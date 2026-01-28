"อนุทิน" นั่งรถสามล้อตระเวนโบกมือ-ไหว้หาเสียงในตัวเมืองอยุธยา เจอ "ธนาธร" อีกรอบ

"อนุทิน" นั่งรถสามล้อตระเวนโบกมือ-ไหว้หาเสียงในตัวเมืองอยุธยา ก่อนแวะตลาดหัวรอ เจอแม่ป้ารุมมอบดอกกุหลาบ - ชมเปาะหล่อกว่าในทีวี วัยรุ่นนำรูปขอลายเซ็น แว้บเข้าร้านทองขอเจ้าของดูเลสหลวงพ่อรวยที่ใส่เหมือนกัน พร้อมโบกมือให้ขบวนหาเสียง "ธนาธร"
เวลา 9.15 น. วันที่ 28 ม.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร สส. พระนครศรีอยุธยา พรรคภูมิใจไทย หาเสียงจุดที่ 2 ที่ตลาดหัวรอ โดยนั่งรถแห่จากตลาดเจ้าพรหม ปราศัยหาเสียงพบปะประชาชนตลอดระยะทาง
ทันทีที่มาถึงตลาดหัวรอ นายอนุทิน เข้าพบปะกับประชาชน หลายคนเตรียมดอกกุหลาบสีแดง เพื่อมอบให้กับนายอนุทิน และบางคนยังชมนายอนุทินว่า "ตัวจริงหล่อกว่าในทีวี"
บางช่วงนายอนุทิน เดินเข้าไปทักทายเจ้าของร้านขายสังฆภัณฑ์ โดยเจ้าของร้านได้ฉีกถุงพวงมาลัยดาวเรืองปลอมคล้องคอให้นายอนุทิน
จังหวะหนึ่งมีวัยรุ่นนำรูปภาพของนายอนุทิน มาให้นายอนุทิน แล้วให้นายอนุทินเซ็นชื่อบนภาพ พร้อมกับขอถ่ายรูปด้วย
นายอนุทินยังได้เดินออกมานอกตลาด และแวะร้านทองที่อยู่บริเวณด้านหน้าตลาด เพื่อพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านทอง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือร้านทองแสงสุวรรณ นายอนุทินได้เข้าไปสอบถาม หลังจากทราบว่าเจ้าของร้านสวมเลสหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ รุ่นเดียวกับที่นายอนุทินใส่
โดยนายอนุทิน บอกว่า เป็นเลสหลวงพ่อรวยที่คนใส่ เป็นแบบหน้ากากทอง และอยากดูของเจ้าของร้านที่เป็นรุ่นเดียวกัน ซึ่งของเจ้าของร้านเป็นเลสทองทั้งเส้น นายอนุทินจึงอยากที่จะขอดูแต่เจ้าของร้านบอกว่า ไม่ได้เตรียมเอาออกมาด้วย จากนั้นก็ได้พูดคุยสอบถามเรื่องของราคาทองช่วงนี้
จากนั้นนายอนุทินยังได้แวะถ่ายรูปเซลฟี่กับชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าร้านทองละแวกนั้น โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น ก่อนจะขึ้นรถสามล้อ แห่หาเสียงทำสัญลักษณ์พลัส โบกมือไหว้ประชาชน 2 ฝั่งถนน ขอคะแนนให้ภูมิใจไทย
ระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่ารถหาเสียงของพรรคประชาชนได้ขับผ่านบริเวณหน้าตลาดหัวรอ โดยมีนายธนาธรพูดผ่านเครื่องขยายเสียง ทักทายพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้า ก่อนจะโบกมือทักทายกับนายอนุทินอีกครั้ง
ต่อมานายอนุทิน เดินทางมาหาเสียงต่อที่อยุธยาซิตี้พาร์ค โดยจุดนี้นายอนุทิน ขอความร่วมมือกับผู้สื่อข่าวว่า ขอพบปะประชาชนเป็นการส่วนตัว ก่อนจะเดินทางไปหาเสียงต่อที่จังหวัดปทุมธานีเป็นจุดสุดท้าย