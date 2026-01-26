"เชน" บุกถิ่นเนวิน นำ "ใหม่ไอน้ำ-ผู้สมัคร สส." หาเสียง โวผืนแผ่นดินไทยไม่มีใครเป็นเจ้าของ เชื่อคนไทยให้โอกาส

“ยศชนัน” บุกถิ่นบุรีรัมย์ ขึ้นรถแห่-เดินตลาด ช่วย “ใหม่ ไอน้ำ-ผู้สมัคร สส.ทั้ง 10 เขต” หาเสียง ลั่น นี่คือ ผืนแผ่นดินไทย ไม่มีใครเป็นเจ้าของ เชื่อ คนไทยให้โอกาส ขณะชาวบ้านต้อนรับ ตะโกนบอก “ใจอยู่กับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว”
วันนี้ (26ม.ค.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย และคณะ ลงพื้นที่หาเสียงต่อไปที่อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยหาเสียงให้กับนายใหม่ สุขเดชะ หรือ ใหม่ มือกลองวงไอน้ำ ผู้สมัคร สส. บุรีรัมย์ เขต 5 ที่ลงสมัครท้าชนกับนายโสภณ ซารัมย์ อดีต สส. หลายสมัย จากพรรคภูมิใจไทย
ทันทีที่ นายยศชนัน มาถึงวัดหงษ์ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ได้เดินตรงเข้าไปหาผู้สมัคร สส. บุรีรัมย์ ทั้ง 10 เขต พร้อมกล่าวว่า "ทุกคนทําดีแล้ว ขอเป็นกําลังใจให้ทั้ง 10 เขต ขอให้ทุกคนมีกําลังใจ" ก่อนนำผู้สมัคร สส. บุรีรัมย์ ทั้ง 10 เขต สักการะขอพรพระเจ้าใหญ่ และปิดทอง เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล โดยผู้สมัคร สส. ได้กล่าวว่า ขอให้นายยศชนัน ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่ง อ.เชน เป็นคนช่วยทำให้กระแสในพื้นที่ดีขึ้น และผู้สมัคร สส. พร้อมสู้ทั้ง 10 เขต ทำให้นายยศชนัน กล่าวว่า เพื่อไทยทำได้
ขณะเดียวกันมีชาวบ้าน นักเรียน มาขอถ่ายรูปกับนายยศชนัน อย่างต่อเนื่อง โดยคุณยายบอกว่า ”ขอถ่ายรูปกับนายกฯ ในดวงใจหน่อย“ บางคนบอกว่า “หล่อมาก ยิ่งกว่าดาราเสียอีก”
จากนั้น นายยศชนัน และคณะ ได้ขึ้นรถแห่จากวัดหงษ์ไปยังตลาดสดเทศบาลพุทไธสง โดยตลอดทางนายยศชนัน ได้ปราศรัยขอเสียงสนับสนุนให้ผู้สมัคร สส. บุรีรัมย์พรรคเพื่อไทย ทั้ง 10 เขต รวมถึงฝาก “ใหม่ ไอน้ำ” เข้าไปรับใช้ประชาชน วันนี้ใหม่ไม่เหงาแล้ว เพราะมีเชนมาด้วย พร้อมยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบุรีรัมย์ ช่วยเหลือเกษตรกร กระตุ้นการท่องเที่ยว และการกีฬา
โดยตลอดสองข้างทางมีประชาชนให้การต้อนรับ ออกมายืนโบกมือ ตะโกนทักทาย และบอกว่า ใจอยู่กับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว
จากนั้น นายยศชนัน ได้เดินพบปะพ่อค้าแม่ค้า และประชาชน ณ ตลาดสดเทศบาลพุทไธสง ที่มีแม่ค้า ประชาชน มารอต้อนรับ มอบพวงมาลัยดอกดาวเรือง พวงมาลัยถุงส้มจีน พร้อมปรบมือให้กำลังใจนายยศชนัน และผู้สมัคร
นายยศชนัน ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่วันนี้บุกถิ่นสีน้ำเงิน จ.บุรีรัมย์ พรรคเพื่อไทยจะสามารถปักธงได้หรือไม่ ว่า ตนเองคิดว่า ไม่มีใครมีถิ่น เพราะนี่คือ ผืนแผ่นดินไทย และการเลือกตั้งทุกคนมีสิทธิ์มีสิทธิ์เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามสื่อสารนโยบายกับประชาชน และในวันที่ 28 มกราคมนี้ จะลงพื้นที่หาเสียงที่ภาคใต้ ซึ่งเราไม่ได้มีความรู้สึกว่า ใครเป็นคนของใคร แต่เรามีความรู้สึกว่าคนไทยก็คือคนไทย และมีสิทธิ์ที่จะรับฟังนโยบายของทุกพรรค
เมื่อถามย้ำว่า เจ้าของพื้นที่เดิมค่อนข้างจะแข็ง และยึดพื้นที่มาโดยตลอด นโยบาย และผู้สมัคร สส. จะสามารถพิชิตใจประชาชนให้เปลี่ยนใจมาเลือกเราได้หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า คนไทยให้โอกาสกันเสมอ และตนเองคิดว่า คนไทยจะดูเรื่องนโยบาย และในปัจจุบันต้องยอมรับว่า หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ และเรื่องการสื่อสาร เรื่องนี้ทำให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง คิดว่า ประชาชนรอดูอยู่ ซึ่งเรื่องของการแก้ไขหนี้ทั้งระบบก็ขายรับ การประกันกำไรสินค้าเกษตร 30% ซึ่งพี่น้องเกษตรกร ก็ขานรับเป็นอย่างดี รวมไปถึงนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ประชาชนก็อยากได้