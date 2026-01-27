รทสช.บุกเจริญกรุง "พีระพันธุ์" ชูนโยบายเด็ด หั่นราคาแก๊สเหลือถังละ 360 บาท

รทสช.บุกเจริญกรุง "พีระพันธุ์" ชูนโยบายเด็ด หั่นราคาแก๊สถังละ 360 บาท ชาวบ้านหนุนเป็นนายกฯ หวังแก้ปัญหาพลังงาน-ปากท้อง
วันที่ 27 มกราคม 2569 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วย นายกันต์ณกฤต ยูนิพันธ์ ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 3 (ยานนาวา-บางคอแหลม) เบอร์ 11 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนบริเวณชุมชนย่านเจริญกรุง เพื่อรับฟังปัญหาและนำเสนอนโยบายของพรรค ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนในชุมชนที่ต่างเข้ามาให้กำลังใจ พร้อมแสดงความชื่นชมในผลงานการแก้ปัญหาด้านพลังงานที่ผ่านมาของนายพีระพันธุ์ และพร้อมสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี
.
ทั้งนี้ ปัญหาที่พบระหว่างการลงพื้นที่ คือเรื่องการจราจร เนื่องจากความแออัดของชุมชน ทำให้มีรถสัญจรไปมาอย่างพลุกพล่าน ส่งผลต่อความปลอดภัยของคนในชุมชน
นอกจากนี้ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ายังสะท้อนปัญหาราคาแก๊สหุงต้มที่พุ่งสูงขึ้น ทั้งนี้ นายพีระพันธุ์ ให้คำมั่นใจว่า หากได้เป็นรัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาทันที โดยตั้งเป้าลดราคาแก๊สหุงต้มให้เหลือเพียง 360 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม
หลังจากนั้น นายพีระพันธุ์ พร้อมด้วยทีมผู้สมัคร สส. ได้ขึ้นรถขยายเสียงแนะนำตัวและนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติ บริเวณถนนเจริญกรุง โดยมีประชาชนออกมาต้อนรับและให้กำลังใจตลอดสองข้างทาง