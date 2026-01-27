“เชน” หาเสียงลพบุรี เล็งฟื้นท่องเที่ยวทำคน-ลิง อยู่ด้วยกันได้ “เต้น” อวย พท.ที่ 1 ตั้ง รบ.ไม่กลัวกระสุน-ใบเทา

ปิดจ็อบเมืองลพ! “ยศชนัน” นำหาเสียงลพบุรี ชี้ เป็นเมืองประวัติศาสตร์-อู่ข้าวอู่น้ำ เล็ง ฟื้นท่องเที่ยวทำคน-ลิง อยู่ด้วยกันให้ได้ อ้อนเลือกทั้งคนและพรรค “เต้น” ฟันธง “พท.” เป็นที่หนึ่งตั้งรัฐบาล “เชน” นั่งนายกฯ แน่นอน ลั่น ไม่กลัวกระสุน-ใบเทา
วันนี้ (27 ม.ค.) เมื่อเวลา 14.20 น. ที่สวนสุขภาพตำบลป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย และคณะ เดินทางมาปราศรัยเพื่อช่วย นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข ผู้สมัคร สส.ลพบุรี เขต 2 หาเสียง โดยมีประชาชนมาให้การต้อนรับขอถ่ายรูป ผูกผ้าขาวม้า มอบดอกไม้ พวงมาลัยดอกดาวเรือง พวงมาลัยขนม พวงมาลัยตุ๊กตาลิง ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของจ.ลพบุรี ให้นายยศชนัน
นายยศชนัน ปราศรัยว่า ยศชนันมารายงานตัวกับพี่น้องชาวลพบุรีแล้ว และลพบุรีต้องแดงทั้งแผ่นดิน วันนี้มีความจำเป็นต้องสามัคคีกัน ขอพี่น้องสนับสนุนทั้ง 4 เขต ให้เข้าไปช่วยยศชนันทำงาน วันนี้มาพร้อมความหวัง ความฝันของชาวลพบุรี ดังนั้น วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมจะเปลี่ยนความหวัง ความฝันให้เป็นความจริง
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า ตนเคยมาทำงานวิจัยอยู่ที่ จ.ลพบุรี มีโอกาสนอนที่นี่ ซึ่งที่นี่ถือเป็นเมืองประวัติศาสตร์ เมืองสวยงาม เมืองอู่ข้าวอู่น้ำทางการเกษตร ดังนั้น หากเราได้เข้าไปครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงลพบุรีได้แน่นอน เราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิต ทุกคนต้องไม่มีหนี้ เราพร้อมแก้หนี้ทั้งระบบ รวมถึงหนี้นอกระบบ หนี้ผู้สูงอายุ จะมีการพักชำระหนี้เกษตรกร 3 ปี ประกันกำไรสินค้าเกษตร 30% ดูแลน้ำทั้งระบบ
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า ขณะที่การท่องเที่ยวลพบุรีปัจจุบันซบเซา เพราะยังขาดเรื่องราว เรื่องเล่า ดังนั้น จะต้องทำให้คนและลิงอยู่ด้วยกันให้ได้ ยืนยันว่าจะดูแลการท่องเที่ยวทั้งระบบให้ชาวลพบุรี ลพบุรีต้องเป็นเมืองสะอาด ปลอดภัย เราพร้อมสานต่อกองทุน SML เพื่อให้พี่น้องได้พัฒนาชุมชนต่อไป ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องให้โอกาสผู้สมัคร สส. ลพบุรี ทั้ง 4 เขต และเลือกพรรคเพื่อไทย ซึ่งจะได้ยศชนันเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงลพบุรี
ต่อมาเวลา 16.00 น. นายยศชนัน และคณะ เดินทางต่อมาที่ว่าการอำเภอท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี เพื่อปราศรัยหาเสียงช่วย นายวรวงศ์ วรปัญญา ผู้สมัคร สส.ลพบุรี เขต 4 โดยมีประชาชนได้มอบพวงมาลัยลูกอมฮาร์ทบีท ที่ทำเป็นรูปหัวใจพร้อมติดเบอร์ 9 พวงมาลัยมะขามเทศ พวงมาลัยไข่เค็ม และพวงมาลัยข้าวแต๋น พร้อมผ้าขาวม้าให้นายยศชนัน
