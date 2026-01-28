“อนุทิน” ชี้ แต้ม ภท.สูสี ปชน.แค่ในโพล ของจริง 8 ก.พ. แจงภาพจับมือ ”ธนาธร“ แค่รู้จักกันส่วนตัว

“อนุทิน” ชี้คะแนน ภท.สูสี ปชน.แค่ในโพล ของจริงต้องดูวันที่ 8 ก.พ. ระบุภาพจับมือ ”ธนาธร“ แค่รู้จักกันส่วนตัวไม่มีอะไร แนวทางต่างกัน แต่ทำเพื่อประเทศชาติ ย้ำไม่ประกาศเอา-ไม่เอาพรรคไหน เหตุไม่ได้มีปัญหากับใคร
เมื่อเวลา 11.15 น.วันที่ 28 ม.ค. ที่อยุธยา ซิตี้พาร์ค จ. พระนครศรีอยุธยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพบกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ระหว่างลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดเจ้าพรหมว่า ดี ก็ทักทายกันดี สื่อก็เห็นว่าเจอกันในตลาดพอดี นายธนาธรก็บอกพี่ไปทางนี้ ผมไปทางนี้ ลำโพงจะได้ไม่ตีกัน
ผู้สื่อข่าวถามว่า เห็นภาพจับมือกันนายธนาธร ในอนาคตจะคุยกันได้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “เอ้า คนรู้จักกันนะ ไม่ใช่ไม่รู้จักกัน เจอกันทุกทีก็เป็นลักษณะนี้ ส่วนเรื่องของการทำงานการเมืองต่างคนก็ต่างมีแนวทางกันไป นี่คือการทำงานการเมืองแบบสร้างสรรค์ จะให้เดินสวนกัน ไม่ทักกัน แยกเขี้ยวใส่กัน มันเป็นไปไม่ได้ มันไม่ใช่สไตล์ของผม“ เมื่อถามย้ำว่า วันนี้จับมือกันแล้ว อนาคตจับมือกันได้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ”อดีตก็จับมือกันมาแล้ว ถามอะไรล่ะ“
เมื่อถามว่า การจับมือเป็นการตอกย้ำในการร่วมรัฐบาลกันใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า การจับมือนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราต่างคนต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในทางส่วนตัวเราไม่มีอะไรกัน เราต่างคนต่างรักชาติ รักประชาชน อยากทำงานให้ประเทศไทยเจริญ เรามีเป้าหมายเดียวกันหมด
ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้สามารถบอกได้หรือยังว่า พรรคภูมิใจไทยจะจับมือกับใคร ได้มีการพูดคุยกันแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีข้อจำกัดใด ๆ และเราไม่พูดถึง ไม่วิพากษ์วิจารณ์พรรคอื่น เวลาหาเสียงเราไม่พูดถึงพรรคอื่น ไม่ด้อยค่ากัน ทุกคนมีความหวังดีกับประชาชนหมด เราก็ทำในหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่า พรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ประกาศชัด ว่าไม่เอาพรรคไหน แล้วพรรคภูมิใจไทยจะประกาศชัดเจนแบบนั้นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเดินตามแนวทางหรือวิธีการของพรรคอื่นๆ เราก็มีแนวทาง วิธีการของพวกเรา พรรคอื่นๆ อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องความสัมพันธ์ ในเรื่องของอดีต พฤติกรรมของแต่ละพรรค ที่เขาอาจจะมีปัญหากันมาก่อน พรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีปัญหากับพรรคไหน เมื่อถามอีกว่า แสดงว่าเป็นมิตรกับทุกพรรคใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่เชิงเป็นมิตร แต่เป็นมิตรกับประชาชน และหวังดีกับประเทศไทย
ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พรรคภูมิใจไทยตั้งเป้ากวาด สส.ยกจังหวัดใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราก็ส่งผู้สมัครที่มีความแข็งแรง เป็นที่วางใจของประชาชนทุกเขต
เมื่อถามว่า การลงพื้นที่หาเสียงเกือบทุกภาคของนายกฯ ทำให้มั่นใจได้หรือไม่ว่า จะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล นายอนุทิน กล่าวว่า มันไม่มีคำว่ามั่นใจหรอก มีแต่คำว่าทุกเขต โดยเฉพาะเขตที่เป็นเป้าหมายของพรรคภูมิใจไทย ทุกคนก็ทำหน้าที่ เดินขอคะแนนพี่น้องประชาชน ขายนโยบายอย่างเต็มที่ ไม่มีวันหยุด
เมื่อถามถึงพื้นที่ กทม.ขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า เราก็ลงพื้นที่อย่างหนักเหมือนกัน เมื่อถามว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายพรรคภูมิใจไทยมีนโยบายอะไรหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนคิดว่านโยบายที่พรรคภูมิใจไทยได้นำเสนอไว้ ไม่ใช่จะต้องมานำเสนอใหม่อะไรมากมาย ช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา เราก็ได้ทำพื้นฐานไว้ในระดับหนึ่งแล้ว เรามีบุคลากรเฉพาะด้าน โดยเฉพาะประเทศไทย ที่มี 4 ภัย ได้แก่ ภัยเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ ภัยสังคม และภัยยาเสพติด เรามีการวางตัวคนที่ไปทำงานในด้านเหล่านี้อยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า คะแนนพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนที่ขนาดสูสีกัน หายใจรดต้นคอ นายอนุทิน กล่าวว่า อันนั้นมันคะแนนของโพล ของจริงวันที่ 8 ก.พ.