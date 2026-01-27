เอาใจทาสหมา-แมว! รทสช.ชู 1 จว. 1 รพ.สัตว์รัฐ ลดค่ารักษา 50% แห่ถ่ายรูปคู่น้องหมา โปรโมตนโยบาย

“รทสช.” เปิดนโยบายเอาใจทาสหมา-แมว ชู “1 จังหวัด 1 รพ.สัตว์รัฐ” ลดค่ารักษา 50% “พีระพันธุ์-อรรถวิชช์-นราพัฒน์” พร้อมผู้สมัคร สส. ถ่ายรูปคู่น้องหมา โปรโมตนโยบาย
วันนี้ (27 ม.ค.) ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี แคนดิเดตนายกฯ ลำดับที่ 2 และรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ปล่อยคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์นโยบายชุดใหม่ผ่านโซเชียลมีเดีย ในบรรยากาศสบายๆ คู่กับสุนัขคู่ใจ “น้องแอมเบอร์” โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้เลี้ยงสัตว์ รวมถึงการจัดการปัญหาสัตว์จรจัดอย่างเป็นระบบ
โดยในคลิปดังกล่าว ดร.อรรถวิชช์ ได้เปิดเผยรายละเอียดนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ของ พรรครวมไทยสร้างชาติ (เบอร์ 6) ในนโยบาย
- 1 จังหวัด 1 โรงพยาบาลสัตว์รัฐ ผลักดันให้มีการสร้างโรงพยาบาลสัตว์ของรัฐบาลให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ
- ลดค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล 50% ช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงให้กับประชาชนได้ถึงครึ่งหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาสัตว์ในราคาที่ถูกลง
- ตั้งมูลนิธิสัตว์จรจัดทุกจังหวัด เพื่อบริหารจัดการปัญหาสัตว์จรจัดในแต่ละพื้นที่ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในชุมชน ควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
โดยในคอมเมนต์ บรรดาแกนนำพรรคอย่าง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค แคนดิเดตนายกฯ ลำดับที่ 1 และหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์รูปสุนัขชื่อมะพร้าว เป็นสุนัขเก็บมาเลี้ยง, นายนราพัฒน์ แก้วทอง แคนดิเดตนายกฯ ลำดับที่ 3 และรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ก็โพสต์รูปสุนัขสีขาวตัวใหญ่ รวมถึงผู้สมัคร สส. หลายคน อาทิ ร.ต.อ.หญิง อัยรดา บำรุงรักษ์ เขตบางนา-พระโขนง เบอร์ 12, นายชณทัต ปัทะมะภูวดล เขตพญาไท-ดินแดง เบอร์ 3, นายกวิน ชาตะวนิช เขตบางแค-ภาษีเจริญ เบอร์ 4, นางสาวกัญญาวีร์ จารุสัมพันธ์กนก เขตบางกอกใหญ่-ธนบุรี เบอร์ 9, นายกฤษฎ์ เครือเจริญพร เขตลาดพร้าว-เขตบึงกุ่ม เบอร์ 11, นายสรวิศ วัฒนะโชติ เขตทวีวัฒนา-เขตตลิ่งชัน เบอร์ 8, นายณรงค์ชัย ธารณา เขตบางแค-เขตหนองแขม เบอร์ 9 และผู้สมัครอีกหลายคน ก็ร่วมกันโพสต์ภาพคู่สัตว์เลี้ยงเพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์นโยบาย