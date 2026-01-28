“ศุลกากรช่องจอม” ขานรับ รบ.จับมือภาครัฐ-เอกชนเตรียมพร้อม “MOTO GP 2026” คาดสะพัด 5 พัน ล.

“ศุลกากรช่องจอม” จับมือภาครัฐ และภาคเอกชน เตรียมพร้อม “MOTO GP 2026” .. คาดเงินสะพัดเกิน 5,000 ล้านบาท .. เน้น “อำนวยความสะดวกและกระตุ้นเศรษฐกิจ” ตามนโยบายรัฐบาล !!
วันนี้ (28 ม.ค.) นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ นายด่านศุลกากรช่องจอม เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทย โดย จ.บุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพมหกรรมระดับโลก “MOTO GP 2026” ระหว่าง 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 69 ซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามากว่า 200,000 คน และสร้างรายได้ในพื้นที่อีสานใต้เกินกว่า 5,000 ล้านบาท (โดยอ้างอิงจากการจัดงานเมื่อปีที่ผ่านมา) นั้น นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร น.ส.สุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ รองอธิบดี น.ส.ลลิตา อรรถพิมล ผอ.ศุลกากรภาค 2 ได้เน้นย้ำสั่งการให้ด่านศุลกากรช่องจอม ซึ่งรับผิดชอบ การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติบุรีรัมย์ เร่งเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเต็มที่
นายประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากเรื่องน่ายินดีและตื่นเต้นดังกล่าว ทำให้ตนได้เร่งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดประชุมพร้อมลงพื้นที่ท่าอากาศยาน โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง กระทรวงท่องเที่ยวฯ, กรมท่าอากาศยาน, ตม., กรมควบคุมโรค, กรมประชาสัมพันธ์ และสายการบินต่างๆ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นอำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดจนอุปกรณ์การแข่งขันต่างๆ ที่จะเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมรายได้ให้กับคนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดตามนโยบายรัฐบาล
“วันนี้เราได้เห็น คุณเศกสันฐ์ ง้าวสุวรรณ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงท่องเที่ยวฯ ลงพื้นที่มากำกับดูแลด้วยตนเอง ซึ่งสะท้อนว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับงานใหญ่ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งศุลกากรและหน่วยงานต่างๆ พร้อมรับนโยบายไปปฏิบัติด้วยใจที่เกินร้อยเพื่อให้ผลประโยชน์เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่” นายประสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย