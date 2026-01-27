"มงคล" นำคณะลงนครพนม ติดตามเศรษฐกิจชายแดน เตรียมเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษรับงานนมัสการพระธาตุ

ประธานวุฒิสภานำคณะลงพื้นที่นครพนม ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจชายแดน ขานรับประกาศมหาดไทยเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษ รับงานนมัสการพระธาตุพนม 2569
นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วย นายสมหมาย ศรีจันทร์ , นายสิทธิกร ธงยศ และนายสากล ภูมิศิริกุล พร้อมด้วยนางปัณณิตา สท้านไตรภพ เลขาธิการวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าชายแดนของจังหวัดนครพนม โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปและร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นายมงคล กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2569 ณ จุดผ่อนปรนการค้าอำเภอธาตุพนม โดยอนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทย และ สปป.ลาว สามารถใช้หนังสือเดินทาง บัตรผ่านแดน หรือบัตรผ่านแดนชั่วคราว เป็นเอกสารในการเดินทางการเข้า-ออก ราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2569 โดยให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความสงบเรียบร้อย คำนึงถึงความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง การสาธารณสุข และการป้องกันอาญชากรรมข้ามชาติ
จากนั้น คณะเดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนกาละแมนครพนม (กาละแมครูน้อย) เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกาละแมโบราณ พร้อมรับฟังข้อมูลด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมร่วมกิจกรรมกาละแมครูน้อย ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมได้อย่างชัดเจน สำหรับวิสาหกิจชุมชนกาละแมครูน้อยนครพนม เป็นกิจการที่สืบทอดภูมิปัญญาการทำกาละแมโบราณจากรุ่นสู่รุ่นยาวนานกว่า 70 ปี ได้เพิ่มอาชีพและรายได้ให้กับหลายครัวเรือนในชุมชน โดยขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปในปี พ.ศ. 2562 (ผู้ประกอบการรายเดียว) ต่อมาในปี พ.ศ. 2565 ได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้ชื่อกลุ่มเกษตรก้าวหน้าธาตุพนม และในปี พ.ศ. 2568 ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ The Best of Nakhonphanom รวมถึงได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบการดีเด่น ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ระดับประเทศ จากกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้ง ได้รับเครื่องหมายสินค้าการันตีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สะท้อนถึงคุณภาพ มาตรฐาน และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค