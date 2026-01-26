มหาดไทย จ่อยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรประชาชน เพิ่ม! “ด้อยโอกาส รายได้น้อย ไม่มีรายได้” พ่วงคัดสำเนากรมคุก - “บัตรคนจน” ได้อานิสงส์

ปค.มหาดไทย จ่อออกกฎกระทรวงว่าด้วยค่าธรรมเนียม “บัตรประจําตัวประชาชน” ฉบับใหม่ เน้นให้ความสะดวก “กลุ่มด้อยโอกาส มีรายได้น้อย หรือไม่มีรายได้” พ่วงยกเว้นค่าธรรมเนียม ขอคัดและรับรองสําเนาให้กรมราชทัณฑ์ กรณีขอคัดลอกข้อมูลผู้ต้องขัง เผย เป็นการแก้ไขฉบับปี 2559 เพิ่ม “กลุ่มด้อยโอกาส” เฉพาะกรณี บัตรหาย ถูกทําลาย หรือบัตรชํารุด รวมถึงคนไร้ที่พึ่ง-คนพิการแขน/ขาขาด ซึ่ง จนท. เห็นได้โดยสภาพ เผย กลุ่มถือบัตรคนจน อยู่ในข่าย!
วันนี้ (26 ม.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมการปกครอง (ปค.) ได้ยกร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ เป็นการกําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ....
โดยมีเป้าหมายยกเว้นค่าธรรมเนียม ในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน กลุ่มด้อยโอกาส มีรายได้น้อย หรือไม่มีรายได้ นอกจากนี้ ยังรวมถึง “ผู้ต้องขัง” ตามที่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีหนังสือขอความอนุเคระห์
หนังสือระบุว่า กลุ่มผู้ต้องขัง ถือเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และถูกจํากัดสิทธิ บางประการตามกฎหมาย ทําให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนประชาชนทั่วไป ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ไม่สามารถดํารงชีวิตได้ด้วยตนเอง
“โดยการได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายบางประการจากรัฐ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
ขณะที่ กรมการปกครอง ก็เห็นพ้องควรยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนให้กับประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส มีรายได้น้อย หรือไม่มีรายได้ ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบในหลักการในการยกร่างไว้แล้ว
สำหรับร่างฉบับนี้ มีสาระสำคัญให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร ตามข้อ 2 (1) แห่งกฎกระทรวงกําหนด ค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2559
เฉพาะกรณี บัตรหาย ถูกทําลาย หรือบัตรชํารุดในสาระสําคัญ ตามมาตรา 6 จัตวา (1) และ (2) ของพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 สําหรับผู้ถือบัตรที่ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร ดังต่อไปนี้
(1) เด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ซึ่งอยู่ในการอุปการะของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน มาตรา 19/1 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
(2) คนไร้ที่พึ่ง ที่อยู่ในการคุ้มครองของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หรือ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หรือหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานดังกล่าวมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
(3) คนที่มีอายุเกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
(4) คนพิการ ซึ่งถือบัตรประจําตัวคนพิการ ที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือผู้มีความพิการทางร่างกาย ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ เห็นได้โดยสภาพ ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้พิการแขน หรือขาขาด
(5) ผู้ต้องขัง กฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ หรือผู้ที่ถูกควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว
“ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนตามรายชื่อที่ ผู้บัญชาการเรือนจํา หรือผู้อํานวยการสถานพินิจ แล้วแต่กรณี แจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมการปกครอง นายอําเภอ ผู้อํานวยการเขต ปลัดเทศบาล หรือปลัดเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี”
ทั้งนี้ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอคัดและรับรองสําเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน ที่ดําเนินการด้วยระบบดิจิทัล (ThID) ของกรมการปกครอง
มีรายงานว่า ล่าสุด คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 มีความเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติม (4) คําว่า “ผู้ป่วยติดเตียง” ซึ่งไม่ใช่ผู้พิการ จึงควรระบุให้ชัดเจน หรือแยกข้อความ เพื่อให้ครอบคลุมถึงประเภทผู้พิการ “ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และอยู่ในสภาวะติดเตียง”
กรณี คนพิการ ซึ่งถือบัตรประจําตัวคนพิการ ที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือผู้มีความพิการทางร่างกาย ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นได้โดยสภาพ
ซึ่งความพิการนั้นเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไป มีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป เช่น แขน หรือขาขาด หรือตาบอดทั้งสองข้าง เป็นต้น และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ในสภาวะติดเตียง”
กรณี ผู้ต้องขัง ตามตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ
“ผู้ที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชน ตามรายชื่อที่ผู้บัญชาการเรือนจําหรือผู้อํานวยการสถานพินิจ แล้วแต่กรณี แจ้งเป็นหนังสือ ต่ออธิบดีกรมการปกครอง นายอําเภอ ผู้อํานวยการเขต ปลัดเทศบาล หรือปลัดเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี
แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ให้ตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลของคนไร้ที่พึ่งว่า มีความครอบคลุมถึงหน่วยงานใดบ้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วน
แก้ไขเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบและแก้ไขชื่อระบบให้ถูกต้องและสอดคล้องกับระบบของกรมการปกครอง”