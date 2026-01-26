โฆษกรัฐบาลเผย "เอกนิติฯ – ศุภจี" เตรียมแถลงผล ร่วมประชุม WEF 2026 ชูความสำเร็จทีมไทยแลนด์ ยกระดับบทบาทไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลก เสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนนานาชาติ
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่ 27 มกราคม 2569) ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี จะมีการแถลงข่าวสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาเศรษฐกิจโลก *World Economic Forum Annual Meeting 2026 (WEF 2026)* ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–23 มกราคม 2569 โดยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะร่วมแถลงด้วยตนเอง เพื่อรายงานผลการดำเนินภารกิจและความสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมั่นของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลก โดยได้มอบหมายให้ทีมไทยแลนด์ นำโดย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เข้าร่วมการประชุม WEF 2026 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในการยกระดับความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้นำองค์กรระหว่างประเทศ และสะท้อนบทบาทของไทยในเวทีผู้นำโลก รวมถึงการหารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อต่อยอดสู่การลงทุนและโครงการความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป
นอกจากนี้ ทีมไทยแลนด์ยังบรรลุเป้าหมายสำคัญจากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ โดยนายเอกนิติฯ ระบุถึงผลลัพธ์ 3 ประการ ได้แก่ (1) การตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาผู้นำโลกว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพ มีทิศทางนโยบายชัดเจน มีความเป็นกลางท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ และพร้อมเป็นฐานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจยุคใหม่ของภูมิภาค (2) การเจรจากับผู้บริหารบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อผลักดันการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม New S-Curve การสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย และการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกในอนาคต และ (3) การสร้างความร่วมมือเพื่อปูทางสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุม *IMF–World Bank Annual Meetings 2026* ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับโลกและบทบาทการเป็นผู้นำของอาเซียน
สำหรับบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ นางศุภจีฯ ได้เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมสำคัญอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเข้าร่วมเป็นผู้อภิปรายในหัวข้อ “Recoding Trade” เพื่อนำเสนอบทบาทของอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (ASEAN Digital Economy Framework Agreement: DEFA) ซึ่งประเทศไทยเป็นประธานการเจรจา โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนดิจิทัล การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการพบปะหารือกับรัฐมนตรีการค้าจากประเทศต่าง ๆ อาทิ แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
“การแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ จะเป็นการนำเสนอภาพรวมผลสำเร็จและทิศทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทย ทั้งในมิติการดึงดูดการลงทุน การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการวางตำแหน่งประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและความร่วมมือของภูมิภาค อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเติบโตอย่างยั่งยืน และประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนในระยะยาว” นายสิริพงศ์ กล่าว