โดย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย ปราศรัยช่วงหนึ่งว่า มั่นใจว่า พรรคเพื่อไทยจะชนะเป็นที่ 1 ได้จัดตั้งรัฐบาล ยศชนันได้เป็นนายกแน่นอน ขอคะแนนคนที่นี้ให้เป็นคะแนนอย่างตรงไปตรงมา ตัดสินใจเด็ดขาดเอายศชนันเป็นนายกฯ
จากนั้นเวลา 17.45 น. นายยศชนัน และคณะ เดินทางมาที่ Tong’au Cafe & Restaurant เพื่อช่วยปราศรัยหาเสียงช่วยนายพหล วรปัญญา ผู้สมัครสส.ลพบุรี เขต 3 และนายวรวงศ์ วรปัญญา ผู้สมัครสส.ลพบุรี เขต 4 โดยมีประชาชนมารอฟังการปราศรัยเต็มพื้นที่
นายณัฐวุฒิ กล่าวปราศรัยช่วงหนึ่งว่า ตนมาพานายวรวงศ์กลับเข้าสภา ซึ่งครั้งแรกทํางานเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนลพบุรีได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงแค่แก้ปัญหาคนแต่ยังแก้ปัญหาลิงด้วย ซึ่งการเลือกผู้แทนขอให้ดูดีๆ ถ้าจะกาแล้วตํารวจมาเอาผู้แทนฯ ไป อายเขาตายเลย ฉะนั้น ขอให้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาด เอาวรวงศ์ เพราะนามสกุลวรปัญญา รับใช้คนลพบุรีมาอย่างยาวนาน ที่มาไม่ใช่มาแค่รับวรวงศ์ แต่ขอมารับเพื่อนเก่า พหล วรปัญญา กลับเข้าไปด้วย
นายณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยไม่เคยขาดคะแนนจากจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่สมัยนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แต่วันนี้พรรคเพื่อไทยลงสนามในสภาพที่บอบช้ำ เพราะโดนปลดนายกฯ ไป 2 คน ตนจึงอยากจะเจรจากับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้พรรคเพื่อไทยเสนอแคนดิเดตนายกฯ 5 คน เพราะกลัวไม่พอให้เขาปลด เพราะสมัยหนึ่งนายกฯ อยู่ได้เพียงแค่ 4 ปี ถ้าเสนอ 3 คน กลัวว่าจะไม่พอให้เขาปลด หากอยู่ปีสุดท้ายพรรคส้มพรรคน้ำเงินไปยกมือทําอะไรแผลงๆ สัญญาได้หรือไม่ว่าจะเลือกไทย 100% เลือกเพื่อไทยทั้งสองใบ แม้บางพรรคจะเตรียมกระสุนไว้เยอะ เป็นใบเทาๆ ที่เอามาแจกแล้วกวาดคะแนนลพบุรีไปให้หมด แต่ตนไม่กระสุน ไม่กลัวใบเบาๆ
นายยศชนัน ปราศรัยช่วงหนึ่งว่า ขอประกาศตรงนี้ว่าลพบุรีตอนนี้แดงทั้งแผ่นดิน วันนี้ไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหน อยู่ที่นี่หรือไม่ ไม่เป็นอะไร พรรคเพื่อไทยพร้อมประกาศว่าพรรคเพื่อไทยจะทำตามนโยบาย เพราะนโยบายของเราทำเพื่อประชาชนชาวลพบุรี เราจะคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้พ่อแม่พี่น้อง 8 กุมภาพันธ์ ขอเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนและพรรค แล้ววันที่ 8 กุมภาพันธ์ ไม่ใช่แค่วันเลือกตั้ง แต่จะเป็นวันเปลี่ยนความฝันและความหวัง ขอยศชนันเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 ของชาวลพบุรี