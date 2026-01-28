“แสวง” โวไม่หวั่นไหว กกต.ถูกวิจารณ์จัดเลือกตั้ง รับฟังหากเป็นประโยชน์ มองคนด่าช่วยพีอาร์ขอกันกิน

เลขาฯ กกต. โวไม่หวั่นไหว ไม่ได้ต้องการกำลังใจ หลัง กกต.เจอเสียงวิจารณ์การจัดเลือกตั้ง ยันพร้อมรับฟังหากเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มองคนด่า-ตำหนิ ช่วยประชาสัมพันธ์งานไปในตัว เป็นการขอกันกิน
วันนี้ (28 ม.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต .โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์การจัดการเลือกตั้งของสำนักงาน กกต.ในขณะนี้ ว่า ไม่ได้หวั่นไหว ไม่ได้ต้องการกำลังใจ แต่...แค่อยากบอกว่าเราทำงานอย่างไร และทำอะไรไปแล้ว...
อยู่ตรงนี้ คนตำหนิ ติเตียน วิจารณ์ ด่า และยังมีพวกต้องการแสงผ่านเข้ามอยู่ตลอด ไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวหรือกังวลใจแต่น้อย แถมรู้สึกสนุกกับงานมากยิ่งขึ้นแบบไม่เคยเป็นมาก่อน
แต่ที่ต้องมาบอกเล่า เพราะเริ่มมีกัลยาณมิตรส่งกำลังใจมาให้มากขึ้น ทำให้รู้สึกว่าเราเป็นคนป่วย จึงอยากบอกว่าไม่ได้ต้องการกำลังใจ คนต้องการกำลังใจเสมือนคนที่ถูกต้อนจนมุม น่าเห็นใจ รับมือไม่ไหว แบกเป้าหมาย ความคาดหวัง แรงกดดันไม่ได้ อยากบอกกัลยาณมิตรว่าไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแม้แต่น้อยนิด ยังแจ่มใสมากๆ
ส่วนคนด่า วิจารณ์ตำหนิ ติเตียน รวมทั้งพวกหิวแสง (พวกนี้จะมาบ่อยมาก จนน่าเห็นใจ) ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์งานไปในตัว เป็นการขอกันกิน พร้อมรับฟังทุกความเห็น เพราะหน่วยงานอย่างเรา งานที่เราทำ ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกคน ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะคิด จะรู้สึกอย่างไรกับเรา หากเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รับรับฟังเสมอ
“วันนี้ มีโอกาสต้อนรับ คณะกรรมาธิการ พัฒนาการเมือง วุฒิสภา มีสายข่าวบอกว่ามาแรงแน่เตรียมรับมือ แต่หลังจากหารือกันจบ ได้บอกคณะกรรมาธิการไปว่า “รู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านมา และอยากบอกความรู้สึก 2 อย่างกับท่าน คือ 1. รู้สึกเป็นมิตร และ 2. รู้สึกได้รับประโยชน์มาก ต่างจากความรู้สึกก่อนการประชุมไม่ได้รู้สึกแบบนี้ และยินดีที่จะร่วมงานกับคณะกรรมาธิการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ”