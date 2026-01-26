กกต.เผย ออสซี่มากสุดตัวเลขคนใช้สิทธิเลือกตั้ง-ประชามตินอกราชอาณาจักร สหรัฐฯ-ญี่ปุ่น รองมา

กกต.เปิดตัวเลขคนใช้สิทธิเลือกตั้ง-ประชามตินอกราชอาณาจักร พบออสเตรเลีย คนไทยลงทะเบียนมากสุด รองลงมา สหรัฐฯ และญี่ปุ่น
วันนี้ (26 ม.ค.) สำนักงาน กกต. ออกประกาศ กกต.เรื่องผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งและประชามตินอกราชอาณาจักร ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใน 135 ประเทศ จำนวน 139,810 คน ขณะที่จำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิที่ออกเสียงประสมตินอกราชอาณาจักรใน 122 ประเทศ จำนวน 95,975 คน
สำหรับจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกราชอาณาจักร สูงสุด 5 อันดับแรก
1. เครือรัฐออสเตรเลีย มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้ง 26,463 คน ลงทะเบียนออกเสียงประชามติ 19,802 คน
2. สหรัฐอเมริกา มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 17,411 คน และลงทะเบียนขอใช้สิทธิที่ออกเสียงประชามติ 11,114 คน
3. ญี่ปุ่น มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 11,505 คน ลงทะเบียนออกเสียงประชามติ 9,453 คน
4. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ มีคนไทยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 8,632 คน และลงทะเบียนขอใช้สิทธิที่ออกเสียงประชามติ 5,225 คน
5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 8,613 คน และลงทะเบียนขอใช้สิทธิที่ออกเสียงประชามติ 6,880 คน
ส่วนประเทศที่มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรน้อยที่สุด คือ 1 คน โดยมี 23 ประเทศ ส่วนประเทศที่มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ 2 คน มี 5 ประเทศ ส่วนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 3 คนมีจำนวน มี 5 ประเทศ
ขณะที่การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรที่น้อยที่สุด จำนวน 1 คน โดยมี 16 ประเทศ ขณะที่ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 2 คนมี จำนวน 6 ประเทศ และมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ 3 คน มี 2 ประเทศ และตัวเลขผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 4 คน มี 5 ประเทศ
ทั้งนี้ กกต.ระบุว่า สำนักงาน ได้จัดส่งบัตรเลือกตั้ง สส.และบัตรออกเสียงประชามติไปยังผู้มีสิทธิครบถ้วนแล้วแม้บางประเทศหรือบางเมืองที่อยู่ห่างไกลอาจใช้ระยะเวลาในการจัดส่งมากขึ้นแต่บัตรเลือกตั้งจะถึงผู้มีสิทธิภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ส่วนการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง สส.กลับมายังประเทศไทยนั้นสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศได้ยืนยันว่าจะดำเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั้งกลับมาเพื่อนำมานับคะแนนในประเทศอย่างครบถ้วน