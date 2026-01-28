กธ.บุกชัยภูมิเปิด 2 เวที ซัดการเมืองสร้างภาพทิ้ง ปชช.กลางทาง อย่าเชื่อขายฝัน ประกาศสงครามพ่อค้าคนกลาง-แก้หนี้ครู

“กล้าธรรม” บุกชัยภูมิ เปิด 2 เวทีเดือด “ธรรมนัส-นฤมล” ซัด การเมืองสร้างภาพ ทิ้งประชาชนกลางทาง ลั่น ประกาศสงครามกับพ่อค้าคนกลาง ปกป้องเกษตรกร ลุยแก้หนี้ครูทั่วประเทศ ย้ำ อย่าหลงเชื่อวาทกรรมชวนฝัน สุดท้ายก็พวกหลอกลวง
วันนี้ (28 ม.ค.) พรรคกล้าธรรม เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ 2 จุด ในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ และบริเวณบ้านหลวงศิริ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ขึ้นเวทีร่วมกันเพื่อช่วยผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดชัยภูมิของพรรค ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก ประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางมาร่วมรับฟังการปราศรัยอย่างเนืองแน่น
ศ.ดร.นฤมล กล่าวบนเวทีตอนหนึ่งว่า พรรคกล้าธรรมยืนหยัดทำงานเพื่อเกษตรกรมาต่อเนื่อง และไม่เห็นด้วยกับแนวทางใดที่อาจทำให้เกษตรกรไทยเสียเปรียบจากการแข่งขัน หรือข้อตกลงทางการค้าที่เอื้อประโยชน์ให้ต่างชาติ โดยยกประสบการณ์ช่วงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า มีความพยายามผลักดันการนำเข้าสุกรจากต่างประเทศ คล้ายกับกรณีนำเข้าเนื้อโคและนมผงในอดีต ซึ่ง ตน และ ร.อ.ธรรมนัส คัดค้านมาตลอด เพราะมองว่าจะกระทบเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศโดยตรง
“การนำเรื่องดุลการค้ามาเป็นเหตุผล แล้วให้เกษตรกรไทยเป็นฝ่ายรับภาระ ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง เพราะประโยชน์ทางการค้าส่วนหนึ่งตกอยู่กับภาคเอกชนต่างชาติ แต่ความเสียหายกลับเกิดกับคนไทย นโยบายรัฐต้องยืนบนผลประโยชน์ของเกษตรกรไทยเป็นหลัก ภาคเกษตรคือฐานสำคัญของประเทศ และเกษตรกรต้องไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” ศ.ดร.นฤมล กล่าว
ด้าน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวปราศรัยอย่างดุดัน โดยย้ำว่า ผู้แทนราษฎรต้องทำหน้าที่เป็น “ผู้รับใช้ประชาชน” ไม่ใช่ “นายเหนือหัวของประชาชน” พร้อมวิพากษ์พฤติกรรมนักการเมืองบางประเภทที่ช่วงหาเสียงเข้าหาประชาชนอย่างใกล้ชิด แต่เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วกลับห่างเหิน ไม่ลงพื้นที่ ไม่รับฟังปัญหา
“บางคนตอนหาเสียงกราบสวย พูดเพราะทุกคำ แต่พอได้เป็นแล้วประชาชนตามไม่เจอ คนแบบนี้ประชาชนตัดสินได้เองว่าครั้งหน้าควรได้กลับมาหรือไม่ พรรคกล้าธรรมยืนยันว่าเราไม่เคยทิ้งประชาชน เราเป็นพรรคคนบ้าทำงานที่พร้อมลงพื้นที่ แก้ปัญหา และยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ เราไม่ได้มาเฉพาะช่วงหาเสียง ซึ่งชาวชัยภูมิรู้ดี ทั้งอดีต สส. และรัฐมนตรีของพรรคไม่เคยหายหน้า” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวถึงแนวทางจัดการปัญหาพ่อค้าคนกลางที่เอาเปรียบชาวบ้าน โดยระบุว่า ปัจจุบันราคาอ้อยตกต่ำมาก แต่ราคาน้ำตาลกลับยังสูง จึงต้องหาคำตอบจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเหตุใดชาวสวนอ้อยจึงต้องแบกรับภาระเช่นนี้ และปัญหามีสาเหตุมาจากพ่อค้าคนกลางหรือไม่ พร้อมประกาศเดินหน้าจัดการกับพ่อค้าคนกลางที่เอารัดเอาเปรียบเกษตรกรไทย
พร้อมกันนี้ พรรคกล้าธรรม ยังแสดงจุดยืนสนับสนุนมาตรการที่เป็นธรรมต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต รวมถึงแนวคิดจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยตั้งสหกรณ์กลางเพื่อรวมหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ ลดภาระดอกเบี้ย และป้องกันการเกิดหนี้ซ้ำให้กับครูทั่วประเทศ
ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวถึงนโยบายประชานิยมบางรูปแบบที่เคยหาเสียงว่าจะทำให้ประชาชน “กระเป๋าตุง” ว่า เป็นเพียงการขายฝัน พร้อมย้ำว่า นโยบายที่ดีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้านงบประมาณและต้องทำได้จริง ไม่ใช่คำสัญญาที่ฟังดูดีแต่ปฏิบัติไม่ได้ รวมถึงประเด็นการปฏิรูปประเทศที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาโดยไม่ถามความต้องการของประชาชน
สำหรับผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ ของพรรคกล้าธรรม ได้แก่ นางสาวเกวลิน ชัยวัฒนกุลวานิช เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลข 4, นางสาวกาญจนา จังหวะ เขตเลือกตั้งที่ 4 หมายเลข 6, นายสุขสันต์ ชื่นจิตร เขตเลือกตั้งที่ 5 หมายเลข 4 และนายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ เขตเลือกตั้งที่ 7 หมายเลข 4