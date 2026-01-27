“กรรณ์” ชู “ปฏิทินเป็นธรรม-นโยบายหมูปิ้ง” ใช้ AI-บิ๊กดาต้าปลดล็อกเกษตรกร ตัดวงจรแจกเงิน ฝึกวินัยการเงิน

“พรรคเป็นธรรม” เสนอทำรัฐใช้ “ปฏิทินเป็นธรรม” ปลดล็อกเกษตรกรไทยให้คิดเป็น ไม่รอรับแจก เสนอ “นโยบายหมูปิ้ง” กู้ 1 หมื่น ใช้บัตร ปชช. ค้ำ สแกนจ่ายผ่านเป๋าตัง ฝึกวินัยการเงิน-รู้ฐานภาษีขนาดใหญ่ แม้แก้ได้แค่ 30% ก็ยังดีกว่าไม่เริ่มทำ ยกประชานิยมคือยาแรง อัดฉีดไม่ยั่งยืน
วันนี้ (27 ม.ค.) น.ส.กรรณ์ ชวกรกุล ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคเป็นธรรม บัตรสีชมพู เบอร์ 45 กล่าวถึงนโยบายด้านการเกษตรของพรรค ภายใต้แนวคิด “ปฏิทินเป็นธรรม” ว่า ตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบด้านการเกษตรละเลยการให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่เกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรไทยขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจและต้องเผชิญปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง
น.ส.กรรณ์ ระบุว่า พรรคเป็นธรรม เสนอให้จัดทำ “ปฏิทินเป็นธรรม” โดยบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก สถาบันวิจัยต่างๆ รวมถึงองค์ความรู้ และ Big Data ที่มีอยู่แล้ว มาป้อนให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการวางแผนการทำเกษตรกรรมทั้งปี ด้วยองค์ความรู้ต่างๆ เช่นความต้องการทางการตลาด การขยายผลผลิตในรูปแบบต่างๆ ข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น โดยจะอยู่ในรูปแบบ AI ผ่านแอปพลิเคชันของรัฐที่มีอยู่ เช่น ThaiID โดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาแอปใหม่
“กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ขายของให้ประเทศ ต้องคิดใหม่ ทำใหม่ ปลัดกระทรวงต้องบอกลูกน้องว่าต้องทำอะไร ถ้าไม่ทำต้องเจอมาตรา 157 และต้องใช้มาตรา 178 เวลาไปเซ็นสัญญาหรือขายอะไรให้ต่างชาติ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ รัฐจะขายอะไรก็ต้องบอก ไม่ใช่ปิดข้อมูล” น.ส.กรรณ์ กล่าว
น.ส.กรรณ์ ยังวิพากษ์ว่า รัฐไม่ควรมองเกษตรกรว่า “ไม่รู้” เพียงเพราะไม่ได้เรียนหนังสือ แต่ความจริงเกษตรกรมีความสามารถสูง เพราะหากไม่เก่งย่อมไม่สามารถปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งประเทศได้ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่านักการเมืองจำนวนไม่น้อยเข้าสู่อำนาจรัฐไม่ใช่เพื่อแก้ปัญหา แต่เพื่อแสวงหาอำนาจ ซึ่งหากไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ ประเทศก็จะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้
น.ส.กรรณ์ ย้ำว่า การตัดสินใจลงการเมืองกับพรรคเป็นธรรม แม้จะเป็นพรรคขนาดเล็กและอาจไม่ได้รับเลือกตั้ง ก็ยังดีกว่าไม่ลงมือทำอะไรเลย พร้อมเปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีพรรคใหญ่หลายพรรคทาบทาม แต่ไม่สามารถไปร่วมได้เพราะ อายตัวเองทุกครั้งที่ส่องกระจก
น.ส.กรรณ์ กล่าวว่า จุดแข็งของพรรคเป็นธรรม คือการเปิดกว้างทางความคิด โดย นายปิติพงษ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรค เปิดโอกาสให้ทุกคนถกเถียงและหักล้างกันด้วยเหตุผล ทำให้พรรคต้องการเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในสังคม
“ปฏิทินเป็นธรรม” แม้แก้ปัญหาไม่ได้ 100% แต่หากช่วยได้เพียง 30% ก็ยังดีกว่าไม่แก้เลย และเชื่อว่าวันหนึ่งแนวคิดนี้จะถูกหยิบไปใช้เช่นเดียวกับนโยบายประชานิยมในอดีต
นอกจากนี้ น.ส.กรรณ์ ยังเสนอ “นโยบายหมูปิ้ง” ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ตรงขณะไปซื้อหมูปิ้งและพบแม่ค้าที่ขาดเงินทุน จึงเสนอให้พ่อค้าแม่ค้ากู้เงิน 10,000 บาท โดยใช้บัตรประชาชนค้ำประกัน ชำระคืนรายวันผ่านแอป “เป๋าตัง” ด้วยการบังคับให้ผู้ซื้อสแกนจ่าย เมื่อสิ้นวันรัฐจะจ่ายเงินทอนคืนในลักษณะคูปอง เป็นการฝึกวินัยทางการเงิน และช่วยให้รัฐรู้ฐานภาษีในระบบ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำคัญขนาดใหญ่
และหากผู้กู้ชำระครบ 10,000 บาท งวดถัดไปสามารถขยับวงเงินเป็น 20,000 บาทได้ ถือเป็นการสร้างวินัย ไม่ใช่การแจกเงิน พร้อมวิจารณ์นโยบายอัดฉีดเงินว่าเป็น “ยาแรง” ที่ทำให้ประชาชนคุ้นชินกับการรอรับแจก โดยชี้ว่าแอปเป๋าตังพิสูจน์แล้วว่าสามารถนำมาขยายประโยชน์ได้มากกว่านี้จากโครงการคนละครึ่ง
“เราต้องช่วยชาวนาให้คิด หน่วยงานรัฐต้องลงไปสอนและทำให้ดู พระราชาให้เบ็ด แต่นักการเมืองชอบให้ปลาเน่า แล้วบอกว่านี่ดีที่สุดแล้ว” น.ส.กรรณ์ กล่าว พร้อมเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการนำวิชาเกษตรกรรมกลับเข้าสู่หลักสูตรอีกครั้ง
น.ส.กรรณ์ มองว่า ที่มาของนโยบายประชานิยมทุกวันนี้เริ่มจากพรรคไทยรักไทย เพราะเวลานั้นสามารถเรียกคะแนนเสียงได้ดีที่สุด ทุกพรรคจึงพากันเอาแนวนี้มาใช้ โดยเปลี่ยนชื่อใหม่บิดไปบิดมา แต่เรารู้และพิสูจน์ได้แล้วว่านโยบายนี้มันดีแบบนี้ เราก็เอาข้อดีมา ส่วนข้อเสียก็ปรับปรุง เช่น นโยบาย “คนละครึ่ง” มันก็ดีแต่ก็เป็นยาแรง แอปกระเป๋าตังควรจะเอามาขยายฐานให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่านี้ ทำไมต้องให้ประชาชนโหลดแอปเพิ่ม ไม่มีอะไรดีหรือเลวไปหมดทุกอย่าง อันนี้ดีน้อยหน่อยแค่ 30% ก็ยังดีกว่าไม่เอามาใช้เลย