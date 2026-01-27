ปชป.โวกระแสการเมืองใต้เปลี่ยน นิด้าโพลชี้เสียงหนุน “อภิสิทธิ์” เกินครึ่งที่เมืองคอน เตรียมลุยอีกหลายจังหวัด ก่อนปิดท้ายเวทีใหญ่ 6 ก.พ.

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เผย กระแสการเมืองภาคใต้เปลี่ยนชัด นิด้าโพล ชี้ ชาวนครศรีธรรมราช หนุน “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” เกินกึ่งหนึ่ง สะท้อนความเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์-ภาพลักษณ์ซื่อสัตย์ และนโยบายที่จับต้องได้ เตรียมลุยหลายจังหวัดใต้ ก่อนปิดเวทีใหญ่ 6 ก.พ.ที่ One Bangkok
วันนี้ (27 ม.ค.) นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงทิศทางการเมืองไทยนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งปี 2569 ว่า กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อกระแสความนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งสะท้อนผ่านทั้งผลสำรวจเชิงสถิติและบรรยากาศจริงจากการลงพื้นที่หาเสียง
จากผลโพลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ “นิด้าโพล” ที่เปิดเผยผลการสำรวจเรื่อง “เลือกตั้ง 69 ของคนนครศรีธรรมราช” (สำรวจระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2569) ซึ่งถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ โดยผลสำรวจระบุชัดเจนว่า อันดับ 1 (ร้อยละ 51.45) สนับสนุน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อันดับ 1 (ร้อยละ 51.08) มีแนวโน้มเลือกผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตจากพรรคประชาธิปัตย์
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า จากตัวเลขที่พุ่งทะลุเกินกึ่งหนึ่งนี้ ได้แสดงถึงความได้เปรียบในเชิงคะแนนเสียง และยังเป็นดัชนีชี้วัดถึง “ความมั่นใจ” ของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชที่มีต่อแนวทางการทำงานภายใต้การนำของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค และอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง
พร้อมกันนี้ ได้เปิดเผยอีกว่า จากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ในการลงพื้นที่หาเสียงของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ในหลายแห่ง ทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ และล่าสุด เมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่ 3 แคนดิเดตของพรรค และขุนพลประชาธิปัตย์ เดินทางไปจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี ได้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “อภิสิทธิ์ฟีเวอร์” หลายครั้งอย่างต่อเนื่อง โดยบรรยากาศในทุกจุดที่ขบวนของพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปถึง เต็มไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น ประชาชนทุกช่วงวัยต่างเข้ามาให้กำลังใจและขอถ่ายรูปกับนายอภิสิทธิ์อย่างเนืองแน่น ภาพการสวมกอดและคำอวยพรที่มอบให้สะท้อนถึงความคิดถึงและความหวังที่มีต่ออดีตนายกรัฐมนตรีผู้ยึดมั่นในหลักการ
นายพงศกร กล่าวว่า การฟื้นตัวของกระแสประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ เกิดจากการผสมผสานระหว่าง “ประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือ” และ “ภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์สุจริต” ประกอบกับการนำนโยบายหาเสียงที่จับต้องได้ไปอธิบายในพื้นที่ ทำให้ประชาชนเริ่มมองเห็นว่าประชาธิปัตย์ คือ “ทางเลือกที่ปลอดภัย” และเป็น “ทางเลือกที่เป็นคำตอบ” สำหรับวิกฤตบ้านเมืองในขณะนี้
“พรรคประชาธิปัตย์ได้นำความตั้งใจและนโยบายที่ทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้จริง ไปมอบให้พี่น้องประชาชน ซึ่งผลโพลวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าศรัทธาที่แท้จริงเกิดขึ้นด้วยการยึดมั่นในอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์ และสัจจะวาจา” นายพงศกร กล่าวในที่สุด
ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ ได้เตรียมลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวใต้อีกหลายจังหวัดในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะเดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง พัทลุง ก่อนจะปิดท้ายด้วยการจัดเวทีปราศรัยใหญ่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ One Bangkok