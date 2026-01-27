“สว.วีระพันธ์” จับตาไวรัสนิปาห์ แนะเฝ้าระวังเข้มกลุ่มเดินทางจากเบงกอล ขออย่าตื่นตระหนก ชี้ระบาดไกลยากกว่าโควิด

“สว.วีระพันธ์” จับตาไวรัสนิปาห์ระบาดอินเดีย แนะเฝ้าระวังเข้มกลุ่มเดินทางจากเบงกอล วางมาตรการคัดกรองเข้มข้น แนะคนไทยอย่าตื่นตระหนก เหตุแพร่ระบาดไปไกลได้ยากกว่าโควิด
วันนี้ (27 ม.ค. 2569) นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสนิปาห์ ซึ่งแพร่ระบาดที่ประเทศอินเดียแล้วมีผู้เสียชีวิต ว่า ตนมีความกังวลแต่ไม่เยอะ ไม่อยากให้คนตื่นตระหนกมากจนเกินไป เพราะไวรัสชนิดนี้ยังไม่เข้าประเทศไทย ถ้าเรามีการป้องกันที่เข้มแข็ง ตนคิดว่าการเข้ามาถึงประเทศไทยจะไม่ง่าย เพราะอย่างที่เรารู้กันว่าไวรัสชนิดนี้มีอัตราการตายค่อนข้างสูง 40-75% โดยลักษณะของไวรัสอะไรก็ตามที่รุนแรง โอกาสเสียชีวิตสูง การแพร่ระบาดไปพื้นที่ไกล ๆ จะมีอัตราต่ำและกลับกันไม่เหมือนโควิด
“ไม่อยากให้ตื่นตระหนกมาก เนื่องจากโอกาสเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยยังมีไม่เยอะมาก แต่อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ประมาท เพราะไวรัสชนิดนี้ ตัวพาหะติดได้ทั้งค้างคาวและหมู ซึ่งค้างคาวจะต้องเป็นชนิดค้างคาวแม่ไก่ ซึ่งประเทศไทยมีแต่ยังตรวจไม่พบ” นพ. วีระพันธ์ กล่าว
นพ.วีระพันธ์ ย้ำว่า ส่วนที่ประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวอินเดีย จุดนี้เป็นจุดที่ต้องระวังอย่างเข้มข้น ไม่ว่าเป็นคนอินเดียเองหรือคนไทยที่ไปแสวงบุญที่อินเดีย โดยเฉพาะที่ไปที่เบงกอล ซึ่งมีการแพร่ระบาด หากมีการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและมีอาการผิดปกติ ไม่สบาย ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างมาก รวมทั้งการนำเข้าผลผลไม้เนื้อสัตว์ต้องมีการตรวจสอบให้ดี