เลขา กกต.คุยผู้ว่าฯ แบงก์ชาติแล้ว หลังพบเบิกเงินสดบิ๊กล็อต เตรียมหารือเข้มอีกรอบ สั่งเฝ้าระวังพื้นที่เป้าหมาย-แข่งขันรุนแรง

"แสวง" เผยคุยผู้ว่าแบงก์ชาติแล้ว เตรียมหารือเข้มอีกรอบ รับข้อมูลเบิกเงินสดบิ๊กล็อต สั่ง สนง.เฝ้าระวังพื้นที่เป้าหมาย-แข่งขันรุนแรง
วันนี้(29ม.ค.)นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวกรณีแบงค์ชาติพบความผิดปกติในการเบิกเงินสดช่วง 10 วันที่ผ่านมากว่า 250 ล้านที่เน้นการแลก เป็นธนบัตรใบละ 100 บาทและ 500 บาท ซึ่งเข้าข่ายน่าสงสัยและได้ส่งเรื่องให้ ปปง. และ กกต. ตรวจสอบแล้ว ว่า วันนี้ตนได้คุยกับท่านผู้ว่าแบงค์ชาติในหลักการกว้างๆ แล้ว จะได้คุยกันในรายละเอียดว่าจะร่วมมือกันทำงานให้ออกมาดีเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างไร จะคุยกันโดยเร็วที่สุด เพราะเบื้องต้นแบงค์ชาติและ กกต ไม่ได้ทำ MOUไว้ จึงต้องหาวีธีการที่จะทำงานร่วมกันในระยะสั้นนี้ให้ออกมาดีที่สุด ซึ่งท่านยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนงานของ กกต อย่างเต็มที่
"ท่านยินดีที่จะให้ข้อมูลนี้กับกกต.ซึ่งตามกฎหมายเรารับข้อมูลได้ไม่ผิด แต่การให้มันก็ต้องมีช่องทาง ซึ่งกกตไม่ได้ทำ MOU กับแบงค์ชาติเหมือนที่ปปง.ทำ จึงกำลังหาช่องทาง วิธีการว่าจะถ่ายโอนข้อมูลอย่างไร แต่ส่วนของปปง.เรามีการประสานงานกันอยู่แล้วหากเขาพบความผิดปกติอะไรก็จะแจ้งมา" นายแสวงกล่าวและว่า ในส่วนของสำนักงานขณะนี้ตนได้สั่งให้ด้านสืบสวนสอบสวน เฝ้าระวังและติดตามดูพื้นที่ที่เห็นว่ามีการแข่งขันกันรุนแรง และคาดว่าจะมีการกระจายของเม็ดเงินดังกล่าวแล้ว