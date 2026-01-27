"อนุทิน" บอกใช้เงินเป็นหลังถูกมองทุ่มงบน้อยหาเสียง รูดซิปปมแม่ทัพกทม.ภท.ลั่นไม่เลือกเราเขามาแน่

นายกฯ เหน็บ “ใช้เงินเป็น” หลังถูกมองใช้เงินน้อยหาเสียง ลั่น ต้องมีเงินสำรองหากเกิดเหตุคับขัน ขอหุบปาก หลัง แม่ทัพกทม.ขุดยุทธศาสตร์โค้งสุดท้าย ”ไม่เลือกเราเขามาแน่ยกน้ำเงินคือทางรอด“ ชี้ สส.ทะเลาะกันเปรียบราษฎรทะเลาะกันเอง
วันนี้ (27ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่มีการประเมินว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้ที่นั่ง สส. 200 ที่นั่ง ว่า เราต้องทำให้ดีที่สุด
ส่วนที่นางสาวศุภมาศ อิสรภักดี ในฐานะกำกับดูแลรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานครของพรรคภูมิใจไทย ที่ประกาศช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง “ไม่เลือกเราเขามาแน่-อย่าให้คะแนนทิ้งน้ำ-ตอนนี้มีแค่ 2 ฝั่งซ้ายกับขวา-ทางรอดคือน้ำเงิน ซึ่งมีความชัดเจนขนาดนั้นหรือไม่“ นายอนุทิน ยิ้ม ก่อนตอบว่า เวลาที่มีการไปพาดพิงถึงคนอื่น ”ผมคิดว่าผมหุบปากดีกว่า ไม่เอาแล้ว ไม่มีแล้ว เราต้องสร้างความสามัคคี” ซึ่งเรามีสิ่งที่จะต้องไปต่อสู้ ไปป้องกันจากประเทศอื่นอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งด้าน เศรษฐกิจและความมั่นคง รวมไปถึงการได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้า ซึ่งเราต้องใช้หลักเดียวกัน เหมือนกับที่เราต้องต่อสู้กับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ต้องทำให้คนในบ้านมีความสามัคคีกัน ซึ่งกองทัพที่เป็นรั้วของชาติ ได้ไปรบจนทำให้ได้รับชัยชนะกลับมาในเวลารวดเร็ว ซึ่งตอนนี้ตนเชื่ออยู่อย่างหนึ่งที่การเมืองอยู่ระหว่างการแข่งขันเพื่อมาเป็นผู้แทนราษฎร หากผู้แทนราษฎรทะเลาะกันก็เหมือนราษฎรทะเลาะกัน และเกิดผลดีอะไรกับประเทศไทย
เมื่อถามว่าทำไมการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยใช้งบประมาณน้อย มีความกังวลเรื่องอะไรหรือไม่ นายอนุทิน ยิ้มและหัวเราะ ก่อนตอบว่า ใช้เงินเป็นอย่าไปพูดว่าใช้เงินน้อย เวลาใช้เงินมากก็ว่า เวลาใช้เงินน้อยก็ว่า ควรจะบอกว่าใช้เงินเป็น ใช้เงินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เราจะได้มีเงินสำรองเอาไว้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ หากมีเหตุการณ์อะไรหรือมีสิ่งคับขัน จะได้ไม่ต้องพึ่งพาใคร และพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้