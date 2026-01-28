ศาล รธน.ขอเรียกความเห็น-เอกสารจาก รมว.กลาโหมใน 15 วัน ปม ‘เนติวิทย์’ ยื่นชี้ขาดกฎหมายเกณฑ์ทหาร

ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเรียกความเห็น-เอกสารจาก รมว.กลาโหมใน 15 วัน แจงปม ‘เนติวิทย์’ ยื่นชี้ขาดกฎหมายเกณฑ์ทหาร
วันนี้( 28 ม.ค. )ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่ศาลแขวงสมุทรปราการส่งคำโต้แย้งของนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นักกิจกรรม และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ อ 3118/2568 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 24897 มาตรา 27 และมาตรา 45 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 31 หรือไม่
โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้มีหนังสือติดตามความเห็นและเอกสารหลักฐานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเรียกไปก่อนหน้านี้ และให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดเพิ่มเติม ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป.