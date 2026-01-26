นายกฯ ถึงชายแดนสระแก้ว ขอโทษ ปชช.ทำไม่ถูกใจ ขอบคุณร่วมมือ ยันไม่ประมาท เคาะอีกซ่อมหมู่บ้านละ 5 พัน

“อนุทิน” ถึงชายแดนสระแก้ว พบชาวบ้านตาพระยา ขอโทษ ปชช.ทำไม่ถูกใจ-เสียความรู้สึก-เสียอารมณ์ เปรียบการรบ ปชช.ทำให้ชนะ ไม่ถูกคุกคาม-ไม่เสียอธิปไตย ขอบคุณให้ความร่วมมือ ไม่ห่วงหน้า-พะวงหลัง ลั่นไม่ประมาทรักสงบ แต่รบไม่ถอย เร่ง มท.ซ่อมบ้าน จัดสรรอีกหมู่บ้านละ 5 พัน เริ่มจ่าย ม.ค. ขอบริหารให้ดี
วันนี้ (26 ม.ค.) เมื่อเวลา 13.40 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เดินทางถึงเทศบาลตำบลตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพื่อพบปะและให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ภายหลังจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ร่วมด้วย
เมื่อเดินทางถึง นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รายงานภาพรวมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ โดยนายกฯได้สอบถามประชาชนที่บ้านเเสียหายอย่างหนักทั้ง 3 หลัง ซึ่งถือภาพถ่ายบ้านของตัวเอง ถูกลูกหลงจากเหตุการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่สระแก้ว
โดย นายกฯ กล่าวว่า กองทุนผู้ประสบภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้จ่ายเงินเยียวยาแล้ว แต่อันนี้เป็นเงินเยียวยาในส่วนของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ที่ต้องสนับสนุนค่าซ่อมแซมบ้านให้กลับมาในสภาพเดิม และให้เร่งจ่ายเงินเยียวยา
โดย นายกฯ ได้หันไปสอบถามกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ว่า งบประมาณได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครบ 100% แล้วหรือไม่ ทาง ผู้ว่าฯ สระแก้ว ยืนยันว่า ผ่านครบหมดแล้ว พร้อมกันนี้ นายกฯ ยังกล่าวอีกว่า เงินในส่วนนี้เป็นอำนาจของนายอำเภอ ในการจ่ายค่าเยียวยาซ่อมแซมบ้าน ทุกคนจะได้รับเงินค่าซ่อมแซมบ้านตามความเสียหายมูลค่าจริง โชคดีที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านตอนเกิดเหตุ พร้อมกันนี้ นายกฯยังสอบถามว่าเกิดเหตุตอนไหน ชาวบ้านบอกว่า เดือนธันวาคม 2568
จากนั้น นายกฯ กล่าวพูดคุยกับประชาชน ว่า วันนี้ตนตั้งใจที่จะมาพบกับทุกคน โดยผู้ว่าฯ สระแก้ว ได้แจ้งให้ตนได้มา เพราะถึงเวลาแล้วที่ต้องมาพบกับประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทั้งหลายน่าจะอยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้แล้ว มีความปลอดภัย ตนเชื่อว่าความอดทนอดกลั้นของพวกเรา ไม่ใช่สิ่งที่ง่าย ทุกคนต้องอพยพออกไปยังศูนย์อพยพ แน่นอนว่ารัฐจะต้องจัดการเรื่องการดูแลให้ประชาชนที่อพยพออกไปได้รับความสะดวกสบายได้มากที่สุด แต่มีอุปสรรคอยู่บ้าง รัฐบาลเข้าใจดีในฐานะที่เป็นนายกฯและเป็นหัวหน้ารัฐบาล ต้องขอบคุณในความร่วมมือในความอดทนของประชาชนทุกคน ในส่วนที่เป็นประชาชนก็ให้ความร่วมมือ ไปปลอดภัย ส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรส่วนท้องถิ่น ก็ต้องขอขอบคุณมากๆ ที่ทุกคนได้ให้การอำนวยความสะดวกให้ความดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ต้องไปหลบภัย ตนเข้าใจถึงความรู้สึกของประชาชนทุกคน เมื่อได้กลับมาเห็นสภาพบ้านที่ถูกทำลายโดยอาวุธหนัก
“รัฐบาลต้องขอโทษทุกคนด้วยที่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น รัฐบาลมีความเสียใจ และไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประชาชน ด้วยความร่วมมือความอดทนและความเสียสละของประชาชนทั้งหลายทั้งหลายเหล่านี้ ทำให้รัฐบาลกองทัพและตำรวจฝ่ายปกครองสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ถ้าหากจะใช้คำว่าถ้าเปรียบเทียบว่านี่คือการรบประชาชนทำให้ผมรบชนะ ทำให้อธิปไตยของประเทศไม่ถูกคุกคาม ทำให้ดินแดนของแผ่นดินของเราไม่ต้องเสียไปให้กับฝ่ายตรงข้าม ตรงนี้ในฐานะนายกฯไม่ทราบว่าจะขอบคุณอย่างไร เพราะพวกเรานอกจากจะทำหน้าที่ดูแลประชาชนให้เกิดความปลอดภัยแล้ว พวกผมทุกคนในที่นี้ทราบดีมาก การศึก การต่อสู้ความเป็นประเทศไทย ศักดิ์ศรีที่ได้ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของไทยก็แพ้ไม่ได้เช่นกัน คำว่าแพ้ไม่เคยปรากฏอยู่ในความรู้สึกส่วนใดของพวกเรา ยิ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเช่นนี้ทำให้การดำเนินการต่างๆ ไม่ต้องห่วงหัวหน้าพะวงหลัง เราทำหน้าที่ปกป้องอย่างเต็มความสามารถ เพราะรู้ว่าประชาชนปลอดภัยแล้ว เวลาเรามีข้อขัดแย้ง กับใครก็ตาม ถ้าเราในฐานะรัฐไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเราก็จะชนะได้ยากและควบคุมสถานการณ์ได้ยาก” นายกฯ กล่าว
นายกฯ กล่าวต่อว่า ตนจึงขอแสดงความชื่นชมขอขอบคุณและขออภัยในสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่ถูกใจ เสียอารมณ์ เสียความรู้สึกและเสียใจที่พวกท่านได้มีรัฐบาลก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้มีการเยียวยา พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคน แต่พวกเราทราบดีว่าเยียวยาเท่าไหร่ถึงจะต่อให้พวกเราไม่สูญเสียอะไร แต่ก็เสียความรู้สึกและเสียกำลังใจ เสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้น รัฐบาลได้ทำหน้าที่สุดความสามารถ เพื่อจัดงบประมาณมาเยียวยา เพื่อเยาวชนอย่างน้อยก็รู้สึกดี แต่ดีเล็กน้อยไม่ได้ดีใจ แต่ดีที่เห็นว่าอย่างน้อยสิ่งที่พยายามพยายามการมาเยียวยา เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนได้รับการดำเนินการแล้วด้วยการเยียวยาที่นำเงินมาเป็นรายครอบครัว
นายกฯ กล่าวอีกว่า ส่วนคนบ้านเรือนเสียหายจะเร่งดำเนินการในส่วนของกระทรวงให้มีงบซ่อมแซมเบื้องต้นที่ 49,000 บาท และในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีมีงบประมาณของท่าน ตามค่าใช้จ่ายจริง เพราะต่อให้คนที่จะมาซ่อมจะประเมินเท่าไหร่เราก็จะมีตัวแทนของกรมโยธาธิการจังหวัดมาร่วมกันและนำค่าใช้จ่ายนั้นมาพูดคุยกับผู้รับเหมาด้วยเพื่อนำเสนอให้รัฐดำเนินการจัดสรรงบประมาณการซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนทุกคน จากที่เห็นสภาพบ้านของประชาชน 3 หลังแล้ว แต่เขายังมีรอยยิ้มให้กับรัฐบาลก็ไม่รู้จะขอบคุณอย่างไร โชคดีมากที่ได้ให้ความร่วมมือในการออกมายังศูนย์อพยพ จากจังหวัดที่จัดเตรียมไว้ให้นึกสภาพรูปแล้วหากประชาชนยังอยู่ในบ้าน ก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะต้องเสียใจกันอีกมากเท่าไหร่ ใครจะรบก็รบไป ฝ่ายชำนาญการทำเอกสารต่างๆ ในการเจรจา ทำให้เขายอมรับว่า “ถ้าจะสู้เขาจะเจอแบบนี้ จะเอาหรือไม่ จะถอนหรือไม่ จะถอยไหม”
