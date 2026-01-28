ประธาน กกต.ตรวจความพร้อมอบรม กก.ประจำหน่วยเลือกตั้ง-ประชามติ กำชับเป็นกลาง-ออกหาข่าวซื้อเสียง

ประธาน กกต.ตรวจความพร้อมอบรม กปน.-กปส. อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา จัดการเลือกตั้งและประชามติ กำชับ จนท.รัฐวางตัวเป็นกลาง-ออกหาข่าวซื้อเสียง วอน ปชช.เข้าใจตั้งด่านสกัด อาจกระทบสิทธิ แต่เพื่อการเลือกตั้งชอบกฎหมาย
วันนี้(28ม.ค.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) กรรมการประจำหน่วยออกเสียง (กปส.) และมอบนโยบายให้แก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็วของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ที่ว่าการอำเเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ
น.ส.ฉัตรประอร นิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยวถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง แต่ทางจังหวัดก็ให้ความเป็นธรรมและให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยจังหวัดได้มีการกำชับส่วนราชการต่างๆผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งให้วางตัวเป็นกลาง ต้องไม่เลือกปฏิบัติทั้งนี้แม้ว่าพื้นที่จะมีการแข่งขัน ให้การเลือกตั้งผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
นายณรงค์ กล่าวมอบนโยบายว่า กกต. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก จนมาสิ้นสุดที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอยากฝากให้ทุกฝ่ายช่วยจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกพร้อมกับการออกเสียงประชามติ จึงอยากให้มีการระดมทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือ ทั้งจังหวัด ฝ่ายปกครอง และเครือข่าย เพื่อจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมยอมรับว่า กกต.ส่วนกลางก็มียังข้อห่วงใยและข้อกังวล โดยฝากกำชับเจ้าหน้าที่ออกตรวจและดูพื้นที่สภาพความเป็นจริง ในขณะเดียวกันขอเน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้นการทำหน้าที่ของ กปน.ทั้งคนที่เคยจัดการเลือกตั้งและเป็น กปน.ใหม่ ก็ต้องศึกษาแนวทางปฏิบัติ และรับการอบรมจากวิทยากร เพื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่อง ดังนั้นจึงฝากว่าหากมีข้อบกพร่องด้านใด สามารถสอบถามผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดให้เกิดความเข้าใจและไม่เกิดข้อผิดพลาด เพราะบางเรื่องอาจจะเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อย โดย กกต.ได้กำหนดแนวทางไว้แล้ว ไม่ควรจะเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นอีก เพื่อจัดการเลือกตั้งให้สำเร็จ ลดเรื่องร้องเรียน พร้อมขอขอบคุณจังหวัด ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเครือข่ายที่มาช่วยจัดการเลือกตั้ง การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เนื่องจาก กกต.มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่จะจัดการเลือกตั้งทั้งประเทศ
นายณรงค์ ให้สัมภาษณ์ว่า ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ในทุกพื้นที่ให้มีการดำเนินการป้องปราม ให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย ส่วนแนวทางการเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย กกต.ได้กำชับให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็ว ให้ออกตรวจพื้นที่พร้อมกับหาข่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมยอมรับว่าการตั้งด่านจุดสกัดตรวจค้นในช่วงนี้ สังคมตั้งคำถามว่า กกต.ทำอะไรบ้าง ซึ่งขณะนี้พยายามทำทุกวิถีทางว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงต้องเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ส่วนหนึ่งคือการใช้มาตรการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ซึ่งจะมีการตั้งด่านร่วมกับหน่วยงานอื่นแม้จะกระทบกับสิทธิของประชาชนบ้าง แต่คิดว่าประชาชนจะยอมรับได้ เพื่อให้การเลือกตั้งนั้นบริสุทธิ์ยุติธรรม
ส่วนข้อสังเกตที่ว่าประชาชนเห็นการเลือกตั้งแต่ กกต.ไม่เห็น และในการเลือกตั้งครั้งนี้จะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้หรือไม่ในการดูแลไม่ให้เกิดการซื้อเสียง นายณรงค์กล่าวชี้แจงว่า ประชาชนหรือคนที่ทราบเบาะแสในการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ขอให้แจ้งมายังสำนักงาน กกต.ให้รับทราบและก็จะมีการเรียกมาให้ข้อมูล และพร้อมที่จะดำเนินการสอบสวนต่อไป
เมื่อถามว่ามีเรื่องร้องเรียนการวางไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาหรือไม่ นายณรงค์ กล่าวว่า ทราบว่ามีที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่วางตัวไม่เป็นกลางไปแล้ว นอกนั้นยังไม่มีและในส่วนของกกต. เราได้เน้นย้ำว่าการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ต้องวางตัวเป็นกลางอยู่แล้ว