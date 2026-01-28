xs
“อนุทิน” เมินข่าวซื้อเสียงภาคใต้ ไม่ได้รับรายงานปมแห่ถอนเงินสด ชี้ ธปท.คุมเข้มอยู่แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“อนุทิน” เมินกระแสข่าวซื้อเสียงภาคใต้ ยันไม่ได้รับรายงานปมแห่ถอนเงินสดผิดปกติ ชี้ ธปท.คุมเข้มอยู่แล้ว ปัดไม่ใช่หน้าที่ “เอกนิติ” โดยตรง ลั่นเชื่อมั่นแนวหาเสียงแบบ “ออร์แกนิค” สู้ศึกเลือกตั้ง หลังกระแสตีคู่กระสุน

เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 28 ม.ค.ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นาย​อนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​ นายก​รัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​มหาดไทย​ ในฐานะหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคภูมิใจ​ไทย​ ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการซื้อเสียงอย่างหนักในพื้นที่ภาคใต้​ ว่า​ ตนไม่ได้ยิน​อะไร

เมื่อถามต่อว่าแต่มีรายงานข่าวว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาพบความผิดปกติในการถอนเงินสด​จากธนาคาร​ ​นายอนุทิน​ กล่าวว่า​ ตนยังไม่ได้รับ​รายงาน

เมื่อถามอีกว่า จำเป็นต้องให้นายเอกนิติ​ นิติ​ทัณฑ์​ประภาศ​ รองนายก​รัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​การคลัง​ เข้มงวดเรื่องนี้หรือไม่​ นายอนุทิน กล่าวชี้แจงว่าเรื่องการดำเนินการทางธุรกรรมใดๆก็ตามทางธนาคารแห่งประเทศไทย​เป็นผู้ควบคุม​พฤติกรรมเหล่านี้อยู่แล้ว​ ซึ่งนายเอกนิติ ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง​ ส่วนการบริหารจัดการมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับดูแลอยู่​ และหากธุรกรรมทางการเงินใดๆที่ผิดปกติก็จะต้องดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ​และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง.​ ซึ่งก็มีกรณีให้เห็นอยู่ตลอดเวลา​ในการยึดทรัพย์​และติดตามเส้นเงิน​ของผู้กระทำความผิด​ไม่มีว่างเว้น

เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรี​เชื่อว่าในยุคนี้กระสุนกับกระแสอะไรจะไปได้​ นายอนุทิน​ กล่าวว่า​ ตนเชื่อในเรื่องของการลงพื้นที่​ แบบออร์แกนิค​ ตนถึงทำอยู่

