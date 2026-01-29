นายกฯ ชมผู้ว่า ธปท.ตรวจเข้มพบเบิกเงินสดผิดปกติ แนะงดให้เบิกแบงก์ 100 และ 500 พร้อมรายงานเข้มงวด

"อนุทิน" ชมผู้ว่าแบงก์ชาติตรวจเข้ม หลังพบมีการเบิกเงินสดสูงผิดปกติ แนะแบงก์อาจต้องจำกัดการเบิกพร้อมรายงานอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกรณีการเบิกแบงค์ 100 และ 500 บาท ช่วงเลือกตั้ง ลั่นหากนายกฯ เข้าไปก้าวก่ายอาจเจอข้อครหาใช้อำนาจไม่เป็นธรรม เหตุเป็นคู่แข่งทางการเมือง
เมื่อเวลา 9.15 น.วันที่ 29 ม.ค.ที่โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้มีการเบิกเงินแบบผิดสังเกตว่า เหมือนกันครับหน้าที่ผู้ว่าแบงค์ชาติและแบงค์ทุกแบงค์ ถ้ามีธุรกรรมทางการเงินที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติเขามีหน้าที่ต้องรายงานธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนการดำเนินการ ตามภารกิจปกติทั่วไป เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งตนก็ดูใน Facebook ท่านก็ทำถูกต้องทุกอย่างอยู่แล้ว ท่านก็บอกว่าถ้ามีอย่างนี้ก็จะแจ้งไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติครบถ้วนกระบวนความ
ผู้สื่อข่าวถามว่า มองไหมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการใช้เงินเข้ามา นายอนุทิน กล่าวว่า พอดีตนไม่ได้ทำ ก็เลยไม่มองและมีคนรับผิดชอบอยู่แล้ว ก็ถูกแล้ว ถ้าพบกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งปกติก็ไม่ได้โทรหาผู้ว่าฯ แบงค์ชาติโดยตรง ก็จะกำชับไปและชื่นชมที่ออกมาจัดการและสังเกตความผิดปกติและออกมาชี้แจงไว้ก่อน
"การชี้แจงอย่างนี้ก็ดีอย่างแสดงว่าผู้ว่าฯแบงค์ชาติเอาจริง ฉะนั้นธุรกรรมเหล่านี้แบงค์ทุกสาขาตอนนี้ ถ้าใครมาเบิกแบงค์ 100 แบงค์ 500 คราวนี้ไม่ต้องให้เบิกและต้องรายงานอย่างเข้มงวด ซึ่งมันก็ดีใช่หรือไม่ เป็นสิ่งที่ดีทำให้การเมืองสามารถมีความโปร่งใสเพิ่มมากขึ้น
เมื่อถามว่ามีมีโอกาสที่จะขอข้อมูลจากผู้ว่าฯแบงค์ชาติเรื่องการเบิกเงินไปใช้ในเส้นทางที่ผิดกฎหมายกรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตรงนี้ต้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. เพราะนายกฯ ไม่เกี่ยว นายกฯ ถือเป็นคู่แข่งคนหนึ่ง ฉะนั้นถ้าตนลงไปเกี่ยวข้องหรือทำอะไรเดี๋ยวจะหาว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่เกิดความเป็นธรรม ตนถึงบอกทำได้เต็มที่คือโทรไปหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและชื่นชมผู้ว่าฯแบงค์ชาติที่ได้ออกมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องของธุรกรรมทางการเงินในช่วงเลือกตั้งนี้