“อนุทิน” เมินข่าวซื้อเสียงภาคใต้ ไม่ได้รับรายงานปมแห่ถอนเงินสด ชี้ ธปท.คุมเข้มอยู่แล้ว

“อนุทิน” เมินกระแสข่าวซื้อเสียงภาคใต้ ยันไม่ได้รับรายงานปมแห่ถอนเงินสดผิดปกติ ชี้ ธปท.คุมเข้มอยู่แล้ว ปัดไม่ใช่หน้าที่ “เอกนิติ” โดยตรง ลั่นเชื่อมั่นแนวหาเสียงแบบ “ออร์แกนิค” สู้ศึกเลือกตั้ง หลังกระแสตีคู่กระสุน
เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 28 ม.ค.ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการซื้อเสียงอย่างหนักในพื้นที่ภาคใต้ ว่า ตนไม่ได้ยินอะไร
เมื่อถามต่อว่าแต่มีรายงานข่าวว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาพบความผิดปกติในการถอนเงินสดจากธนาคาร นายอนุทิน กล่าวว่า ตนยังไม่ได้รับรายงาน
เมื่อถามอีกว่า จำเป็นต้องให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้มงวดเรื่องนี้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวชี้แจงว่าเรื่องการดำเนินการทางธุรกรรมใดๆก็ตามทางธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมพฤติกรรมเหล่านี้อยู่แล้ว ซึ่งนายเอกนิติ ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ส่วนการบริหารจัดการมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับดูแลอยู่ และหากธุรกรรมทางการเงินใดๆที่ผิดปกติก็จะต้องดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง. ซึ่งก็มีกรณีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาในการยึดทรัพย์และติดตามเส้นเงินของผู้กระทำความผิดไม่มีว่างเว้น
เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีเชื่อว่าในยุคนี้กระสุนกับกระแสอะไรจะไปได้ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนเชื่อในเรื่องของการลงพื้นที่ แบบออร์แกนิค ตนถึงทำอยู่