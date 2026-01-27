เปิดทรัพย์สิน “พัฒนา” รมว.สธ.และเมีย ทะลุพันล้านทั้งคู่ “บวรศักดิ์” 231 ล้าน พระเครื่องดังเพียบ

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน “พัฒนา” รมว.สธ. ทะลุพันล้าน ของเมียไม่น้อยหน้าทะลุพันล้านเช่นกัน ด้าน “บวรศักดิ์” ไม่เบา 231 ล้าน พระเครื่องดังเพียบ
วันนี้ (27 ม.ค.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งกันทางการเมือง มีบัญชีทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ กรณีเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีทรัพย์สิน 1,092,128,958 บาท เป็นทรัพย์สิน นายพัฒนา 60,185,0820 บาท เช่น เงินลงทุน 43.2 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 6.2 ล้านบาท ทรัพย์สิน น.ส.อัจฉรา รัตนธนาสาร คู่สมรส 1,031,943,875 บาท ที่ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนถึง 940,276,298 บาท เงินให้กู้ยืม 16.9 ล้านบาท ที่ดิน 11.8 ล้านบาท และทรัพย์สินอื่นๆ 14.7 ล้านบาท โดยแจ้งว่ามีหนี้สิน 247,616,384 บาท
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรณีเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 231,930,848 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก 10,252,655 บาท เงินลงทุน 51,462,070 บาท ที่ดิน 15 แปลง 144,935,101 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 หลัง เป็นห้องชุดทั้งหมดรวม 10,382,422 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ 10,898,600 บาท เช่น พระสมเด็จ พระบูชา หลวงปู่ทวด ท้าวเวสสุวรรณ พระต่างๆ 312 รายการ กว่า 4.4 ล้านบาท มีนาฬิกา 7 เรือน กว่า 4 ล้านบาท