นายกฯ ลุยตาพระยา-บ้านหนองจาน ฟังสรุปชายแดนให้กำลังใจทหารมอบเยียวยา จี้ นอ.เข้มใช้เงินไม่ให้ใครยืม

“อนุทิน” ลุย ตาพระยา-บ้านหนองจาน รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดน ให้กำลังใจทหาร มอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ กำชับ นายอำเภอดูแลการใช้เงิน ไม่ให้ใครยืม พูดติดตลก มะเร็งไม่กลัว กลัวมายืม ชื่นมื่นกินอาหารร่วมโต๊ะทหารชายแดน
วันนี้ (26 ม.ค.) เวลา 15.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เดินทางถึงหน่วยเฉพาะกิจตาพระยา รับฟังบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการพื้นที่บ้านคลองแผง ต.ทับเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้ เป็นอาคารศุลกากรของฝั่งกัมพูชามาก่อน ซึ่งทางกองทัพสามารถยึดคืนพื้นที่ และได้ทำลายอาคารศุลกากรหลังดังกล่าวลงถาวร โดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึง ได้รับฟังบรรยายสรุปจากทหารในพื้นที่ และได้เดินตรวจพื้นที่โดยรอบ ก่อนจะถ่ายภาพหมู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำฐานปฏิบัติการ พร้อมส่งเสียงปลุกขวัญกำลังใจทหาร สนั่นทั่วบริเวณ โดยมีเสาธงชาติไทยอยู่เบื้องหลัง โดยเฉพาะเสาธงนั้นเป็นของเดิมของประเทศกัมพูชา มีรอยกระสุน ที่แสดงให้เห็นถึงการผ่านการสู้รบในพื้นที่นี้
จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้ให้กำลังใจทหารที่ประจำการในจุดฐานปฏิบัติการ ว่า ขอให้ปลอดภัย ก่อนเจ้าหน้าที่ทหารจะตอบกลับว่า ขอบคุณ
นายกฯ เดินทางต่อไปยังพื้นที่บ้านหนองจาน รับฟังบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ทหาร พร้อมขึ้นไปยืนดูภาพรวมของพื้นที่ควบคุมของหน่วยเฉพาะกิจ ที่ 12 บนบังเกอร์ของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ พร้อมรับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่า ที่ผ่านมา การรบที่บ้านหนองจาน มีทหารเสียชีวิต 5 นาย จึงได้ตั้งชื่อฐานปฎิบัติการทหารเพื่อเกียรติทหารที่เสียชีวิตทั้ง 5 นาย โดยบริเวณใกล้เคียงมีการตั้งป้ายชื่อสามแยกว่า เอี่ยมสอาด ซึ่งเป็นนามสกุลของทหารที่เสียชีวิต
และเดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการ นันทะวงศ์ ซึ่งตั้งชื่อตามนายทหารที่เสียชีวิตเช่นกัน โดยนายกรัฐมนตรี มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังภายนอกประเทศ จากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 ราย โดยรายที่ 1. กรณีทุพพลภาพ จำนวน 8,013,300 บาท ส่วนกรณีบาดเจ็บสาหัสอีก 4 ราย จำนวน 804,000 บาท โดยนายกฯ ได้พูดคุยสอบถามอาการบาดเจ็บอย่างห่วงใย ก่อนที่นายกฯ สอบถามว่า ยังได้ค่าซ่อมบ้านไหม โดยเจ้าหน้าที่บอกว่า แยกกัน
ก่อนที่นายกฯ บอกว่า สู้ๆ ต่อไปอย่าไปคิดถึงอะไรที่มันผ่านไปแล้ว ให้เดินไปข้างหน้า พร้อมบอกว่าห้ามให้ใครยืมเงินเด็ดขาดต้องเก็บเอาไว้ดูแลตัวเอง ดูแลลูกดูแลหลาน เงินมันเยอะมากพอที่จะดูแลตัวเองและครอบครัวได้ ถ้าไม่คิดถึงคนอื่น มันก็จะทำให้เกิดความลำบากกับเราในอนาคต มันไม่ได้ สิ่งนี้คือรัฐได้ตอบแทนมาแล้วทำเต็มที่ ใจแข็ง
นอกจากนี้ นายกฯ ยังสอบถามชาวบ้านว่า มีหนี้หรือเปล่า ชาวบ้านตอบว่า มีหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ก่อนนายกฯ บอกว่า รีบจ่ายหนี้ไม่ให้มีดอกเบี้ย และเรียกนายอำเภอมาให้ดูแลการใช้เงิน อย่าให้ใครมายืม ตนไม่เคยให้ใครยืมเงิน มะเร็งไม่กลัว กลัวมายืม
จากนั้น ได้ร่วมรับประทานอาหารว่าง อาทิ ป๊อปคอร์น ไอศกรีม ขนมบราวนี่ และน้ำอ้อยสด ร่วมกับทหารผู้ปฏิบัติงานประจำฐาน และได้พูดคุยอย่างเป็นกันเอง