุนภารกิจของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในครั้งนี้และทุกครั้งที่ผ่านมา ตนในนามของรมว.มหาดไทยต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ให้การดูแลพวกเรามาโดยตลอด ไม่ได้มีสิ่งตอบแทนใดๆให้ นอกจากการสนับสนุนให้พวกเราได้ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความรู้ความชำนาญ ซึ่งปัจจุบันต้องใช้คำว่าอัพสกิล รีสกิล
สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นพระคุณที่ท่านได้มอบให้กับกระทรวงมหาดไทย และยังเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านทั้งหลายในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทั่วประเทศได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการดำเนินการระหว่างสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในปีต่อไปให้มีความต่อเนื่อง
นายกฯ กล่าวด้วยว่า ยินดีที่ได้พบทุกท่านอีกครั้งคิดว่าจะไม่ได้มาพบแล้ว แต่ยังได้มาอีก ถือว่าเรามีแต้มบุญสะสมร่วมกันมา หวังว่าจะมีโอกาสพบกับทุกท่านอีกหลายๆครั้ง ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทสถานะใด ขอให้ความสัมพันธ์ของพวกเรายังคงดำรงอยู่ เพราะเรามีพื้นฐานในการเห็นประเทศมีความเจริญก้าวหน้า เห็นประชาชนมีความผาสุก จึงขอแสดงความชื่นชมและแสดงความเชื่อมั่นว่าพวกท่านจะเป็นคนในการทำให้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยบรรลุความสำเร็จ