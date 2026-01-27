“พัฒนา” ย้ำ อ.ก.พ.ปลด “หมอสุภัทร” ไม่ได้กลั่นแกล้งพรรคส้ม ยันมีความผิดนำ ATK มาใช้ก่อนจัดซื้อทีหลัง

“พัฒนา” ย้ำ ไม่มีกลั่นแกล้ง-ตัดขาพรรคส้ม ปมที่ประชุม อ.ก.พ.มีมติปลด “หมอสุภัทร” ออกราชการ พบมีความผิดปกติกรณีนำ ATK มาใช้ ก่อนทำการจัดซื้อทีหลัง ชี้ ยังสามารถอุทธรณ์ได้ตามกฎหมาย
วันที่ 27 ม.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่ นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ในฐานะผู้สมัคร สส.หาดใหญ่ เขต 2 พรรคประชาชน ออกมาระบุถึงมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ที่ปลดตนเองออกจากราชการ ว่าเป็นการกลั่นแกล้ง
โดย นายพัฒนา ยืนยันว่า เรื่องนี้ไม่มีการกลั่นแกล้ง และเป็นไปตามกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน ได้ตรวจสอบและนำเข้าที่ประชุม อ.ก.พ. ของกระทรวงสาธารณสุข ตามวาระปกติ ฉะนั้น ยืนยันว่า เป็นไปตามขั้นตอนและข้อเท็จจริง โดยมีการเรียกผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาชี้แจง
ส่วนกรณีที่ นายแพทย์สุภัทร บอกว่า ตนไม่เคยเข้าไปชี้แจงต่อคณะกรรมการเลย นายพัฒนา ยืนยันว่า ได้ชี้แจงเรียบร้อยหมด และในรายละเอียดของคณะกรรมการสอบสวนก็มีคำให้การ และมีการเรียกเข้ามาตามขั้นตอนปกติ
เมื่อถามว่า ความผิดคือการจัดซื้อผิดระเบียบราชการใช่หรือไม่ นายพัฒนา กล่าวว่า รายละเอียดมีหลายอย่าง ซึ่งในข้อเท็จจริงได้มีการไปตรวจโควิด-19 โดยนำ ATK มาใช้ และมีการจัดซื้อจัดจ้างในภายหลังจำนวนหลายครั้ง จำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่ง ATK ดังกล่าวไม่ได้มีการเบิกของหลวง จึงไม่แน่ใจว่านำมาจากไหน พร้อมยืนยันว่า การทำหน้าที่ของ อ.ก.พ. เป็นไปตามหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละท่าน และตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็เป็นประธานของคณะกรรมการชุดนี้ด้วย
ส่วนที่มีการออกมาบอกว่า การจัดซื้อ ATK มีราคาถูก แต่มีความผิดข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายพัฒนา กล่าวว่า คำว่าถูกต้องดูว่านำไปเปรียบเทียบกับอะไร และในการจัดซื้อ ATK ตอนนั้น ตนก็ทราบว่ามีการจัดซื้อจากหลายแหล่ง ส่วนราคาจะถูกที่สุดหรือไม่ ก็ว่าไปตามคณะกรรมการการสอบสวน
เมื่อถามว่า นายแพทย์สุภัทร ยังสามารถอุทธรณ์คำตัดสินได้ใช่หรือไม่ นายพัฒนา ระบุว่า ตามกฎหมายเป็นแบบนั้น ส่วนจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนต้องไปดูตามกฎหมาย
เมื่อถามว่า มติดังกล่าวมีการมองว่าเป็นการตัดขาพรรคประชาชน เพราะทำให้ไม่สามารถหาผู้สมัคร สส.มาลงแทนได้ทัน นายพัฒนา ย้ำว่า ไม่เกี่ยวข้อง เรื่องนี้เป็นไปตามขั้นตอนปกติ และในการประชุม อ.ก.พ. ในวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา เรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นวาระเร่งด่วน และไม่ได้นี้เป็นวาระเดียว แต่ยังมีวาระการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวินัยอีกเกือบ 20 รายการ ซึ่งมีการประชุมเป็นประจำอยู่แล้ว ไม่มีนัยใดทางการเมือง