ประธาน กกต.ดูความพร้อมเลือกตั้ง สส.- ลงประชามติภาคตะวันออก ปลื้มทุกหน่วยเตรียมพร้อมเกือบ 100%

ประธาน กกต.ลงพื้นที่ดูความพร้อมเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ภาคตะวันออก ชื่นใจทุกหน่วยเตรียมพร้อมเกือบ 100% พร้อมอบนโยบาย กปน.ระยอง เน้นย้ำ กปน.ทำความเข้าใจขั้นตอน เลือกตั้ง-ประชามติ ให้ถูกต้อง ป้องกันการร้องเรียน การเลือกตั้งไม่เป็นธรรม
วันนี้ (27 ม.ค.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. พร้อมด้วย ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และกรรมการประจำหน่วยออกเสียงประชามติ (กปส) เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยได้มีการจำลองการเลือกตั้ง สส.และการออกเสียงประชามติ เพื่อให้ กปน.และ กปส. ได้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตั้งแต่ขั้นตอนการรับอุปกรณ์ รวมถึงขั้นตอนการนับคะแนนการเลือกตั้ง สส. และประชามติ รองรับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีกรรมการประจำหน่วยในเขตเทศบาลเมือง 80 หน่วยออกเสียงเข้้าร่วม สำหรับ จ.ระยอง มี 5 เขตเลือกตั้ง 197 หน่วยเลือกตั้ง
นายณรงค์ กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ กปน. เข้ามาช่วยจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมได้เน้นย้ำจัดการเลือกตั้งและออกเสียงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วย เนื่องจากที่ผ่านมาบางหน่วยได้รับข้อร้องเรียน ถือเป็นข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นซ้ำ ดังนั้น จึงอยากให้ กปน.ทำความเข้าใจ โดยขอให้วิทยากรให้ความรู้ โดยเฉพาะการขานคะแนนและการนับคะแนน ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความผิดพลาดมาก แม้ว่าไม่ใช่การทุจริต แต่ขอดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต้องให้ความสำคัญในจุดนี้ นอกจากนี้ บางคนเป็น กปน.ใหม่ หากไม่มั่นใจแนวทางปฏิบัติจะต้องสอบถามวิทยากรใหเกิดความชัดเจน ซึ่งอาจจะต้องมีการตั้งกลุ่มไลน์เพื่อสอบถาม ให้ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน เนื่องจากการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมามีข้อผิดพลาด กรณีพระสงฆ์ไปแสดงตนลือกตั้ง โดยมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ กปน.ก็ให้เข้าไปใช้สิทธิจนเกิดปัญหาตามมา ซึ่งเข้าใจว่า กปน.ประจำหน่วยขณะนั้นไม่มีประสบการณ์ จึงปล่อยให้พระสงฆ์เข้าไปใช้สิทธิได้ โดยอยากให้เป็นข้อเตือนใจและไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะจะถูกร้องเรียนได้ และทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต และไม่เป็นธรรม
ประธาน กกต.ย้ำว่า กกต.ให้ความสำคัญกับ กปน. ทุกหน่วย เพราะเหลือเพียง 12 วัน ก็จะถึงวันเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ซึ่งตนเองและคณะทำงาน ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม พบว่า ภาพรวมการตรวจความพร้อม ส่วนตัวมีความรู้สึกชื่นใจ ที่ทุกคนมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งเกือบ 100% แล้ว พร้อมยอมรับว่า มีความกังวลเรื่องการเลือกตั้งที่เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรมและถูกกฎหมาย โดย กกต.จะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งข่าวที่ออกมามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง การเลือกตั้งที่ไม่ชอบ กกต. ก็พยายามดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยในตอนท้ายประธาน กกต.ก็ได้ให้กำลังใจกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการทำหน้าที่ ในการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ โดยอยากให้วิทยากรผู้อบรมให้ความรู้กับกปน. อย่างถูกต้องและนำไปใช้
จากนั้น นายณรงค์ มอบนโยบายให้แก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และชุดเคลื่อนที่เร็วของจังหวัดระยอง ณ สำนักงาน กกต.จังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง