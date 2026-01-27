ครม.เห็นชอบหลักการ รฟม.ให้เช่า-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล 7 แห่ง

ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการให้ รฟม.ดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าและอาคารอเนกประสงค์ที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เกินสิบล้านบาท โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จำนวน 7 แห่ง
วันที่ 27 มกราคม 2569 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าและอาคารอเนกประสงค์ที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เกินสิบล้านบาท โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จำนวน 7 แห่ง ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
1. อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น และแผงค้า (Entrance 1 และ 2) สถานีกำแพงเพชร
2. อาคารเชื่อมต่อสถานีห้าแยกลาดพร้าวกับสถานีพหลโยธิน (Entrance 4)
3. อาคารเชื่อมต่อ MRT สถานีสุขุมวิทกับ BTS สถานีอโศก (Entrance 3)
4. อาคารอเนกประสงค์ (Entrance 2) สถานีวัดมังกร
5. อาคารอเนกประสงค์ (Entrance 1) สถานีสามยอด
6. อาคารอเนกประสงค์ (Entrance 2) สถานีสามยอด
7. อาคารอเนกประสงค์ (Entrance 3) สถานีสามยอด
เพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ส่งเสริมให้เกิดความคุ้นเคยต่อระบบรถไฟฟ้า เช่น ตู้กดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) กดสินค้าอัตโนมัติ (Vending machine) ร้านค้าและบริการ การสื่อสารโทรคมนาคม โฆษณาประชาสัมพันธ์ ลานกิจกรรมและพื้นที่สันทนาการ เป็นต้น โดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในครั้งนี้ รฟม. จะดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มรายได้แก่ รฟม. และเพื่อลดภาระเงินสนับสนุนภาครัฐ ซึ่ง รฟม. ได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับการดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ รฟม. โดย รฟม. ได้คัดเลือกอาคารเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าและอาคารอเนกประสงค์ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เป็นพื้นที่ที่จะดำเนินการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ก่อน เนื่องจากเป็นพื้นที่ในกลุ่มสถานีที่มีศักยภาพดีมาก และเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมมากที่สุดสำหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ รวมทั้งมีระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบของอาคารหรือร้านค้า โดยมีสาระสำคัญ เช่น
- พื้นที่ในโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลที่จะให้เช่าหรือให้สิทธิ รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 4,367.21 ตารางเมตร
- แนวทางในการให้เช่าหรือให้สิทธิ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ (1) ให้สิทธิในการใช้พื้นที่แก่ผู้เช่าพื้นที่รายย่อย และ (2) ให้สิทธิในการใช้พื้นที่แก่ผู้เช่าแบบเหมาพื้นที่ โดย รฟม. ระบุว่าการให้สิทธิแบบเหมาพื้นที่จะทำให้ ประชาชนและทางราชการได้ประโยชน์มากกว่า และทำให้ รฟม. ได้รายได้มากกว่าแบบรายย่อย ทั้งนี้ ปัจจุบัน รฟม. ยังไม่ได้กำหนดรูปแบบการให้สิทธิ โดย รฟม. แจ้งว่า จะประชุมหารือเพื่อกำหนดรูปแบบการให้สิทธิอีกครั้งกายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในครั้งนี้