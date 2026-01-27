“อนุทิน” เรียกแจงกระแสวิจารณ์ประกันสังคม เล็งปฏิรูปใหญ่ ใช้ระบบ กบข.หากได้เป็นรัฐบาลต่อเนื่อง

นายกฯ เรียก รมว.แรงงาน-ปลัดแรงงาน-เลขาฯ ประกันสังคม ชี้แจงปมกระแสวิจารณ์ ย้ำ ข้อมูลที่เสนอข่าว “ไม่ตรงความจริง” บอกหน่วยงานต้องชี้แจงสาธารณะ เผย ประกันสังคมบริหารโดยไตรภาคี ไม่มีใครสั่งการได้ เปรยแนวคิดอนาคต หากได้ทำงานต่อ อาจปฏิรูปประกันสังคมให้เป็นอิสระ โปร่งใส คล้ายรูปแบบ กบข. ใช้ระบบสรรหา อุบควบกลาโหม หลังได้เก้าอี้นายกฯ อีก บอกให้รอดวันที่ 8 ก.พ.ไปก่อน ขอดูเป็นเฟสไป
เวลา 12.35 น. วันที่ 27 มกราคม 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เรียก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาของประกันสังคมที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์ ว่า ได้เชิญรัฐมนตรีและปลัดแรงงาน รวมถึงเลขาประกันสังคมมาสอบถามถึงกรณีที่เป็นเรื่อง และมีข่าวในตอนนี้ว่าเป็นอย่างไร เพราะก่อนหน้านี้ ไม่เคยได้รับรายงานว่ามีปัญหาอะไรร้ายแรงเช่นนั้นหรือไม่ ซึ่งทุกคนยืนยันข้อมูลว่าไม่ได้เป็นไปตามที่มีการเสนอข่าวไป ซึ่งตนก็บอกว่าพูดกับตนแค่นี้ไม่ได้ ต้องไปแถลงให้ประชาชนรับทราบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้ผู้สื่อข่าวได้ซักถาม และตอบข้อสงสัยทั้งหมด ขณะที่ส่วนราชการก็คิดว่าไม่ได้ทำอะไรบกพร่อง และคิดว่าไม่มีมีความจำเป็นต้องแถลงอะไร เพราะคิดว่าทำมาถูกต้องตามระเบียบทุกอย่าง แต่ตนก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เป็นรัฐบาลรักษาการในช่วงยุบสภา ถ้าเป็นเรื่องของหน่วยงานก็ควรออกมาชี้แจงให้รับทราบ โดยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบอร์ดประกันสังคม โดยปลัดกระทรวงแรงงานและเลขาประกันสังคมจะมีการแถลงข่าว ก็ขอให้ติดตามดู
เมื่อถามว่า นายกฯ ได้เสนอแนะแนวทางอะไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นการดำเนินการในหน่วยงานซึ่งประกันสังคมเสียอยู่อย่างเดียว คือ การที่ทำให้คนคิดว่าเป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับรัฐบาล เพราะตัวเลขายังเป็นข้าราชการประจำ ซึ่งจริงๆแล้วการดำเนินงานขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประดันสังคม ซึ่งเป็นคณะกรรมการไตรภาคีสามฝ่าย ไม่มีใครสั่งอะไรได้อยู่แล้ว
“เมื่อเช้าที่ได้คุยกันก็ถือเป็นประเด็นที่ดีเหมือนกันถ้าพวกผมได้มีโอกาสเข้ามาทำงานต่อ และมีโอกาสได้กำกับดูแลส่วนงานนี้ ก็ต้องมานั่งคิดดูว่า ถ้าให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส เป็นอิสระให้เต็มที่เท่าที่จะทำได้ อาจจะนำมาเป็นรูปแบบของ กบข. ของกระทรวงการคลัง ซึ่งดูของข้าราชการแทนที่จะเป็นการโยกย้ายมา ซึ่งวันนี้เลขาประกันสังคม มาจากอธิบดีกรมนั้นกรมนี้ หรือบางทีก็ไปเป็นอธิบดีหรือปลัดฯ ในเมื่อรูปแบบเป็นคณะกรรมการอยู่แล้วก็น่าจะมีการใช้วิธีการสรรหา นี่คือสิ่งที่คิดๆ อยู่ เท่าที่คิดได้ตอนนี้” นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่า สิ่งที่คิดสิ่งที่คิดจะคิดดังๆ และนำไปหาเสียงในการเลือกตั้งทางนี้ด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ทันแล้ว อันนี้เป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ ไม่ได้หมายความว่าจะทำอะไรแล้วต้องเป็นนโยบายหาเสียงทั้งหมด เมื่อถึงเวลาที่เรามาทำงานได้และเป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่ต้องทำ เราก็ทำ ไม่ใช่ว่าไม่ทำ หรือทำไม่ได้เพราะไม่ได้หาเสียงเอาไว้ มันไม่ใช่ คนละเรื่องกัน
เมื่อถามอีกว่า กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งบริหารโดยเอกชน แล้วจะเอาประกันสังคมออกจากระบบราชการแบบ กบข.หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวก่อน ซึ่งตนก็คิดของตนไปเรื่อยก่อน ตอนนี้ยังไม่ต้องดำเนินการอะไร เพราะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว เนื่องจากจะผูกพันกับรัฐบาลอื่นและงบประมาณ รวมถึงนโยบายไม่ได้อยู่แล้ว จริงๆ ทำไม่ได้มาตั้งแต่ยุบสภาแล้ว
