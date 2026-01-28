"แสวง" เชิญชวนสร้างประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง ขออย่าใช้เฟกนิวส์-สร้างความเกลียดชัง-ซื้อเสียง

เลขา กกต.เชิญชวนสร้างประชาธิปไตยที่ดีผ่านการเลือกตั้ง ทุกคนมีเสรีภาพ มีศักดิ์ศรี อย่าใช้เฟกนิวส์ ถ้อยคำสร้างความเกลียดชัง การซื้อเสียงบ่อนทำลายประชาธิปไตย
วันนี้ ( 28 ม.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์ข้อความ ถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้อะไรแก่เรา พอสังเขปที่สำคัญได้ดังนี้ การอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การอยู่ดีกินดี การเลื่อนชั้นทางสังคมตามศักยภาพของตนเอง การพูดในสิ่งที่คิด พูดในสิ่งที่อยากพูด มีเสรีภาพในการแสดงความคิดตราบที่ไม่ไปละเมิดสิทธิ เสรีภาพของคนอื่น
ทำไมต้องดูแล รักษาและการใช้ประชาธิปไตย นายแสวง กล่าวว่า ประชาธิปไตยที่ดีทั้งเนื้อหาและวิธีการเท่านั้น จึงจะให้สิ่งทั้ง 3 สิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ถ้าไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ดี ก็จะรับผลต่างออกไป ดังนั้นเราต้องใช้ประชาธิปไตยเพื่อประชาธิปไตย ไม่ใช่ใช้ประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมือง หรือประโยขน์พวกพ้อง หรือหมู่คณะ เป็นสำคัญ
นายแสวง ยังกลราวว่าสิ่งที่เป็นเหตุ หรือบ่อนทำลายประชาธิปไตยคือผู้มีการกระทำการ คือการสร้างเฟคส์นิวส์ (Fake News) ใช้ถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speeh) คือ ถ้อยคำที่แสดงออกถึงการมีเจตนาโจมตี ดูหมิ่น เหยียดหยามยุยงให้เกิดความเกลียดชัง อคติ หรือความรุนแรง
และการซื้อเสียง โดยมีสมมุติฐาน ว่าเมื่อมีการลงทุนไปแล้ว ย่อมมีการถอนทุนคืน ทุนที่ถอนคือเงินจากภาษีของพวกเรา ผู้ใดที่ทำดังกล่าวข้างต้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เป็นบ่อนทำลายประชาธิปไตย ทำลายชาติ
“เราทุกคน มีหนึ่งเสียงเท่ากัน เสียงของประชาชนจะมีความหมาย และกำหนดอนาคตของชาติ ที่ส่งต่อให้ลูกหลานต่อไป มีอำนาจในการออกแบบประชาธิปไตยในวัรเลือกตั้งได้ หากเรามองเห็นถึงความสำคัญ ความจำเป็น และอยากเห็นประโยชน์และความสวยงามของประชาธิปไตย
ทั้งนี้ในวันที่ 8 ก.พ. 69 เรามาออกแบบประชาธิปไตยและสร้างสังคมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ณ คูหาการเลือกตั้ง 100,000 คูหา โดยร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่ดี คือ สร้างบรรยากาศการแข่งขันที่ดี ไม่สร้างเฟค นิวส์ เฮดสปีชที่สร้างความเกลียดชัง ใส่ร้าย สร้างคะแนนเสียงที่ดี คือเป็นคะแนนเสียงที่สุจริต ไม่รับเงินซื้อเสียง ประชาธิปไตยที่ดีและสังคมที่พึงประสงค์อยู่ในมือของเราทุกคน