นายกฯ กล่าวอีกว่า เราทุกคนมีความห่วงใยและปรารถนาดีกับทุกคน ต่อจากนี้ตนจะไปตรวจดูสภาพในพื้นที่เพราะยังมีงานอีกมากมายที่ต้องทำ เรื่องที่ต้องให้เกิดความมั่นใจว่าดินแดนของเราได้รับการควบคุมสถานการณ์อย่างเรียบร้อย ต้องไม่ให้เกิดความสูญเสียใดๆ เพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะชีวิตของพี่น้องทหารหาญที่คอยตรึงกำลังอยู่ แม้พวกเราจะกลับมาบ้าน ผ่านปีใหม่และจะเข้าช่วงตรุษจีน สงกรานต์ เราขอคำยืนยันว่า ฝ่ายความมั่นคงของประเทศยังคอยดูแลปกป้องอธิปไตย และสร้างความมั่นใจว่าประชาชนทั้งหลายต้องได้รับความปลอดภัย
นายกฯ กล่าวต่อว่า สำหรับ อสม. ขอบคุณที่ให้การดูแลด้านสุขภาพเบื้องต้น ในช่วงที่เกิดเหตุ นี่คือ กลุ่มคนสำคัญที่คอยดูแลเยียวยาจิตใจ เป็นเพื่อนปลอบขวัญกำลังใจกับประชาชน ตนขอใช้คำเดิม ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อน ไม่เคยมอง อสม. เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเท่านั้น ทุกคนมีประสบการณ์เยอะแยะตั้งแต่สมัยโควิด สำหรับตนท่านคือหมอคนแรกของประชาชน ให้ปฎิบัติหน้าที่ต่อไปในการดูแลเยียวยาจิตใจ สุขภาพพื้นฐานเบื้องต้นของประชาชน สำหรับองค์กรส่วนท้องถิ่น ขอบคุณที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน ตนได้รับรายงานมาตลอดว่าท่านทุ่มเทเสียสละ ออกไปดูไปสร้างความมั่นใจ ดูแลพื้นที่ให้ประชาชนที่อพยพออกไปได้รับความสะดวกให้มากที่สุด จำนวนผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต. นายกเทศบาลทุกที่ที่ไป ตนมาที่นี่เพราะช่วงที่เกิดเหตุต้องดูทั้งแนว พวกตนต้องไปปักหลักอยู่แถวอีสานใต้มอบหมายให้ฝ่ายกองทัพภาคที่หนึ่งและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดูแลประชาชนตรงนี้อย่างสุดกำลังความสามารถ
นายกฯ กล่าวอีกว่า ส่วน ชรบ. ตนรับทราบว่าพวกท่านเฝ้าหมู่บ้าน เฝ้าครัวเรือนบ้านพักอาศัยให้กับประชาชนทุกคน พวกเขาควรได้รับความขอบคุณจากตัวผมในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ขอบคุณในความสนับสนุนและความร่วมมือที่พวกท่านทำในนามของรัฐบาลให้กับประชาชนทุกคน จากนี้ไป ขอให้พวกเรามั่นใจว่าท่านจะได้รับความปลอดภัย แต่เราต้องไม่ประมาท “เราไม่ได้ประมาท เรารักสงบ แต่ถ้ามีการรบเมื่อไหร่ เราได้พิสูจน์ให้ท่านเห็นแล้วว่า พวกเราก็ไม่เคยที่จะถอย ไม่เคยคิดที่จะให้เขาคุกคามเราฝ่ายเดียว ขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจใช้ชีวิตจากนี้ไปด้วยความปกติ วางแผนอะไรไว้ก็ทำไป มีปัญหาติดขัดให้แจ้งนายอำเภอ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เราจะเข้าดูแลเยียวยาประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้”
นายกฯ กล่าวว่า สำหรับ ชรบ. เราได้มีการจัดสรรงบประมาณลงที่หมู่บ้านละ 5,000 บาทต่อเดือน งวดแรกจะเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม เงินเหล่านี้ไม่ได้ตกอยู่ที่คน แต่เป็นกองทุนสะสมไว้เวลาตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัด เป็นค่าอาหารให้เพิ่มเติมขึ้นมา ค่าอุปโภคบริโภคเราเพิ่มงบประมาณให้กับทุกคน ขอให้บริหารจัดการให้ดีไม่ใช่เงินจำนวนมากแต่ก็จะมาอำนวยความสะดวกให้ภารกิจของท่านได้คล่องตัวมากขึ้น ในส่วนของหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเราได้มีการจัดสรรงบประมาณ ที่หมู่บ้านละ 5,000 บาทต่อเดือน จากนี้ไปงวดแรกจะเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือน ม.ค.นี้ ซึ่งเงินจะไม่ได้ตกไปที่แต่ละคน แต่จะเป็นกองทุนของหมู่บ้าน ซึ่งจะนำไปใช้จ่ายในส่วนรวม ขอให้บริหารจัดการให้ดีแม้จะไม่ใช่เงินจำนวนมากแต่ก็จะนำมาอำนวยความสะดวกให้ภารกิจของประชาชนมีความคล่องตัวมากขึ้น