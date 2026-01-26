นายกฯ ชี้ MOU 43 ไม่ใช่มูลเหตุรบขัดแย้ง มองมีประโยชน์ เหตุมีเทคโนโลยีกำหนดให้ชัด ย้ำไทยยึด 1:50,000

“อนุทิน” ชี้ MOU 43 ไม่ใช่มูลเหตุปัญหาของการสู้รบ-ความขัดแย้ง มอง มีประโยชน์ เหตุ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยกำหนดหลักเขตแดนได้ชัดเจนขึ้น ขอเพียงยอมรับกัน ย้ำ ไทยยึดแผนที่ 1:50,000 เป็นบรรทัดฐานในการกำหนดเขตแดน
วันนี้ (26 ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงพื้นที่ชายแดน อำเภอตาพระยา และบ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว ว่า ครั้งนี้ก็เป็นการลงพื้นที่ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 1 ครั้งแรกของตน เพราะก่อนหน้านี้มีสถานการณ์ที่ยังไม่เอื้ออำนวย กลัวว่ามาแล้วจะเป็นภาระของผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ โดยเฉพาะในเรื่องการรักษาความปลอดภัย
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า วันนี้มาเพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยพื้นที่ตอนนี้ก็เหมือนกับพื้นที่ภาคอีสานใต้ คือการดูแลพื้นที่ชายแดนให้กับพวกเราอย่างเต็มที่ ประสิทธิภาพ ความสามารถ ความพร้อมของกำลังพล ในการดูแลพื้นที่ของเรา ทั้งกองทัพบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า การที่นายกรัฐมนตรีไปถ่ายภาพคู่กับธงชาติไทยในการลงพื้นที่ทุกจุด มันัยยะอะไรหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทยอยู่แล้ว เราเจอธงชาติไทยที่ไหนที่โบกสะบัด โดยเฉพาะพื้นที่ที่เรากลับมาควบคุมได้ นำกลับมาคืนสู่ประเทศไทยได้ ทุกคนก็มีความภาคภูมิใจไม่ได้มีนัยยะใดๆ ต่อให้มาคนเดียวก็อยากถ่ายรูปเก็บเอาไว้ เพื่อเป็นความภาคภูมิใจ และกำลังใจให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณากำหนดยุทธการต่างๆ ด้วย ไม่มีนัยยะอื่น
ส่วนจากการลงพื้นที่ในวันนี้มีอะไรน่าเป็นห่วงอยู่อีกหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ก็คงได้เห็นแล้วว่าเรื่องการเยียวยาพี่น้องประชาชน ที่ประสบสภาวะภัยจากการสู้รบ เราได้ดำเนินการไปเกือบ 100% แล้ว ตอนนี้ก็จะไปต่อยอดถึงการให้การเยียวยาบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และทรัพย์สิน อย่างเช่น สัตว์ที่เลี้ยงไว้และเกิดความเสียหาย ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ และเราก็มีงบประมาณอยู่แล้ว ไม่ต้องไปคิดในเรื่องมาตรการใหม่ใดๆ ซึ่งมีอยู่ในระเบียบของการช่วยเหลือ โดยเราจะระดมความช่วยเหลือต่างๆ และให้ประชาชามาลงทะเบียน ซึ่งทุกคนที่ได้รับเงินเยียวยาไปมีมากน้อยต่างกัน โดยเฉพาะผู้ที่บาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตก็จะได้เงินที่มากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราเสียไป
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า จากการลงพื้นที่เห็นหน้างานจริงเป็นอย่างไรบ้าง นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ถ้าดูหน้างาน และผู้สื่อข่าวก็เห็นพร้อมตนว่า โดยภาพรวมแล้ว พวกเรารู้สึกถึงความปลอดภัยมากที่สุด อย่างน้อยในพื้นที่ที่เคยเป็นปัญหาที่เราได้ควบคุม คนที่เคยอยู่ตรงนั้นก็ได้กลับประเทศไปแล้ว ส่วนคนของเราก็ได้อยู่ในบริเวณปลอดภัย ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ การทหารก็มีความพร้อม และเชื่อมมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะรักษาสถานการณ์ และความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า อย่างบ้านหนองจาน บริเวณฐานปฏิบัติการนันทะวงศ์ ฝ่ายกองทัพแจ้งให้ตนทราบว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารผู้สละชีวิต และสมควรเป็นอย่างยิ่งที่ชื่อของพวกเขาจะได้ถูกจารึกเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ยกย่องสรรเสริญ
เมื่อถามว่า เรื่อง MOU 43 จะมีการพิจารณาอย่างจริงจังหรือไม่ เพราะอาจจะส่งผลกระทบเรื่องของพื้นที่เขตแดนอีกในอนาคต นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่อง MOU 43 ตอนนี้มีความคืบหน้า ซึ่ง MOU 43 ไม่ใช่มูลเหตุแห่งปัญหาของการสู้รบหรือความขัดแย้ง ซึ่งเรื่อง MOU 43 เราก็คุยกันมาอยู่ตลอด ในเรื่องปักปันเขตแดนต่างๆ ส่วนไหนที่ไม่มีปัญหาเราก็ทำไปอยู่ตลอดเวลา และก็มีประโยชน์ที่ในช่วงนี้ที่เราได้มีการตกลงในเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการกำหนดหลักเขตแดน ซึ่งในตอนนี้สามารถตรวจสอบได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และขออย่างเดียวคือขอให้ยอมรับกัน และประเทศไทยยืนยันว่า เราใช้หลักแผนที่ 1:50,000 และชัดเจนเลยว่า เรายึดหลักนี้เป็นมาตราส่วนนี้เป็นบรรทัดฐานในการกำหนดเขตแดนของประเทศ