เมื่อถามว่า มีข้อถกเถียงถึงการเลือกบอร์ดประกันสังคม ที่ผ่านมา อาจจะเลือกได้แต่คนเดิมนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ตนยังไม่เคยลงในรายละเอียดว่าที่มาที่ไปของบอร์ดเป็นอย่างไร ต้องถามรัฐมนตรีแรงงาน
เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคประชาชนเอามาเป็นกระแสหาเสียงโจมตีการทำงานของรัฐบาลนั้น นายอนุทิน ระบุว่า จริงๆ แล้วบอร์ดประกันสังคม ทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่ามีอยู่ฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาจากการสนับสนุนของกลุ่มนี้ และยื้อมา 2 ปีแล้ว ค่อนข้างจะมีพลังพอสมควร ฉะนั้น การดำเนินงานต่างๆ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการหรือบอร์ด และจริงๆ ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาล เพราะรัฐบาลไม่เคยก้าวก่าย
เมื่อถามว่า สิ่งที่สะท้อนมาหลายๆ อย่าง เหมือนเป็นสิ่งด่างพร้อยในประกันสังคม นายอนุทิน ย้อนถามกลับว่า เช่น? สื่อจึงตอบกลับว่าข้อมูลที่ว่านั่งเครื่องเฟิร์สคลาส นายอนุทิน จึงตอบกลับทันทีว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และ รมว.คมนาคม ได้ชี้แจงแล้วว่าไม่เคยนั่งเฟิร์สคลาส เป็นการกล่าวหาลอยๆ ใช่ไหม พอกล่าวหาด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ มันก็จบ ไม่มีคืออะไรต่อ
“ไม่ใช่ว่าอันนี้เท็จ แต่ยังมีจริงอยู่ จริงก็เปิดเผยมา อันไหนจริง อันไหนผิดระเบียบ ก็ต้องไปดำเนินการร้องเรียน ฟ้อง ป.ป.ช. ว่าเขาทำผิด มาตรา 157 ต้องดำเนินการเต็มที่เลย อย่าไปกล่าวหาไปมา ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราลงโทษกันเองไม่ได้ บ้านเมืองมีกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้ว คนไหนผิดไปตรงนั้น ถ้าข้าราชการทำผิดก็ไปที่ ป.ป.ช. ซึ่งคนที่ผิดก็ไม่เห็นรอดสักราย คนที่ไม่ผิดเค้าก็ไปชี้แจงข้อกล่าวหา แต่จะมากล่าวหากันทางโซเชียลหรือสื่อออนไลน์หรือการปราศรัย โยงกันไปโยงกันมา เดี๋ยวเขาก็โยนกลับมาบ้าง มันก็ไม่จบไม่สิ้น กลายเป็นทะเลาะกันให้ประชาชนเห็น ไม่มีประโยชน์” นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่า การหาเสียงในโค้งสุดท้ายอาจจะมีการพูดโจมตีกัน พรรคภูมิใจไทยจะต้องมีการตั้งทีมเพื่อเก็บข้อมูลในการพิจารณาฟ้องร้องหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า หายใจยาวๆ นิ่งๆ เดินเข้าหาประชาชน เหลืออีก 2 อาทิตย์ แต่พรรคภูมิใจไทยไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง ไม่ต้องการความขัดแย้ง เกลียดความขัดแย้ง และไม่เคยไปโต้ตอบโต้เถียงอะไรใคร หาเสียงพูดแต่เรื่องนโยบายของพรรค ไม่เคยพูดถึงพรรคอื่น บางพรรคขึ้นหาเสียงด่าพรรคภูมิใจไทยไป 50 นาที พูดถึงพรรคตัวเอง 10 นาที อย่างนี้ประชาชนได้อะไรขึ้นมา การไปหาเสียงก็เพื่อจะขายนโยบายของพรรคให้กับประชาชน ไม่ใช่ไปด่าพรรคอื่นให้ประชาชนฟัง เราไม่เคยทำอย่างนั้น และก็ยังไม่รู้ว่าทำไมเขาคิดอย่างนั้น
เมื่อถามว่าจะเปิดตัวทีมผู้บริหารล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนมั่นใจหรือไม่ เพราะพรรคอื่นเริ่มเปิดตัวกันแล้ว นายอนุทิน หัวเราะ พร้อมกล่าวว่า พรรคอื่นเขาทำกันหรือเปล่า และพรรคภูมิใจไทยไม่ทำหรืออย่างไร น้องไปไหนมา
เมื่อถามว่า ที่ผ่านมา ภูมิใจไทยเปิดตัวทีมเศรษฐกิจแล้วจะเปิดตัวกระทรวงอื่นๆ อีกหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า พูดไปแล้ว ตรงนี้ก็ครบแล้ว คงามมั่นคง และการบริหารประเทศก็ตน
เมื่อถามต่อว่า นายกรัฐมนตรี จะควบ รมว.กลาโหม เองหรือไม่ ถ้าได้กลับมา นายอนุทิน กล่าวว่า ให้รอดวันที่ 8 ไปก่อน ตนดูเป็นเฟสไป เหมือนคนละครึ่งที่ต้องมีเฟส 2 เฟส 3 ซึ่งการที่ที่ตนจะไปอยู่ตรงนั้นก็ต้องผ่านเฟสเลือกตั้งไปให้ได้ก่อน แล้วค่อยมาว่ากัน ถ้าเลือกตั้งแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรพอที่จะชี้ชะตาตัวเอง รู้อนาคตตัวเอง และรู้ว่าตัวเองควรจะต้องทำอะไร ตอนนี้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์