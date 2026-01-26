นายกฯ ถกสถานการณ์ชายแดนสระแก้ว จี้เยียวยาครอบครัวทหาร เข้มความมั่นคงดูแลกำลังพล-ปชช.เต็มที่

“อนุทิน” ประชุมสรุปสถานการณ์ชายแดนสระแก้ว กำชับเร่งเยียวยาครอบครัวทหารผู้เสียชีวิต พร้อมย้ำให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ ดูแลกำลังพลและประชาชนเต็มที่
วันนี้ (26 ม.ค.) เวลา 14.30 น. ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจตาพระยา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมี นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก พลเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสระแก้ว จาก พันโท โอฬาร ขอร่ม หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองกำลังบูรพา พร้อมกับรับชมวีดิทัศน์การบริหารสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสระแก้ว โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการ ว่า ขอบคุณกองกำลังบูรพา หน่วยเฉพาะกิจตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดน ทั้งด้านความปลอดภัย การดูแลชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและการเยียวยาในเบื้องต้น
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความเข้มแข็งของการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานพลเรือน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน พร้อมขอชื่นชมและเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกนายที่ได้ทำหน้าที่ด้วยความเสียสละ ยึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศ และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก
“ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดูแลและเยียวยาให้ถึงมือครอบครัวทหารผู้เสียชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมกำชับว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ขณะเดียวกัน ก็ให้ความสำคัญกับการดูแลทหารที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ รวมถึงการจัดหางานหรือแนวทางรองรับในอนาคต เนื่องจากทหารทุกนายล้วนเป็นผู้เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติและพี่น้องประชาชน อีกทั้งรัฐบาลจะให้ความสำคัญสูงสุดต่อความมั่นคงของชาติ และจะดูแลกำลังพลทุกนายอย่างดีที่สุด” นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำ
จากนั้น นายกรัฐมนตรีสวมชุดเกราะเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ รับฟังการรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแนวหน้า รวมถึงให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศอย่างใกล้ชิด