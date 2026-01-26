นายกฯยัน อ.ก.พ.สธ.ปลด “หมอสุภัทร” ไม่กลั่นแกล้ง เป็นเรื่องภายในกระทรวง แจงชดเชยน้ำท่วมหาดใหญ่ตามความเสียหาย

นายกฯ ยืนยัน มติ อ.ก.พ.สธ.ปลด “หมอสุภัทร” ไม่มีกลั่นแกล้ง โยนเป็นเรื่องภายในกระทรวง บอกตอนนี้อยู่ทำเนียบแล้ว แจงเงินชดเชยน้ำท่วมหาดใหญ่ จ่ายตามจริง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย หลังหน่วยงานประเมิน ยันรัฐบาลดำเนินการเรียบร้อย ชี้ กลุ่มตกหล่น เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 26 ม.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข มีมติปลดนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา ที่ปัจจุบันได้ลาออกจากราชการ มาลงสมัครสส.เขต 2 หาดใหญ่ พรรคประชาชน ว่า อันนั้นมันเรื่องภายในกระทรวง ตนไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอก อยู่ทำเนียบแล้วไม่ได้อยู่กระทรวงสาธารณสุข
ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าการปลดหมอสุภัทร เนื่องจากประกาศทวงเงินน้ำท่วมหาดใหญ่ ร่วมกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องซ่อมบ้าน ผ่านมติการรัฐมนตรีที่เรียบร้อยแล้ว ทางกรมโยธาธิการและผังเมือจะต้องไปสำรวจความเสียหาย เราจ่ายไม่เกิน 49,000 บาทต่อหลัง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้หลังละ 49,000 บาท เราสำรวจความเสียหายตามจริง บางหลังอาจจะได้เป็นหลักพัน บางหลังอาจจะได้เป็นหลักหมื่น หรือแม้กระทั่งหลักร้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ร่วมสำรวจกับพื้นที่ ซึ่งงบประมาณรัฐบาลได้ทำการส่งไปแล้ว และได้ชี้แจงกับคณะกรรมการการเลือกหรือ กกต. แล้ว ที่บอกว่า ทำก่อนยุบสภาได้ มันทำไม่ได้หรอกครับ พูดกันไปเรื่อย เหตุการณ์น้ำท่วมเกิดก่อนยุบสภาไม่กี่วัน ในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนรายครัวเรือน 9,000 บาท ตามระเบียบการเยียวยา รัฐบาลได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่เหลือตกค้างอยู่คือ คนที่ไม่ได้มาลงทะเบียน แต่ ส่วนใหญ่ได้รับการเยียวยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่แค่จังหวัดสงขลา หรืออำเภอหาดใหญ่ แต่หมายถึงทั่วประเทศ ทั้งจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ไล่ลงมา จนถึงภาคใต้ทุกจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
เมื่อถามว่าจะสามารถยืนยันได้หรือไม่ ว่าการปลดหมอสุภัทรไม่ใช่การกลั่นแกล้ง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าต้องไปถามกระทรวงสาธารณสุข ตนยืนยันอะไรไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูล แต่หากจะถามว่าเป็นการกลั่น ยืนยันว่าไม่มี ตนเคยบอก มีแต่ตนที่โดนขวัญแกล้ง ตนไม่เคยกลั่นแกล้งใคร