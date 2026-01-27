ครม.แต่งตั้ง “นฤชา โฆษาศิวิไลซ์” เป็น กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ปปง.แทน “ปลัดตุ๋ม” ที่ลาออก

ครม.มีมติแต่งตั้ง ประจำวันอังคาร ที่ 27 มกราคม 2569
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง ประจำวันอังคารที่ 27 มกราคม 2569 ดังนี้
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอแต่งตั้ง นางวัฒนาโสภี สุขสอาด ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และแผนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ และรองนายกรัฐมนตรี (นายโสภณ ซารัมย์) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยรวม 8 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นฯ เดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้
1. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ประธานกรรมการ
2. นายกษาปณ์ เงินรวง กรรมการ
3. นายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
4. นายธีร์ ภวังคนันท์ กรรมการ
5. นายมณเฑียร อินทร์น้อย กรรมการ
6. นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย กรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
7. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ กรรมการ
8. นายสุเมธ สายทอง กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายสุชาติ ชมกลิ่น) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยเเล้ว
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน จำนวน 3 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และครบวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี ดังนี้
1. นายรุ่งโรจน์ แจ่มพิทยากรณ์ (ด้านกฎหมาย)
2. รองศาสตราจารย์ ชโยดม สรรพศรี (ด้านเศรษฐศาสตร์)
3. นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ (ด้านการบริหาร)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เสนอแต่งตั้ง นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แทน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2569 เป็นต้นไป และผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอแต่งตั้ง นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แทน นายพีรพันธ์ คอทอง (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2569 เป็นต้นไป และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กระทรวงอุตสาหกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอแต่งตั้ง พลตำรวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย เป็นกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเนื่องจากลาออก
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 27 มกราคม 2569 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้น ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายสุชาติ ชมกลิ่น) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว