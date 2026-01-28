"บังซุป" ไม่ทน! เล็งฟ้อง “สุทิน” ปราศรัย “เงินสีน้ำเงิน” ใส่ร้ายภูมิใจไทย

“ศุภชัย” ฮึ่มฟ้อง “สุทิน” ปราศรัยใส่ร้ายภูมิใจไทย ปม “เงินสีน้ำเงิน” เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง
วันที่ 28 มกราคม 2569 นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ และประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กถึงคำปราศรัยของ นายสุทิน คลังแสง ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ที่จ.ขอนแก่น ว่าเอาเงินหมากาเพื่อไทย พูดใหม่ เอาเงินสีเทามากาสีแดง เอาให้ชัดกว่านั้นอีก เอาเงินสีน้ำเงินมากาสีแดง
นายศุภชัย ระบุว่า เป็นที่เข้าใจกันทั้งประเทศว่า “สีน้ำเงิน” “พรรคสีน้ำเงิน” คือพรรคภูมิใจไทย การกล่าวของ นายสุทิน คลังแสง เป็นการใส่ร้ายด้วยความอันเป็นเท็จ เป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง สส. มีความผิดทางอาญา และถูกตัดสิทธิทางการเมือง พรรคภูมิใจไทยจะดำเนินคดีกับนายสุทิน คลังแสง ต่อไป