xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน​" ลุยหาเสียงอยุธยาแต่เช้า ชาวบ้านขอให้เป็นคนตรง เจอ "ธนาธร" กลางตลาด บอก​พี่ไปทางนั้น ผมไปทางนี้ เสียงจะได้ไม่ตีกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"อนุทิน​" ลุยหาเสียงอยุธยาแต่เช้า พ่อค้า-แม่ค้าบอกเลือกอยู่แล้ว​ ตั้งแต่ประกาศไม่เอากาสิโน​-ปิดด่าน-ออกคนละครึ่งพลัส ขณะช่างซ่อมนาฬิกาขอนายกฯ ให้ตรงๆ​ ชี้วาสนาดีได้เป็นต่ออยู่แล้ว​ บังเอิญเจอ "ธนาธร" กลางตลาด​ บอก​พี่ไปทางนั้นผมไปทางนี้​ เสียงจะได้ไม่ตีกัน​​

เมื่อเวลา 07.45 น.วันที่ 28 ม.ค. นายอนุทิน​ ชาญวีรกูล​ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลาราชการ ลงพื้นทีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วยผู้สมัครหาเสียง โดยมีนายสุรศักดิ์​ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม​ รองหัวหน้าพรรค ​ นางสมทรง พันธ์​เจริญวรกุล​ นายก อบจ.​ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียง​ ที่ตลาดเจ้าพรหม​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


โดยทันทีที่ถึง ตลาดพ่อค้าแม่ค้าต่างตื่นเต้นที่ได้เจอนายอนุทินตัวจริง จึงเข้าขอจับมือและขอถ่ายภาพ อย่างคึกคัก ซึ่งระหว่างเดินตลาด พ่อค้าแม่ค้าและประชาชน ต้อนรับอย่างอบอุ่น​โดยมีแม่ค้ารายหนึ่งบอกกับนายอนุทินว่า​ "เลือกกอยู่แล้วตั้งแต่นายไชยชนก​ ประกาศไม่เอากาสิโน​" ทำให้นายอนุทิน​ตอบกลับว่า​ พรรคเราไม่เอากาสิโนอยู่แล้ว ขณะที่ นายสุรศักดิ์ ได้ชวนให้นายกรัฐมนตรีเปลี่ยนสร้อยพระ นายกรัฐมนตรีจึง ควักพระออกมาพร้อมกับบอกว่าตนห้อยพระผงสุพรรณ พร้อมดูกรอบและสร้อยแต่ยังไม่ถูกใจ ด้านพ่อค้าซ่อมนาฬิกา​ บอกว่าตนกำลังซ่อมนาฬิกาอยู่​ นี่นายกฯ ตัวจริงหนิ ขอจับมือหน่อย​ พร้อมบอกกับนายอนุทินว่าขอให้ตรงๆ นะ นายอนุทิน กล่าวว่าตรงอยู่แล้ว​ ช่างซ่อมนฬิกาจึงกล้าวว่าไม่ใช่นาฬิกาแต่เป็นคนที่​ต้องตรง​ นายอนุทิน​ จึงกล่าวย้ำว่า​ ตรงแน่นอน ก่อนที่ช่างซ่อมนาฬิกาขอชนหมัด และอวยพรว่าขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง​ อย่างไรก็ได้เป็นแน่นอน​ วาสนาเขามาขนาดนี้แล้ว​ ไม่ธรรมดา


ในช่วงหนึ่งมีประชาชนมาสะท้อนปัญหาตลาดแห่งนี้ที่พบความสกปรก ขณะที่นายกรัฐมนตรียอมรับว่าได้รับการร้องเรียนมามากว่าสกปรก ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าและผู้ใช้ตลาดต้องช่วยกันด้วย พ่อค้ายังกล่าวอีกว่าปกติมีหนูวิ่งพลุกพล่านมาชนประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาด ดีนะวันนี้ไม่มีหนูวิ่งมาชนนายกฯ ​ นอกจากนี้นายอนุทิน​ ยังสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าถึงบรรยากาศการค้าขาย​ พร้อมชิมหมูปิ้ง ใครๆ ก็รักนายอนุทินอยู่แล้ว เทไปเลย 250 ให้มันจบ พ่อค้าแม่ค้าบอกด้วยว่าเลือกพรรคภูมิใจไทย เพราะปิดด่านและมีโครงการคนละครึ่ง


จังหวะหนึ่งนายอนุทินได้เดินมายังจุดกลางตลาด คบกับนายธนาธร​ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีได้โบกมือทักทายก่อนที่จะเดินมาจับมือกัน​ และนายธนาธรได้ ยกมือไหว้นายอนุทิน พร้อมกับกล่าวว่าพี่ไปทางโน้น​ ใช่ไหม ผมจะได้ไปทางนี้ นายอนุทินก็บอกว่าจะเสียงจะได้ไม่ตีกัน พร้อมทักทายกับผู้สมัคร นายทวิวงศ์​ โตทวิวงษ์​ อดีตสส.​ พื้นที่​ ว่าเคยเจอกัน

ขณะเดียวกัน พ่อค้าได้สอบถามนายอนุทินว่าการที่ชาวนาเผานามันทำให้ เกิดมลพิษส่งไปถึงกรุงเทพฯ เลยหรือ นายกรัฐมนตรียอมรับว่าใช่ มันผิดกฎหมายนะ พ่อค้าจึงถามต่อว่าแล้วโรงงานไฟฟ้า​ โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันล่ะ นายกรัฐมนตรี จึงชี้แจงว่า มีระบบกรองมลพิษ ขณะเดียวกันช่วงหนึ่ง มีชาวบ้านที่มาจับจ่ายใช้สอยได้ตะโกน บอกนายกรัฐมนตรี​ ว่า​ ถ้าได้แล้วขอให้มาเดินแบบนี้นะ













"อนุทิน&amp;#8203;" ลุยหาเสียงอยุธยาแต่เช้า ชาวบ้านขอให้เป็นคนตรง เจอ "ธนาธร" กลางตลาด บอก&amp;#8203;พี่ไปทางนั้น ผมไปทางนี้ เสียงจะได้ไม่ตีกัน
"อนุทิน&amp;#8203;" ลุยหาเสียงอยุธยาแต่เช้า ชาวบ้านขอให้เป็นคนตรง เจอ "ธนาธร" กลางตลาด บอก&amp;#8203;พี่ไปทางนั้น ผมไปทางนี้ เสียงจะได้ไม่ตีกัน
"อนุทิน&amp;#8203;" ลุยหาเสียงอยุธยาแต่เช้า ชาวบ้านขอให้เป็นคนตรง เจอ "ธนาธร" กลางตลาด บอก&amp;#8203;พี่ไปทางนั้น ผมไปทางนี้ เสียงจะได้ไม่ตีกัน
"อนุทิน&amp;#8203;" ลุยหาเสียงอยุธยาแต่เช้า ชาวบ้านขอให้เป็นคนตรง เจอ "ธนาธร" กลางตลาด บอก&amp;#8203;พี่ไปทางนั้น ผมไปทางนี้ เสียงจะได้ไม่ตีกัน
"อนุทิน&amp;#8203;" ลุยหาเสียงอยุธยาแต่เช้า ชาวบ้านขอให้เป็นคนตรง เจอ "ธนาธร" กลางตลาด บอก&amp;#8203;พี่ไปทางนั้น ผมไปทางนี้ เสียงจะได้ไม่ตีกัน
+6
กำลังโหลดความคิดเห็น