ป.ป.ช.ชี้มูลก๊วน “นำพล เสมาทอง” อดีตนายก อบต.ท่าหลวง นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

มติ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “นำพล เสมาทอง” อดีตนายก อบต. ท่าหลวง จังหวัดพิจิตร กับพวก นำรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
วันนี้ (26 ม.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายนำพล เสมาทอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร กับพวก นำรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ข้อเท็จจริงจากการไต่สวน ปรากฏว่า เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นายนำพล เสมาทอง ขณะดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ได้นำรถยนต์ ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง หมายเลขทะเบียน กข 8995 พิจิตร ใช้เดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักกับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และนำรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดเก็บไว้ที่บ้านพักของตนเป็นประจำ ทั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงมีสถานที่เก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางที่ปลอดภัยเพียงพอ
นอกจากนี้ นายนำพล เสมาทอง ยังได้นำรถยนต์ส่วนกลางเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด โดยไม่ได้ขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และมีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจการที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อีกทั้งได้เก็บสมุดบันทึกการใช้รถไว้กับตนเอง แล้วบันทึกระยะทางใช้รถสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อให้เลขมาตรวัดระยะทาง (เลขไมล์) ในทะเบียนคุมการใช้รถตรงกับมาตรวัดระยะทาง (เลขไมล์) ที่ปรากฏที่รถ และต่อมานายนำพล เสมาทอง ได้ใช้อำนาจในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงอนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
สำหรับรถยนต์ส่วนกลางคันดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับตนเอง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว มีมติว่าการกระทำของนายนำพล เสมาทอง มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 และ พ.ร.ป. ว่าด้วย ป.ป.ช. และ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
สำหรับการกระทำของผู้ถูกกล่าวหารายอื่น จากการไต่สวนเบื้องต้น ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่จะฟังได้ว่าได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป
ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัย ไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ตามฐานความผิดดังกล่าวต่อไป