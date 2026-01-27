ประธาน กกต.ลั่นเอาจริง สั่งจับตาพื้นที่แข่งสูง เตือนอย่าทำคอนเทนต์สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย

ปธ.กกต.รับหลายพื้นที่แข่งขันสูง มีร้องเรียนทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง สั่ง กกต.จังหวัดจับตา ยังไม่พบซื้อเสียง เตือน ปชช.อย่าหาทำคอนเทนต์สุ่มเสี่ยงผิด กม. ลั่น กกต.เอาจริง
วันนี้ (27 ม.ค.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มอบนโยบายให้แก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และชุดเคลื่อนที่เร็วของจังหวัดระยอง ณ สำนักงาน กกต.จังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
นายณรงค์ ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง สส.และประชามติในพื้นที่ตะวันออก ว่า จากการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ (26 ก.พ.) ที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี ซึ่งไปดูการเตรียมความพร้อมหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ที่อยู่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ขณะนี้ปัจจุบันสถานการณ์ตามแนวชายแดนถือว่าเป็นปกติสามารถจัดการเลือกตั้งได้ พร้อมกันในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงตามบริเวณแนวชายแดนก็มีแผนสำรองไว้แล้ว เพราะได้มีการออกข้อกำหนดและแผนไว้ก่อนหน้านี้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงจะต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งอย่างไร
เมื่อถามว่า พื้นที่ไหนจะต้องมีการจับตาเป็นพิเศษหรือไม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก นายณรงค์ กล่าวว่า กกต.ดูทุกพื้นที่ โดยพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง ก็ได้มีการมอบนโยบายให้มีการจับตาเป็นพิเศษ โดยใช้เครือข่ายผู้ตรวจการเลือกตั้ง หรือตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อหาข่าวในจุดต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันสูง เพื่อให้การเลือกตั้งออกมาโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และชอบผิดกฎหมาย ซึ่งได้มีการดำเนินการทุกวิถีทางแล้ว เพื่อให้การเลือกตั้งออกมาดีที่สุด ส่วนพื้นที่ใดต้องมีการจับตาเป็นพิเศษนั้นเห็นว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงาน
เมื่อถามว่าในแต่ละจังหวัดมีพื้นที่สีแดงหรือไม่ นายณรงค์ กล่าวว่า ยังไม่ถึงขั้นเป็นพื้นที่สีแดง แต่เป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงแค่นั้นเอง โดยพบในหลายจังหวัด นอกจากภาคตะวันออก
ส่วนพบข้อร้องเรียนทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเตรียมซื้อสิทธิขายเสียงหรือไม่ นายณรงค์ กล่าวว่า ก็มีรายงานเข้ามา แต่ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอน พบว่า มีเรื่องผิดกฎหมายต่างๆ เช่น ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พบว่า มีการจัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับการนำธนบัตรแนบกับบัตรหาเสียง โดย กกต.ได้ดำเนินการตรวจสอบ พบว่า เป็นประชาชนทั่วไป ดังนั้น จึงเรียกเจ้าของคลิปมาสอบสวน เมื่อรู้ว่า กกต.เอาจริง เจ้าตัวยอมรับว่าเป็นการถ่ายคลิปเล่นๆ บนโซเชียลทำนองสร้าง content ขึ้นมา ซึ่ง กกต.ก็ได้เข้าไปเตือน เพราะถือว่าประชาชนอาจจะไม่รู้กฎหมาย
“ซึ่งเจ้าตัวก็คงกลัว ถือว่าเป็นการกระทำผิด ไม่มีใครทำแบบนี้อีก หรือในส่วนที่แจ้งว่ามีการซื้อสิทธิขายเสียงจำนวนมาก กกต.ก็ได้มีการให้แนวทางสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดว่า ขอให้เรียกมาให้ข้อมูลกับ กกต.ว่าเอาข่าวมาจากไหน กกต.ก็จะดำเนินการ แต่ส่วนมากเรียกมาแล้วเขาก็จะบอกว่า ฟังมาอีกทีหนึ่ง มันก็ไม่มีข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้น” นายณรงค์ กล่าว
ส่วนกรณีการจัดทำคลิปร้องเรียนจับหัวคะแนนผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยที่เกิดขึ้นที่ จ.พิจิตร แต่เมื่อสอบพบว่า เป็นการสถานการณ์กลั่นแกล้งกล่าวหาเท็จ
นายณรงค์ กล่าวว่า ความจริงมีบทเรียนอยู่แล้วในเรื่องการกลั่นแกล้งต่างๆ ถือว่าผิดกฎหมาย กกต.ได้พยายามเตือนและประชาสัมพันธ์ว่าอย่าทำ หรือให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ซึ่งเจ้าตัวได้รับความเสียหาย ซึ่งคนที่ถูกกลั่นแกล้งก็เสียหาย