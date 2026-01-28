สว.บุก กกต.ติดตามปัญหาเลือกตั้ง สส.-ประชามติ หวั่นคนใช้สิทธิ์น้อยหลังพบอุปสรรคเพียบ

กมธ.พัฒนาการเมืองฯ วุฒิสภา บุก กกต.ติดตามปัญหาการเลือกตั้ง สส.และออกเสียงประชามติ หวั่นผู้มาใช้สิทธิ์น้อย พบอุปสรรคหลายอย่าง
วันนี้ ( 28 ม.ค.) นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา พร้อมคณะ มาพบคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อปรึกษาหารือ ถึงปัญหา การเลือกตั้ง สส.และ การลงประชามติรัฐธรรมนูญ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งทั่วไปวันเดียวกับการลงประชามติ และเป็นเรื่องใหม่ ที่มีกระบวนการหลายขั้นตอนแต่ประชาชนยังไม่รับข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง จึงคาดว่าจะเป็นอุปสรรคในการลงประชามติ อาจจะส่งผลให้มีผู้มาใช้สิทธิ์ในการลงประชามติน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
โดยคณะกรรมาธิการฯ ต้องการคำตอบจาก กกต. หลายประเด็นประกอบด้วย เรื่องปัญหาที่ กกต. ไม่ได้จัดให้มีการลงประชามติล่วงหน้า และไม่ได้จัดให้มีการลงประชามติทางไปรษณีย์ จะเยียวยาผู้ที่ไม่ได้ลงประชามติอย่างไรและจะมีการแก้ไขปัญหานี้ในครั้งต่อไปอย่างไร
ปัญหาเรื่องการเลือกตั้งและลงประชามติของคนไทยในต่างประเทศมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร การกำหนดให้พรรคการเมืองจัดผู้สังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะไม่มีการนับเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียง เพื่อให้มีผู้สังเกตการณ์ทุกพรรคทุกหน่วย
กกต. มีวิธีการควบคุมเรื่องบัตรเสียอย่างไรที่จะไม่ให้มีเกิน 3% และจะลดการใช้วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดอคติ ส่งผลต่อคะแนนของผู้สมัครและพรรคการเมือง เวลาที่เหลืออยู่ กกต.จะมีแผนการสื่อสารรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและลงประชามติมากกว่าปี 2566 อย่างไร และเพราะเหตุใด กกต. จึงสั่งลบคลิปเพจ “แม่แนนน้องสมาร์ท” ที่ทำการรณรงค์ให้คนไปลงประชามติ กรณีเช่นนี้จะถือเป็นการปิดกั้นการแสดงออกในการลงประชามติหรือไม่ และ กกต.ได้ตรวจคลิปของฝ่ายที่ไม่เห็นชอบบ้างหรือไม่