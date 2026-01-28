"มาร์ค" หาเสียงคนกรุงก่อนโค้งสุดท้าย ชูภารกิจหลักคุมเกมรบ. สกัดเทา–ทุจริต–ไม่แตกแยก

”อภิสิทธิ์“ เดินขอเสียงคนกรุงก่อนช่วงโค้งสุดท้าย ดัน ปชป.ฝ่าศึกเลือกตั้งกทม.ย้ำภารกิจหลักคุมเกมรัฐบาล สกัดเทา–หยุดทุจริต–ไม่สร้างความแตกแยก
วันนี้ (28 ม.ค.69 )นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยผู้สมัคร สส.กทม. เดินพบปะประชาชน พนักงาน และผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการ SME ที่มาออกบูธขายสินค้า ตลาดซันพลาซ่า และตลาด HOPs! Market ซอยพ่วงเฉย เขตจตุจักร เพื่อขอคะแนนเสียงสนับสนุนพรรคหมายเลข 27 พร้อมเชิญชวนให้กาเลือกผู้สมัคร สส. พรรคประชาธิปัตย์ทุกเขต เพื่อผลักดันการเมืองสุจริตและสร้างบ้านเมืองสุจริต
นายอภิสิทธิ์ กล่าวถึงการลงพื้นที่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงว่า พรรคพยายามพบปะประชาชนให้หลากหลายที่สุด เนื่องจากผู้ที่สัญจรในแต่ละพื้นที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนในเขตนั้นเท่านั้น แต่ต้องการสื่อสารไปถึงชาวกรุงเทพมหานครทั้งเมือง เพื่อขอให้เข้ามาเติมกำลังให้กับพรรคประชาธิปัตย์
“อยากให้พรรคประชาธิปัตย์เข้าไปทำหน้าที่คุมเกมให้กับรัฐบาลที่จะเกิดขึ้น ไม่ให้เป็นรัฐบาลที่มีเรื่องเทา ไม่มีการทุจริต ไม่สร้างความแตกแยก และไม่ถูกครอบงำ” นายอภิสิทธิ์ กล่าวย้ำ
เมื่อถามถึงกรณีที่มีบางพรรคระบุว่า “ไม่เลือกเรา เขามาแน่” มองเรื่องนี้อย่างไร นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าตนก็ยังงงอยู่ว่าเขากับเราอะไรอย่างไร ถ้าหากอยากจะล้มแชมป์ในกรุงเทพมหานคร ตนว่าคนที่พูด น่าจะพูดให้เลือกผิดพรรคแล้ว
ส่วนการแข่งขันในพื้นที่กทม. นายอภิสิทธิ์ ยอมรับว่าค่อนข้างสูงในหลายเขต แต่เชื่อว่าหากลงสำรวจในพื้นที่จริง จะพบว่าสถานการณ์ของแต่ละเขตแตกต่างกัน และพรรคประชาธิปัตย์ยังมีโอกาสสูงในการช่วงชิงที่นั่ง สส. กลับมาได้
“ผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์จะต้องได้ที่นั่งในกรุงเทพฯ กลับมา ไม่มากก็น้อย” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
เมื่อถามว่าพรรคคู่แข่ง เช่น พรรคประชาชน มีการนำแกนนำอย่างนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ลงมาช่วยหาเสียง นายอภิสิทธิ์มองว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมของทุกพรรคที่สามารถทำได้ตามวิถีทางประชาธิปไตย โดยพรรคประชาธิปัตย์ยังคงมุ่งเน้นการนำเสนอแนวทางที่สร้างสรรค์และเน้นการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
”พรรคประชาธิปัตย์ย้ำขอแรงสนับสนุนจากประชาชนในช่วงโค้งสุดท้าย เลือกพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 27 เพื่อสร้างการเมืองสุจริตและตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มแข็ง“ นานอภิสิทธิ์ กล่าว
สำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก นายอภิสิทธิ์ และคณะทีมงาน เดินทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเอง ได้รับความสนใจจากผู้ที่สัญจรไปมาในพื้นที่ ทั้งนี้มีผู้ค้าได้มอบใบโคลเวอร์ ที่เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดี ซึ่งแต่ละแฉกมีความหมายถึงความหวัง, ความเชื่อมั่นและศรัทธา, ความรักและโชคดี ให้กับนายอภิสิทธิ์ พร้อมอวยพรขอให้โชคดี