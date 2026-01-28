ไอลอว์ยื่น กกต.ทบทวนคำสั่งลบ–แก้ไขสื่อประชามติ ชี้ใช้อำนาจกำกวม อาจกระทบเสรีภาพประชาชน

ไอลอว์และเครือข่ายภาคประชาชน ยื่นหนังสือถึง กกต. ขอทบทวนคำสั่งลบ–แก้ไขสื่อประชามติ ชี้ยังกำกวม ไม่ระบุอำนาจตามกฎหมาย อาจกระทบเสรีภาพการรณรงค์ของประชาชน
วันนี้ (28 ม.ค. ) กลุ่มโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) และเครือข่ายภาคประชาชนนำโดยนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการไอลอว์ ยื่นหนังสือต่อเลขาธิการ กกต.ขอให้ทบทวนคำสั่งลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ภาพ ข้อความ และวิดีโอในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ
นายยิ่งชีพ ตั้งข้อสังเกต ว่า กกต. มีความพยายามที่จะทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในเรื่องของการณรงค์ออกเสียงประชามติ ว่าในสังคมนี้คนสามารถรณรงค์ได้มากน้อยแค่ไหน พูดอะไรได้ พูดอะไรไม่ได้ พูดอะไรจะผิดกฎหมายและพูดอะไรจะถูกดำเนินคดีหรือไม่อย่างไร
กรณีล่าสุดที่เกิดขึ้น คือกรณี เพจแม่แนน น้องสมาร์ท ที่ กกต. ได้มีการลบคลิปนั้นนายยิ่งชีพ ระบุ ว่า กกต. ทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจน หลังได้ชี้แจงผ่าน facebook ว่าได้สั่งลบคลิปวีดีโอที่เป็นการให้ความรู้กับประชาชนไปอย่างน้อย 3 คลิป โดยเผยแพร่เนื้อหาออกมาด้วย ทั้งนี้กลุ่มไอลอว์ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ 3 ประเด็น เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว ประเด็นแรกจากเนื้อหาที่ กกต. เผยแพร่ออกมาไม่ได้มีข้อความเท็จ แต่อาจจะมีถ้อยคำที่ไม่สุภาพหรือคำพูดเล่นบ้าง ซึ่งไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร การใช้ภาษาที่ง่ายเป็นเทคนิคการรณรงค์ให้ข้อมูลไปถึงประชาชนแบบเข้าใจได้ง่าย ไม่ควรจะเป็นความผิดและไม่ถูกสั่งลบคลิป หรือห้ามเผยแพร่ข้อความ
ประเด็น ที่ 2 กกต. ไม่ได้มีอำนาจในการตรวจสอบหรือสั่งลบ หากมีการเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จแต่มีอำนาจหน้าที่เพียงการนำเรื่องไปแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวน สำหรับการการลบเนื้อหาอะไรออกจากโลกออนไลน์มี พ.ร.บ การระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว ซึ่งมาตรา 20 มีขั้นตอนกระบวนการชัดเจนว่าถ้าจะลบคลิปอะไรเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงดีอี แล้วต้องได้รับการเห็นชอบจากรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และยื่นคำร้องขอให้ศาลเป็นผู้สั่ง ดังนั้นการที่ กกต. สั่งให้ลบคลิปเป็นการไม่ชัดเจนว่าสั่งไปที่ใคร สั่งไปที่ไหน ใช้อำนาจอะไร ถ้าสั่งไปที่ผู้บริการโดยตรงถือว่าเป็นการกระทำที่นอกกฎหมายและผู้ที่ให้บริการจะไม่ปฏิบัติตามก็ได้
3.คำสั่งของ กกต. ไม่ได้ระบุว่าคลิปดังกล่าวฝ่าฝืนคำสั่งหรือกฎหมายใด หาก กกต. เห็นว่าถ้อยคำใดกล่าวเป็นความผิดทางอาญา เช่น เป็นการเผยแพร่ข้อมูลประชามติอันเป็นเท็จ กกต. มีหน้าที่ที่จะอธิบายกับประชาชนว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จอย่างไร มีส่วนไหนบ้างที่เป็นเท็จ ๆ และเนื้อหาที่ถูกต้องเป็นอย่างไร การลบคลิปโดยไม่เหตุผลรองรับ อาจก่อให้เกิดความหวาดกลัวในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่ต้องการรณรงค์ส่งผลต่อความเป็นธรรมในการออกเสียงประชามติได้
กลุ่มไอลอว์ ยังระบุอีกว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น การห้ามนักการเมืองนั่งเฟิร์สคลาส หรืออายุความเรื่องการทุจริตจอยู่ในรัฐธรรมนูญ แต่ยังไม่มีการชี้แจงจาก กกต.แต่อย่างใด จึงตั้งคำถามไปยัง กกต.เหตุใด จึงไม่มีการชี้แจงและแก้ไขให้ถูกต้อง
นายยิ่งชีพ ยังยืนยันว่า การที่มีการให้ความเห็น ว่าการเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นการตีเช็คเปล่านั้นเป็นเท็จ เนื่องจากกระบวนการข้างหน้าเมื่อผ่านการประชามติไปแล้วจะต้องไปผ่านสภา แล้วมีการทำประชามติอีกสองครั้ง และอยากเห็น กกต. ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ให้ถูกต้อง
นายยิ่งชีพ ยังเปิดเผยว่า ฝ่ายผู้เห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่จะจัดเวทีปราศรัยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ที่บริเวณ หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยเชิญชวนพรรคการเมืองต่างๆ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม และยินดีหาก กกต. จะเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อไปตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องหรือไม่