ปชป.ผุดคลิปหาเสียงแคมเปญ “ล้างประเทศ ต้องใช้น้ำสะอาด” ใช้สัญลักษณ์พรรค “ไล่เทา-เลือกฟ้า-กา 27”

ปชป. ยิงคลิปหาเสียงภายใต้แคมเปญ “ล้างประเทศ ต้องใช้น้ำสะอาด” อัญเชิญสัญลักษณ์ประจำพรรค แม่พระธรณีบีบมวยผม ทำเป็นคลิปสั้นสไตล์อนิเมะ ชูธง “ไล่เทา-เลือกฟ้า-กา 27” เสนอตัวเป็น “ทางเลือกที่ปลอดภัย” ให้กับคนไทย
วันนี้ (27 มกราคม 2569 ) พรรคประชาธิปัตย์ ได้จัดทำคลิปสไตล์อนิเมะ โดยมีเล่าถึงการคืบคลานของทุนเทาที่จะเข้ามารุกรานประเทศไทย โดยที่แม่พระธรณีเข้ามาขัดขวางจนทุนเทาพ่ายแพ้ เป็นการฉายภาพย้อนถึงพุทธประวัติเมื่อครั้งเจ้าชายสิทธัตถะ บำเพ็ญเพียร ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน และผจญกับกองทัพมารที่ขัดขวางไม่ให้บรรลุธรรม
ในครั้งนั้น แม่พระธรณีชื่อ “วสุนธรา” ปรากฏกายพร้อมทั้งปล่อยมวยผมบีบน้ำที่เปรียบถึงน้ำที่พระมหาบุรุษกรวดสะสมไว้แต่อดีต หลั่งไหลออกมาเป็นกระแสพัดพาพญามารลอยไปไกลสุดขอบฟ้า เมื่อขจัดพญามารและกองทัพจนสิ้น พระองค์ก็บำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ท่าบีบมวยผมของแม่พระธรณี จึงถูกอัญเชิญมาเป็นสัญลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่สื่อถึงความร่มเย็นและการปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากความชั่วร้าย
ประเทศไทยในปัจจุบัน กำลังเผชิญกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่รุนแรงและแทรกซึมไปทั่ว ทั้งในการเมืองทุกระดับ ระบบราชการ ตลอดจนองค์กรอิสระ นอกจากนั้นยังเผชิญกับภัยคุกคามใหม่คือ “ทุนเทา“ ที่คืบคลานเข้ามาเพื่อหวังยึดประเทศ
พรรคประชาธิปัตย์ จัดทำคลิปอนิเมะ “ล้างประเทศ ต้องใช้น้ำสะอาด” เพื่อแสดงจุดยืนของพรรคที่เชื่อว่าการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนปัญหาทุนเทา จะต้องตั้งต้นด้วย “การเมืองที่สุจริต” เปรียบเหมือนการทำความสะอาดบ้านที่ต้องใช้น้ำสะอาด จึงจะชำระล้างสิ่งสกปรกให้หมดไปได้
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยังกล่าวว่า ขอคนไทยร่วมมือกำหนดอนาคตของประเทศด้วยการเติมกำลังให้พรรคประชาธิปัตย์ให้เป็นตัวแทนเข้าไปสร้างการเมืองที่สุจริต
“ใครกลัวทุนเทา ใครกลัวทุจริตคอรัปชั่น ใครกลัวนโยบายที่สร้างความแตกแยก อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ให้เลือกเราเข้าไปดูแล ว่าไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้ ให้เรามีเสียงมากพอที่จะเป็นตัวคุมเกม ขอให้เชื่อมั่นว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย”