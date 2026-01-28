"อนุทิน" ลุยหาเสียงอยุธยาแต่เช้า พ่อค้า-แม่ค้าบอกเลือกอยู่แล้ว ตั้งแต่ประกาศไม่เอากาสิโน-ปิดด่าน-ออกคนละครึ่งพลัส ขณะช่างซ่อมนาฬิกาขอนายกฯ ให้ตรงๆ ชี้วาสนาดีได้เป็นต่ออยู่แล้ว บังเอิญเจอ "ธนาธร" กลางตลาด บอกพี่ไปทางนั้นผมไปทางนี้ เสียงจะได้ไม่ตีกัน
เมื่อเวลา 07.45 น.วันที่ 28 ม.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลาราชการ ลงพื้นทีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วยผู้สมัครหาเสียง โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รองหัวหน้าพรรค นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียง ที่ตลาดเจ้าพรหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยทันทีที่ถึง ตลาดพ่อค้าแม่ค้าต่างตื่นเต้นที่ได้เจอนายอนุทินตัวจริง จึงเข้าขอจับมือและขอถ่ายภาพ อย่างคึกคัก ซึ่งระหว่างเดินตลาด พ่อค้าแม่ค้าและประชาชน ต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยมีแม่ค้ารายหนึ่งบอกกับนายอนุทินว่า "เลือกกอยู่แล้วตั้งแต่นายไชยชนก ประกาศไม่เอากาสิโน" ทำให้นายอนุทินตอบกลับว่า พรรคเราไม่เอากาสิโนอยู่แล้ว ขณะที่ นายสุรศักดิ์ ได้ชวนให้นายกรัฐมนตรีเปลี่ยนสร้อยพระ นายกรัฐมนตรีจึง ควักพระออกมาพร้อมกับบอกว่าตนห้อยพระผงสุพรรณ พร้อมดูกรอบและสร้อยแต่ยังไม่ถูกใจ ด้านพ่อค้าซ่อมนาฬิกา บอกว่าตนกำลังซ่อมนาฬิกาอยู่ นี่นายกฯ ตัวจริงหนิ ขอจับมือหน่อย พร้อมบอกกับนายอนุทินว่าขอให้ตรงๆ นะ นายอนุทิน กล่าวว่าตรงอยู่แล้ว ช่างซ่อมนฬิกาจึงกล้าวว่าไม่ใช่นาฬิกาแต่เป็นคนที่ต้องตรง นายอนุทิน จึงกล่าวย้ำว่า ตรงแน่นอน ก่อนที่ช่างซ่อมนาฬิกาขอชนหมัด และอวยพรว่าขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ได้เป็นแน่นอน วาสนาเขามาขนาดนี้แล้ว ไม่ธรรมดา
ในช่วงหนึ่งมีประชาชนมาสะท้อนปัญหาตลาดแห่งนี้ที่พบความสกปรก ขณะที่นายกรัฐมนตรียอมรับว่าได้รับการร้องเรียนมามากว่าสกปรก ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าและผู้ใช้ตลาดต้องช่วยกันด้วย พ่อค้ายังกล่าวอีกว่าปกติมีหนูวิ่งพลุกพล่านมาชนประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาด ดีนะวันนี้ไม่มีหนูวิ่งมาชนนายกฯ นอกจากนี้นายอนุทิน ยังสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าถึงบรรยากาศการค้าขาย พร้อมชิมหมูปิ้ง ใครๆ ก็รักนายอนุทินอยู่แล้ว เทไปเลย 250 ให้มันจบ พ่อค้าแม่ค้าบอกด้วยว่าเลือกพรรคภูมิใจไทย เพราะปิดด่านและมีโครงการคนละครึ่ง
จังหวะหนึ่งนายอนุทินได้เดินมายังจุดกลางตลาด คบกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีได้โบกมือทักทายก่อนที่จะเดินมาจับมือกัน และนายธนาธรได้ ยกมือไหว้นายอนุทิน พร้อมกับกล่าวว่าพี่ไปทางโน้น ใช่ไหม ผมจะได้ไปทางนี้ นายอนุทินก็บอกว่าจะเสียงจะได้ไม่ตีกัน พร้อมทักทายกับผู้สมัคร นายทวิวงศ์ โตทวิวงษ์ อดีตสส. พื้นที่ ว่าเคยเจอกัน
ขณะเดียวกัน พ่อค้าได้สอบถามนายอนุทินว่าการที่ชาวนาเผานามันทำให้ เกิดมลพิษส่งไปถึงกรุงเทพฯ เลยหรือ นายกรัฐมนตรียอมรับว่าใช่ มันผิดกฎหมายนะ พ่อค้าจึงถามต่อว่าแล้วโรงงานไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันล่ะ นายกรัฐมนตรี จึงชี้แจงว่า มีระบบกรองมลพิษ ขณะเดียวกันช่วงหนึ่ง มีชาวบ้านที่มาจับจ่ายใช้สอยได้ตะโกน บอกนายกรัฐมนตรี ว่า ถ้าได้แล้วขอให้มาเดินแบบนี้นะ