ป.ป.ช.เร่งติดตามผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตหนีข้ามแดน ยกเป็นภารกิจสำคัญ ย้ำอายุความไม่นับช่วงหนี

เลขาฯป.ป.ช. เผย เร่งติดตามผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตหนีข้ามแดน ยกเป็นภารกิจสำคัญ ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ย้ำอายุความไม่นับช่วงหนี
วันนี้ (28 ม.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า ขณะนี้สำนักงาน ป.ป.ช. มีภารกิจสำคัญประการหนึ่งในการติดตามผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตที่หลบหนีไปยังต่างประเทศ ไม่ว่าจะหลบหนีในระหว่างการไต่สวนหรือการยื่นฟ้องคดีต่อศาล เพื่อนำตัวผู้ถูกกล่าวหากลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย ในการติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหาที่หลบหนีไปยังต่างประเทศนั้น สำนักงาน ป.ป.ช.ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
จากการมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหาที่หลบหนี ในปีที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. สามารถติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตสำคัญที่หลบหนีไปยังต่างประเทศกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้สำเร็จ และขอย้ำว่าสำนักงาน ป.ป.ช. จะเร่งดำเนินการติดตามผู้ถูกกล่าวหาที่ยังคงหลบหนีกลับมาดำเนินคดีโดยเร็ว ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
มีหลักการที่กำหนดให้อายุความในคดีทุจริตสะดุดหยุดอยู่ระหว่างที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนี ดังนั้น แม้ผู้กระทำความผิดจะมีการหลบหนีไปต่างประเทศก็ไม่อาจหนีพ้นการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้